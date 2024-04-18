Ворог атакував Івано-Франківщину ударними БПЛА.

Вранці у четвер, 18 квітня, в Івано-Франківську й області пролунали вибухи під час повітряної тривоги, яка була оголошена через атаку БПЛА. Про це повідомляли моніторингові канали в tg та Повітряні сили ЗСУ.

Після 06:30 військові заявили, що дрони рухаються на Івано-Франківщину — "курс на Коломию та Івано-Франківськ". В регіоні оголосили тривогу. Згодом жителів Франківська закликали пройти до укриттів. "Ще шахеди з півночі Івано-Франківська", — заявили в ПС о 06:49.

Після цього жителі Івано-Франківська та Коломиї чули звуки вибухів. Суспільне повідомляє про три вибухи: о 06:45 та 06:53 у самому Івано-Франківську та о 07:07.

О 07:45 мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що під час російської атаки на Франківщині обійшлося без постраждалих.

"На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Інформація станом на 08:25. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що ціллю були об’єкти критичної інфраструктури області.