У Баварії затримано двох російських шпигунів, які готували диверсії.

Один із них раніше воював на українському Донбасі у складі «ДНР».

У Баварії затримано двох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії та у підготовці диверсій. Про це повідомив часопис Der Spiegel з покликом на свої джерела в прокуратурі. Як стверджує видання, зловмисники відстежували американські бази та планували атаки на військові транспортні маршрути. Пізніше інформацію журналу підтвердила Генпрокуратура Німеччини.

Поліція затримала двох людей у місті Байройті, що у федеральній землі Баварія. Це так звані російські німці (Deutschrussen) – 39-річний Дітер С. та 37-річний Олександр Й. Як пише Der Spiegel, Дітер С. був завербований російськими спецслужбами у 2023 році. Але ще в 2014–2016 роках він брав участь у терористичних діях на боці «ДНР».

Дітер. С, як стверджується, погодився здійснити підпали та вибухи на об'єктах військової інфраструктури, оборонних підприємствах та промислових об'єктах. Часопис пише, що він обстежував і фотографував американські військові об'єкти у Німеччині та передавав фотографії російській стороні. Серед іншого йдеться про базу у Ґрафенвері, де, зокрема, українські танкісти проходять підготовку на танках Abrams. Припускається, що диверсанти мали на меті теракти на транспортних маршрутах для перевезення вантажів військового призначення до України.

За поданням генпрокурора Німеччини Єнса Роммеля обох підозрюваних заарештовано. Дітер С. підозрюється в розвідувальній аґентурній діяльності та агентурній діяльності в диверсійних цілях, Олександр Й. – в аґентурній діяльності спецслужб. Вони взяті під варту слідчими суддями Федерального суду Карлсруе.