786-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Директор ЦРУ Вільям Бернс у виступі в Конгресі попередив, що без схвалення ними допомогу Україні вона може програти війну до кінця року, зазначивши, що

"з імпульсом, який надасть військова допомога, як практично, так і психологічно, українці цілком здатні протриматися 2024 рік і зруйнувати зарозумілу думку Путіна про те, що час грає на його боці. Але існує цілком реальний ризик того, що українці можуть програти на полі бою до кінця 2024 року, або, принаймні, поставити Путіна в таке становище, коли він зможе по-суті диктувати умови політичного врегулювання. Підтримка України зараз - це більше, ніж війна з Росією, йдеться також про Сі Цзіньпіна в Китаї, його амбіції та наших союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це дійсно питання того, чи розуміють наші супротивники нашу надійність і рішучість, і чи розуміють це наші союзники і партнери".

10:05 Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування кордону. Після саміту Європейської ради в Брюсселі він розповів про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останньої серії російських бомбардувань, найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни, і заявив: "Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи. Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни." Дональд Туск наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів, які згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури, і вказав, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску, припускаючи, що в цьому випадку не будуть потрібні прямі заходи примусу.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

211,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

79,8% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

261,0% автомобільної техніки (з них 4,6% за минулий тиждень),

378,3% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

54,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Ізраїль завдав ракетний удар у відповідь по Ірану, вибух було чути в Ісафахані, де неподалік розташовано кілька іранських ядерних об'єктів, зокрема Натанз, центр іранської програми зі збагачення урану. CNN, посилаючись на американського високопосадовця, передає, що Ізраїль проінформував США, що найближчими днями дасть відповідь Ірану, але США не схвалили відповідь,

09:50 Укрзалізниця після ранкової ракетної атаки по місту призупиняє роботу вокзалу станції "Дніпро", є затримки в прибутті поїздів. Тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ і Горяїнове.

09:45 Внаслідок російського ракетного удару вночі в п'ятницю, 19 квітня, у Дніпропетровській області загинули 8 осіб, 29 постраждали, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

В Дніпрі внаслідок ракетних ударів ворога по цивільній інфраструктурі частково зруйновано пʼятиповерховий будинок, пожежу локалізовано на площі близько 1 тис. кв. м. Загинуло 2 особи, 20 людей постраждали, із них 12 було врятовано.

У Синельниковому частково зруйнувано 4 приватних житлових будинків, пошкоджено 10. Загинули 6 осіб, зокрема 2 дитини, постраждали 6 осіб, з них дитина, врятовано 2 людини.

У Кривому Розі постраждали 3 людини.

09:35 Вночі російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Загалом ворог застосував 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

- 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань РФ);

- 14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. РФ);

- 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);

- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

- 6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

- 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 (100%);

- 14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (100%);

- 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (92%);

- 2 крилаті ракети Х-22 (33%).

Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.

За минулі сім днів було збито 46 із 46 (100%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов уточнив, що наступальна операція Росії, яку прогнозують українські чиновники, ймовірно, розпочнеться в червні 2024 року.

• Буданов 17 квітня також заявив, що Україна планує протидіяти майбутнім російським наступальним операціям, продовжуючи наносити удари по російських військових об'єктах на території Росії.

• Як повідомляється, російські війська продовжують посилювати криптомобілізаційні заходи напередодні очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року, але, ймовірно, їм буде важко швидко створити ефективні резерви оперативного і стратегічного рівнів.

• Українські посадовці пояснили, що український удар по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої (Крим) в ніч з 16 на 17 квітня завдав значної шкоди російській техніці протиповітряної оборони.

• Російські мілблогери використали жорстоке вбивство, скоєне азербайджанським мігрантом у Москві 18 квітня, щоб повторити заклики до подальших обмежень у російській міграційній політиці.

• Німецька влада затримала двох осіб, підозрюваних у пособництві Росії в її спробах вчинити диверсії на військовій інфраструктурі і логістиці країн-членів НАТО.

• Проект розслідувань"Схеми" Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з посиланням на українську розвідку повідомив 17 квітня, що російська оборонна промисловість в системах навігації та зв'язку російських літаків "Сухой" використовує компоненти американського та японського виробництва.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: