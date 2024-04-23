Понад половина росіян – за повернення смертної кари.

Такі результати опитування, проведеного Russian Field.

Більше половини росіян виступають за повернення страти в країні. Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на результати квітневого опитування громадської думки, проведеного дослідницькою групою Russian Field. В опитуванні взяли участь понад 1600 осіб.

Згідно з результатами дослідження, повернення смертної кари підтримали 53% респондентів. Проти цього заходу покарання висловилося лише 39% учасників опитування, а ще 7% не змогли відповісти.

Соціологи зазначають, що за повернення страти частіше виступають мешканці малих міст і сіл (62%), а у великих та середніх містах прихильники та противники повернення кари на горло розділилися приблизно порівну (47% та 45% відповідно).

Повернення смертної кари підтримують приблизно однаково як чоловіки (56%), так і жінки (50%). Люди у віці до 29 років частіше виступають проти смертної кари (60%). З віком кількість її прихильників збільшується: серед людей, старших за 60 років, повернення смертної кари підтримали 63% респондентів.

Також соціологи звернули увагу, що так само кількість прихильників страти збільшується від більш забезпечених до менш забезпечених респондентів (46% і 62% відповідно). Крім того, учасники опитування без вищої освіти значно частіше висловлювалися за повернення смертної кари (60%). Серед респондентів з вищою освітою голоси розділилися приблизно порівну.

Учасників опитування, які підтримали повернення смертної кари, також запитали, які злочини могли б стати підставою для обрання найвищого заходу покарання. Більшість респондентів заявили, що до смертної кари допустимо засуджувати за педофілію (57%), вбивство (56%) та тероризм (46%).

Нагадаємо, що мораторій на смертну кару в Росії запровадили 1997 року. Періодично в Росії спалахує дискусія щодо повернення страти. Востаннє дебати розпалилися після теракту в підмосковному концертному залі Crocus City Hall 22 березня.