Словаки зібрали три мільйони євро на снаряди для України.

Це було зроблено в піку прем'єрові Фіцо, водночас збір підтримала президентка Чапутова.

Громадяни Словаччини незадоволені тим, що уряд Роберта Фіцо відмовився військово підтримувати Україну, провели збір коштів на закупівлю артилерійських набоїв для української армії. Станом на 22 квітня, тобто через тиждень після початку збору, на сайті громадянської ініціативи «Боєприпаси для України» (Municia pre Ukrajinu) повідомлялося, що зібрано вже 2 969 070 євро, хоча була мета зібрати лише один мільйон євро. Пожертви перерахували понад 47 тисяч людей.

Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова заявила, що цілковито підтримує збір громадянами коштів на амуніцію для України. «Я пишаюся тим, що багатьом у Словаччині не байдужа доля сусідньої України. Я підтримую цю ініціативу, тому що бути байдужим неправильно. Наші внески в цю ініціативу є виявом солідарності та допомоги жертвам неспровокованої аґресії», – цитує газета Nový čas заяву Чапутової.

Збір коштів було оголошено у відповідь на відмову націонал-популістського уряду Словаччини долучитися до організованої Чехією закупівлі снарядів для України в країнах за межами Європи. «Якщо не долучається уряд, то долучимося ми!» – стверджує гасло на сайті ініціативи «Боєприпаси для України». Тимчасом Фіцо пообіцяв своїм виборцям, що при ньому Словаччина не надішле Україні жодного патрона.

Одним із ініціаторів кампанії став 99-річний Отто Шімко (Otto Šimko), який пережив Голокост і брав участь у словацькому повстанні проти нацистів у 1944 році. «Ми маємо вигнати Путіна з України. Ми маємо перемогти його. Я пережив Другу світову. Я воював на ній. Я знаю, що не було сенсу вести перемовини з Гітлером і немає сенсу вести переговори з Путіним», – заявив Шимко у коментарі для телерадіокомпанії ВВС.

Слова подяки словакам передали українські військовики, записавши відповідне відео прямо з передової. «Це дуже велика підтримка для нашої країни. Щиро дякуємо, брати словаки. Разом до перемоги!» – каже український військовий на відеозаписі.