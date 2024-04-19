Ізраїль завдав ракетного удару по Ірану.

Що було ціллю удару, наразі невідомо, інформації про постраждалих також немає.

 

 

У ніч на п'ятницю, 19 квітня, Ізраїль завдав ракетного удару по об'єкту на території Ірану. Про це повідомив телеканал ABC News із покликом на анонімного американського чиновника. Як передає агентство FARS, три вибухи прогриміли неподалік 8-ої бази «Шекарі» ВПС Ірану, яка розташована біля міжнародного аеропорту міста Ісфахан.

 

Що було ціллю удару, наразі невідомо, інформації про постраждалих також немає.

 

Аґенція Reuters підтвердила, що система ППО спрацювали у провінції Ісфахан. Над містами Ісфахан, Шираз та Тегеран припинено польоти цивільної авіації.

 

У Тегерані інформацію про ракетний удар заперечують. Офіційний представник Іранського космічного агентства Хосейн Даліріан заявив, що кілька безпілотних літальних апаратів було «успішно збито» силами ППО. «На даний момент повідомлень про ракетну атаку немає», – написав він у соціальній мережі X.

 

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня Іран та його проксі запустили по території Ізраїлю понад 300 безпілотників та ракет. Іран назвав це відповіддю на удар по своєму консульстві в Дамаску 1 квітня. Ізраїль стверджував, що перехопив понад 99% цілей.

 

19.04.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Ремінісценції.UA»: виставаТанцТеатру «Життя»
Історично-музичний проєкт сучасними сценічними засобами розповідає глядачеві понад 300-літню історію нищення України російською імперією. Вистава із десяти історій про Війну, Страх, Репресії, Смерть, але водночас — про Віру, Життя, Надію, Боротьбу за Україну!
16.04.24 | | Штука
Amigo
Майкл Мишкало
Не знаю, як краще зробити так, щоб ми не звикли, не збайдужіли, щоб вони не стали статистикою. Але знаю, як не треба робити – ми це проходили за совітів
16.04.24 | | Дискурси
Без купола
Юрко ТИМЧУК
Синоптики і політологи пророкували спекотний квітень. Одні точно не помилилися, інші почекають – і виявиться, що і вони були мали рацію.
16.04.24 | | Україна
Ярослав Крук (1947–2024). In memoriam
Оксана Сайко
Роман Федорів якось назвав його художником місячної ночі... На 77 році життя не стало львівського митця Ярослава Крука.
15.04.24 | | Галичина
«Ой діброво – темний гаю!»
Андрій Содомора
Ця поезія – про тепло, про добро, про щастя, для якого народжується людина. Не в багатстві ж воно, людське щастя, не в дібрах-дóбрах, а в добродійстві
15.04.24 | | Дискурси
Караванська і Половинка: «Розмова птахів»
Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко,Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля», народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.
15.04.24 | | Штука
Мобілізація української культури
Костянтин Дорошенко
Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.
14.04.24 | | Штука
Тиміш Хмельницький: втрата держави і геноцид
Олеся Ісаюк
"Все проти нас, земля і небо, могила викопана нам". Картина, яку описали українські белетристи навколо біографії сина Хмельницького, виразно натякає на постгеноцидний синдром
14.04.24 | | Україна

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.