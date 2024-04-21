789-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:30 Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 26 квітня, заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. За її словами, попереду "важливий тиждень" і у п’ятницю, 19 квітня, відбулася зустріч Ради Україна – НАТО.

15:55 ЄУ і НАТО тиснуть на Грецію й Іспанію, вимагаючи надати Україні їхні системи ППО C-300 і "Patriot", пише Financial Times. Повідомляється, що лідери ЄУ використовували саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Україні. Як зазначає видання, Іспанія та Греція мають у своєму розпорядженні більш ніж дюжину систем Patriot, а також інші системи, як-от С-300.

15:20 Польські протестувальники розблокували пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", повідомляє Державна митна служба. Наразі він працює у штатному режимі в обох напрямках.

14:45 До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США, повідомляє посольство США в Україні. У складі делегації четверо членів Палати представників: республіканці Томас Кін та Натаніель Морен і демократи Білл Кітінг і Мадлен Дін, повідомляє посольство США в Україні.

14:10 Об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня очолить речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, повідомляє УП. Як зазначається, він поєднуватиме обидві посади.

13:35 Російська нафтопереробка знизилася до мінімуму за останні 11 місяців, оцінив Bloomberg: у квітні російські нафтопереробні заводи переробляли в середньому близько 5,23 мільйона барелів за добу, що є близьким до найнижчого рівня з травня минулого року.

13:10 Через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів у Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях, повідомили в Укренерго. З інших причин знеструмлено 414 населених пунктів.

12:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Чоловік відомої російської впливової діячки Альони Бліновської приєднався до військової кампанії збройних сил Росії в Україні, намагаючись не допустити, щоб Бліновська потрапила до в'язниці за звинуваченням в ухилянні від сплати податків. 16 квітня 2024 року чоловік Бліновської, Алєксєй Бліновський, був сфотографований під час служби у спеціально створеній військовій частині збройних сил Росії, відомій як "Барс Каскад", поблизу України. • Як повідомляється, цей підрозділ був створений заступником голови Державної думи Росії з питань оборони Сабліним. Підрозділ переважно бере участь в операціях безпілотних літальних апаратів, переважно далеко від лінії фронту. Підрозділ діє з жовтня 2022 року, до його складу ввійшли щонайменше 10 членів партії "Єдіная Россія", а також сини кремлівських високопосадовців. Як повідомляється, зарахованим VIP-персонам надається охорона. • Зарахування до "Барс Каскад", ймовірно, дозволяє представникам російської еліти обійти законодавчі вимоги російської військової служби з гарантованою безпекою та потенційно вислужитися перед Кремлем. Приклад із Бліновським є першим зафіксованим випадком, коли людина вступила до підрозділу, щоб допомогти члену сім'ї уникнути в'язниці.

12:05 Через похолодання споживання електроенергії продовжує зростати, повідомили в Укренерго. Сьогодні на 09:30 рівень споживання на 4,7% вищий, ніж був у цей же час в п’ятницю, 19 квітня. Вчора вечірній максимум був на майже 6% вищим за максимум попередньої неділі, 14 квітня.

11:55 В селі Липецьке Подільського району Одеської області правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві та замаху на життя поліцейських, це військовослужбовці – батько та син, які 19 квітня самовільно залишили військову частину в Одеській області, викравши табельний пістолет, який був закріплений за одним із них. Близько 2 години ночі 20 квітня, коли їх зупинили працівники поліції для перевірки автомобіля, вони вистрелили в правоохоронців та втекли з місця події. Військовим повідомлено про підозру в посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану.

11:45 Вбивство в Іспанії колишнього російського льотчика Максима Кузьмінова, який минулого року перегнав із РФ в Україну гелікоптер Мі-8, сталося через його психологічну помилку, розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов:

"Це, на жаль, класична психологічна помилка людей. Коли люди розслабляються, у них з'являються гроші, і вони нібито дивляться за своєю безпекою. Але разом з тим бажання слави затьмарює очі всім. І вони починають говорити «ти знаєш, хто я?», «от ти ж нікому, тільки от тобі кажу». Так само потім починають викликати дівчат з РФ, знайомих їм з минулого, розказувати, скільки у них тепер багато грошей, як чудово вони живуть в Іспанії і так далі. Треба було цьому якось запобігти, але, на жаль, це не поодинокі випадки. Така поведінка людей у світі в різні часи і в різних ситуаціях – це типова помилка. І, на жаль, вона нас так само спіткала. Це теж треба визнавати. Я ніколи не боявся визнати помилки, і тут те ж саме можу сказати. Треба було все ж таки за ним доглядати, а не повірити тому, що «я дорослий, я знаю, як бути»".

11:25 Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок у двох пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", повідомив речник ДПСУ Андрія Демченко. На цих двох заблокованих пунктах у чергах на території Польщі загалом перебуває близько 800 вантажівок. Черги зберігаються і на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краковець" та "Шегині" – 1000 та 700 вантажівок відповідно.

11:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 94 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 95 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області. Обмеження в цьому регіоні, а також у Кривому Розі, діють і сьогодні, повідомили в Міненерго. Минулої доби у вечірні години Україна отримувала аварійну допомогу з Польщі, Словаччини та Румунії. Сумарний обсяг постачання становив менше відсотка від добового обсягу споживання. Також на запит українського оператора системи передачі здійснюється екстрене постачання електроенергії і поточної доби. Сумарний обсяг залученої електроенергії прогнозується до 2% від прогнозованого обсягу добового споживання.

10:35 В Одеській області вночі російські дрони типу Shahed-131/136 поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено склад і техніку, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

10:20 Вночі противник атакував 7 ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (ТОТ українського Криму) та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із тимчасово окупованої території Донеччини. В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 07:00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

За минулі сім днів було збито 41 із 43 (95%) запущених по Україні БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

211,9% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

80,1% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

263,4% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),

380,9% артилерійських систем (з них 4,1% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

54,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

28,0% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Голова Комітету з питань розвідки Сенату США сенатор Марк Ворнер повідомив 21 квітня, що американська військова допомога Україні, зокрема ракети великої дальності ATACMS, буде доставлена в Україну "до кінця тижня", якщо Сенат ухвалить законопроєкт про допомогу Україні 23 квітня, а президент США Джо Байден підпише його до 24 квітня.

• Президент України Володимир Зеленський заявив 21 квітня, що швидка доставка американської військової допомоги Україні може дозволити українським силам стабілізувати лінію фронту і перехопити ініціативу.

• Українські військові завдали удару і пошкодили корабель забезпечення підводних човнів "Комуна" Чорноморського флоту Росії – найстаріший у світі діючий військово-морський корабель – в окупованому Севастополі.

• Санкціонований США прокремлівський молдовський політик Ілан Шор 21 квітня створив новий проросійський молдовський виборчий блок "Перемога", який планує висунути свого кандидата на президентських виборах у Молдові 20 жовтня. Виборчий блок "Перемога", ймовірно, дозволить Кремлю зосередитися на об'єднанні політичних зусиль у Молдові замість того, щоб підтримувати відносини з численними проросійськими молдовськими акторами і партіями, як він це робив останнім часом.

• Військово-морські сили Росії та Китаю підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю 21 квітня на тлі нещодавніх повідомлень про посилення підтримки Китаєм війни Росії в Україні.

• Російські війська збільшили використання невеликих легких позашляховиків уздовж лінії фронту.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: