790-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:55 Німеччина закликає США передати Україні хоча б один ЗРК Patriot, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Повідомляється, що Німеччина також продовжуватиме тиснути на європейських союзників, зокрема на Францію та Італію, щоб оцінити, що вони здатні зробити. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про "надзвичайно велику кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і назвав протиповітряну оборону найгострішою потребою для українських сил. Як зазначає видання, Шольц не вперше намагається тиснути на Байдена. Минулого року канцлер обумовив поставку бойових танків Leopard 2 наданням Вашингтоном танків Abrams, після чого адміністрація США погодилася на поставку бронетехніки.

15:20 Найбільша колона пожежно-рятувальних автомобілів вирушила з Великої Британії до України, пише The Telegraph. 33 автомобілі, в тому числі 20 пожежних машин - найбільша колона такого роду на сьогоднішній день - виїхали з графства Кент, везучи понад 2800 одиниць обладнання, таких як драбини, човни та дихальні апарати. Участь у колоні, яку спонсорує Міністерство внутрішніх справ Великої Британії, беруть понад 100 волонтерів з 15 пожежних служб, які пожертвували обладнання. Британський міністр Міністерства внутрішніх справ Кріс Філп зазначив, що обладнання є життєво необхідним для "героїчних пожежників" України, 91 з яких віддав своє життя під час війни, допомагаючи рятувати жертв війни.

14:45 Литва передала Україні партію бронемашин M577, повідомляє міністерство оборони Литви. Точної кількості транспортних засобів не повідомляють.

"Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. Литва надала Україні військову підтримку на суму близько 610 мільйонів євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони євро".

14:10 Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова сподівається, що в червні в ЄС буде ухвалено рішення про затвердження переговорної рамки для України і скликання першої міжурядової конференції:

"Політичний сигнал до початку переговорів лідери ЄС надали ще в грудні минулого року. І тому я дуже сподіваюся, що червень стане тим часом, коли можна буде розпочати реальні переговори. Я думаю, що Україна готова розпочати переговори. І сподіваюся, що це буде той термін, у який це відбудеться".

13:50 Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський спростував звинувачення НАБУ про нібито організацію ним схеми з заволодіння державною землею на 291 млн грн і подальші спроби ще заволодіти землею на 190 млн грн.

"Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017–2018 рр., тобто в час, коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Спори вирішують суди, зокрема Верховний Суд, і, як мені відомо, на сьогодні ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ".

13:35 Більшу частину озброєнь, передбачуваного до відправлення в Україну в межах нового пакета військової допомоги США, було попередньо розміщено в Німеччині та Польщі, що, вочевидь, скоротить час, необхідний для її доставки в Україну, повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

13:25 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому консульства України зупинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку:

"Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Крім того, обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, — то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Невдовзі МЗС надасть уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах із наближенням до вступу в дію закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» та після набрання ним чинності".

13:05 Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських держав (причому питання для українців було прямим і не носило гіпотетичний характер): відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже вдвічі більше за тих, хто не готовий, – таких 33%, тих; хто ще не визначився із відповіддю, всього 4%, свідчать результати масштабного дослідження Соціологічної групи Рейтинг у співпраці з Gallup International в 2023 році.

12:25 З серпня минулого року проблеми з навігацією через глушіння сигналів глобальної системи позиціювання (GPS) у регіоні, за чим, імовірно, стоїть Росія, виявили на близько 46 тисячах британських авіарейсів, пише The Sun на основі аналізу бортових журналів профільного сайту gpsjam.org.

12:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 85 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 118 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:40 Рішення щодо надання Україні додаткових систем Patriot готуються, зараз ведуться переговори з відповідними країнами, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону:

"Наше, міністрів закордонних справ, завдання - це готувати рішення. І зараз у розробці вже - я говорив три минулого тижня, а сьогодні була в мене остання розмова, і я розумію, що вже у нас є "на радарі" 4 конкретні батареї, якщо ми говоримо про Patriot. Всі знають, наше завдання зараз - прискорити ухвалення рішень. Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся. Це позитивний для України результат".

