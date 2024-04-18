У Баварії затримано двох російських шпигунів, які готували диверсії.

Один із них раніше воював на українському Донбасі у складі «ДНР».

 

 

У Баварії затримано двох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії та у підготовці диверсій. Про це повідомив часопис Der Spiegel з покликом на свої джерела в прокуратурі. Як стверджує видання, зловмисники відстежували американські бази та планували атаки на військові транспортні маршрути. Пізніше інформацію журналу підтвердила Генпрокуратура Німеччини.

 

Поліція затримала двох людей у місті Байройті, що у федеральній землі Баварія. Це так звані російські німці (Deutschrussen) – 39-річний Дітер С. та 37-річний Олександр Й. Як пише Der Spiegel, Дітер С. був завербований російськими спецслужбами у 2023 році. Але ще в 2014–2016 роках він брав участь у терористичних діях на боці «ДНР».

 

Дітер. С, як стверджується, погодився здійснити підпали та вибухи на об'єктах військової інфраструктури, оборонних підприємствах та промислових об'єктах. Часопис пише, що він обстежував і фотографував американські військові об'єкти у Німеччині та передавав фотографії російській стороні. Серед іншого йдеться про базу у Ґрафенвері, де, зокрема, українські танкісти проходять підготовку на танках Abrams. Припускається, що диверсанти мали на меті теракти на транспортних маршрутах для перевезення вантажів військового призначення до України.

 

За поданням генпрокурора Німеччини Єнса Роммеля обох підозрюваних заарештовано. Дітер С. підозрюється в розвідувальній аґентурній діяльності та агентурній діяльності в диверсійних цілях, Олександр Й. – в аґентурній діяльності спецслужб. Вони взяті під варту слідчими суддями Федерального суду Карлсруе.

18.04.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Ремінісценції.UA»: виставаТанцТеатру «Життя»
Історично-музичний проєкт сучасними сценічними засобами розповідає глядачеві понад 300-літню історію нищення України російською імперією. Вистава із десяти історій про Війну, Страх, Репресії, Смерть, але водночас — про Віру, Життя, Надію, Боротьбу за Україну!
16.04.24 | | Штука
Amigo
Майкл Мишкало
Не знаю, як краще зробити так, щоб ми не звикли, не збайдужіли, щоб вони не стали статистикою. Але знаю, як не треба робити – ми це проходили за совітів
16.04.24 | | Дискурси
Без купола
Юрко ТИМЧУК
Синоптики і політологи пророкували спекотний квітень. Одні точно не помилилися, інші почекають – і виявиться, що і вони були мали рацію.
16.04.24 | | Україна
«Ой діброво – темний гаю!»
Андрій Содомора
Ця поезія – про тепло, про добро, про щастя, для якого народжується людина. Не в багатстві ж воно, людське щастя, не в дібрах-дóбрах, а в добродійстві
15.04.24 | | Дискурси
Караванська і Половинка: «Розмова птахів»
Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко,Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля», народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.
15.04.24 | | Штука
Мобілізація української культури
Костянтин Дорошенко
Що значить нині бути людиною у повноті цього права і явища і як відстояти майбутнє для такої людини? Ось питання, на яке шукає відповіді українське мистецтво часу війни. Воно гуманістичне, бо за спільною трагедією бачить світ конкретної людини.
14.04.24 | | Штука
Тиміш Хмельницький: втрата держави і геноцид
Олеся Ісаюк
"Все проти нас, земля і небо, могила викопана нам". Картина, яку описали українські белетристи навколо біографії сина Хмельницького, виразно натякає на постгеноцидний синдром
14.04.24 | | Україна
Судоми імперії
Віталій Портников
З точки зору сучасності війна Росії проти України виглядає суцільною дикістю. Але тільки не з точки зору збереження і відновлення імперії.
14.04.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.