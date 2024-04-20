Google об'єднує сегмент Android та Chrome зі сегментом Pixel.

Це частина ширшого плану інтеґрації штучного інтелекту в підрозділи усієї компанії.

Американська компанія Google, яка входить в корпорацію Alphabet Inc., запустила процес об'єднання підрозділу, що відповідає за розробку браузера Chrome і програмного забезпечення для Android, з підрозділом з розробки апаратного забезпечення, зокрема смартфонів Pixel і пристроїв Fitbit. Про це повідомив інформаційний портал Fast Company з покликом на відкритий листі головного виконавчого директора Google Сундара Пічаї (Sundar Pichai). За його словами, це частина ширшого плану інтеграції штучного інтелекту в підрозділи усієї компанії.

«Об'єднання сприятиме розвитку екосистем Android та Chrome та стимулюватиме інновації. Воно проводиться у рамках плану розширення інтеґрації штучного інтелекту», – зазанчив Пічаї.

Об'єднаний сегмент буде називатися «Платформи та пристрої» (Platforms & Devices). Його керівником стане Рік Остерлог (Rick Osterloh), який досі відповідав за сегмент апаратного забезпечення.

Раніше Google ізолювала розробку Android від сегменту пристроїв, щоб не отримати несправедливу перевагу перед іншими виробниками смартфонів на базі цієї операційної системи, включно зі Samsung, Motorola, Oppo та Xiaomi. При цьому кілька років тому американська компанія почала позиціонувати Pixel як флагмана для демонстрації потенціалу ШІ та зосередилася на розробці відповідних функцій, що спричинило розширення інтеґрації програмного та апаратного забезпечення у сфері штучного інтелекту.

Остерлог в інтерв'ю спеціалізованому виданню The Verge назвав штучний інтелект головною причиною об'єднання підрозділів. Він сказав, що технології смартфонів все більше спираються на ШІ, і навів приклад камери Pixel, яка використовує його для таких функцій, як оптимізація нічних фотографій і автоматичний вибір кращої знимки з кількох, зроблених поспіль.

«Інтеґрація апаратного забезпечення, програмного забезпечення та штучного інтелекту дійсно показала, як штучний інтелект може повністю змінити досвід користувача. Це було важливо раніше. І це стало ще актуальнішим сьогодні», — наголосив Остерлог.