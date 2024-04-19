Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану.

Що було ціллю удару, наразі невідомо, інформації про постраждалих також немає.

У ніч на п'ятницю, 19 квітня, Ізраїль завдав ракетного удару по об'єкту на території Ірану. Про це повідомив телеканал ABC News із покликом на анонімного американського чиновника. Як передає агентство FARS, три вибухи прогриміли неподалік 8-ої бази «Шекарі» ВПС Ірану, яка розташована біля міжнародного аеропорту міста Ісфахан.

Що було ціллю удару, наразі невідомо, інформації про постраждалих також немає.

Аґенція Reuters підтвердила, що система ППО спрацювали у провінції Ісфахан. Над містами Ісфахан, Шираз та Тегеран припинено польоти цивільної авіації.

У Тегерані інформацію про ракетний удар заперечують. Офіційний представник Іранського космічного агентства Хосейн Даліріан заявив, що кілька безпілотних літальних апаратів було «успішно збито» силами ППО. «На даний момент повідомлень про ракетну атаку немає», – написав він у соціальній мережі X.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня Іран та його проксі запустили по території Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет. Іран назвав це відповіддю на удар по своєму консульстві в Дамаску 1 квітня. Ізраїль стверджував, що перехопив понад 99% цілей.