11:20 У британському уряді анонсували, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Польщі оголосить про масштабне збільшення військової підтримки України, зокрема 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування.

11:10 Сьогодні зранку на 08:50 споживання електроенергії на 1,3% нижче, ніж вчора в цей же час, повідомили в Укренерго. Вчора, 22 квітня, вечірній максимум був на 2,6 % вищим за максимум переднього робочого дня 19 квітня. Нині максимум споживання прогнозується о 20:30 -21:30.

11:05 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження в цьому регіоні, а також у Кривому Розі (для промисловості) діють і сьогодні, повідомили в Міненерго. Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії. Сумарний обсяг екстреного постачання склав менше 3% від добового споживання електроенергії. На запит українського оператора системи передачі здійснюється екстрене постачання електроенергії з цих країн і поточної доби.

10:50 Правоохоронці повідомили про підозру ексголові аграрного комітету Верховної Ради, нині чинному міністрові, який організував схему із заволодіння державною землею на 291 млн грн і намагався заволодіти землею ще на 190 млн грн, повідомили в Національному антикорупційному бюро (НАБУ). З поданої інформації випливає, що йдеться про Миколу Сольського, нині - міністра аграрної політики, який був головою комітету ВР з 2019-го по 2022 р.

10:40 У ніч на 23 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Бєлгородської обл. РФ та 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда (ТОТ українського Криму) і Курської обл. РФ. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби, збито 15 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

За минулі сім днів було збито 47 із 50 (94%) запущених по Україні БПЛА.

10:30 Вночі Київ з південно-західного напрямку атакували "Шахеди", всі ворожі цілі були знищені, в столиці немає руйнувань та потерпілих, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

10:20 Вночі через атаку російських безпілотників в Одесі постраждало дев’ятеро людей, серед них четверо дітей, двоє з них - до року, рятувальниками врятовано 34 особи, щонайменше 14 квартир зазнали руйнувань, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

212,0% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

80,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

263,9% автомобільної техніки (з них 4,3% за минулий тиждень),

381,8% артилерійських систем (з них 4,6% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

54,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 У вечірньому відеозверненні Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна отримає в пакеті допомоги США далекобійні ракети ATACMS:

"А сьогоднішній результат – у домовленостях про "ATACMS" для України всі точки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресу! Дякую, Америко!"

09:30 Станом на 07:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Кремль проводить скоординовану повітряну та інформаційну операцію з метою знищити Харків, змусити українців втікати та змусити мільйони українців покинути свої домівки напередодні можливої майбутньої наступальної операції Росії на місто або інші регіони України. Рупори Кремля використовують занепокоєння щодо майбутньої наступальної операції Росії на Харків, щоб провести скоординовану інформаційну операцію, яка, ймовірно, має на меті посіяти паніку серед українців. За оцінками ISW, ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків – якщо Україна швидко отримає поновлену військову допомогу від США – є дуже низькою. Росія посилює ударні та інформаційні операції проти українців у Харкові, щоб скористатися поточними обмеженнями української протиповітряної оборони та посиленням напруженості в Україні у відносно короткий проміжок часу до очікуваного прибуття військової допомоги від США у прифронтові райони.

• Російські війська, схоже, мають на меті здійснити широке проникнення вглиб українських позицій на північний захід від Авдіївки (Донецька область), але їхня здатність зробити це, швидше за все, буде притуплена прибуттям американської та іншої західної допомоги на лінію фронту.

• The Wall Street Journal повідомив 22 квітня, що Фінляндія робить конкретні кроки для захисту від російських гібридних операцій, які створюють керовані Росією кризи з мігрантами на російсько-фінському кордоні.

• Кремль, схоже, наголошує на своїх відносинах з Азербайджаном, водночас применшуючи погіршення російсько-вірменських відносин після того, як Росія не змогла запобігти втраті Вірменією Нагірного Карабаху у вересні 2023 року.

• За повідомленнями, російська державна волонтерська ініціатива "Судоплатов" забезпечує російських військових, які діють на Бахмутському напрямку, дешевими і дефектними безпілотниками FPV.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: