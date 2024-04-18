785-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 За даними ГУР МО України, внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

• 4 пускові установки ЗРК С-400;

• 3 радіолокаційні станції;

• пункт управління засобами ППО;

• апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії ще буде уточнюватися.

13:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 96 населених пунктів на території 13 областей України, підтверджено ураження 181 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:50 Російські війська атакували ракетами Дніпровський район Дніпропетровської області, спричинивши пожежі, двох людей поранено, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

12:45 Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек (Партія зелених) прибув із візитом до столиці України в супроводі бізнес-делегації, пише Tagesschau. В центрі уваги поїздки – нещодавні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, надзвичайна допомога, зміцнення української економіки й економічні відносини з Німеччиною. Під час свого візиту міністр економіки також хоче підготувати конференцію з відновлення України в Берліні у червні.

12:30 Дефіцит електроенергії наявний сьогодні в енергосистемі протягом майже всієї доби. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українських електростанціях, повідомили в Укренерго. Вранці та вдень диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. З 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

12:25 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі й на Донеччині, обмеження діють і сьогодні, повідомили в Міненерго. Вчора у вечірні пікові години відбувалось екстрене постачання електроенергії з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг допомоги становив менше відсотка від добового обсягу споживання електроенергії. Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн. Прогнозований обсяг залученої електроенергії становитиме близько 2% від загального обсягу споживання.

12:20 Через негоду знеструмлено 5 населених пунктів у Київській та Сумській областях, повідомили в Укренерго. З інших причин на ранок знеструмлено 402 населені пункти. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях, через технологічні порушення – у Кіровоградській, Сумській, Чернігівській областях.

11:40 Польські фермери поновили блокування напрямків пунктів пропуску «Корчова-Краковець» та «Медика-Шегині», повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко. За наявною інформацією, польські фермери планують здійснювати блокування руху по «Краковцю» до 09:00 20 квітня і по пункту пропуску «Шегині» – до 09:00 19 квітня.

Станом на ранок сьогодні в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують проїзду в бік України близько 1500 вантажних транспортних засобів.

Заблокованими польськими фермерами також залишаються напрямки пунктів пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», на ранок на цих двох пунктах в чергах на території Польщі загалом перебуває близько 600 вантажівок.

11:20 Саміт лідерів ЄС вважає терміновим забезпечити додаткові засоби ППО для України та закликав держави-члени прискорити доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети. У своїх підсумках, які підтримали всі 27 лідерів держав ЄС, Європейська рада рішуче засудила повітряні та ракетні атаки Росії проти цивільного населення та цивільної й критичної інфраструктури України, в тім числі нещодавні посилені напади на енергетичний сектор: "Європейська рада наголошує на необхідності терміново забезпечити протиповітряну оборону України та прискорити й інтенсифікувати доставку всієї необхідної військової допомоги, включаючи артилерійські боєприпаси та ракети. Вона закликає Раду ЄС, зокрема на її майбутньому засіданні, та держави-члени забезпечити необхідні подальші дії".

Президент Євроради Шарль Мішель, який головував на саміті, заявив – лідери погодилися, що Європа також повинна швидше надавати допомогу. "Це не питання місяців, це питання днів і тижнів. Дуже важливо, щоб ми досягли результатів".

11:10 Заплановано продовження ударів, спрямованих на скорочення російського потенціалу, зокрема військову промисловість, критично важливі військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні пункти управління, заповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю у The Washington Post. Заплановані також нові транскордонні напади російських добровольців, які діють усередині Росії за підтримки ГУР. Буданов зазначив, що мета таких атак полягає також і в тому, щоб показати, що російський диктатор Путін не може захистити населення від перенесення війни на територію Росії: "Коли ти сидиш, скажімо, в Петербурзі й дивишся війну тільки по телевізору, ти завжди підтримаєш її. Але люди починають денервуватися, коли якийсь об’єкт атакують біля їхнього будинку". Він пояснив, що більшу частину руйнувань в Бєлгороді спричинили російські зенітні ракети С-300, випущені по українських безпілотниках: "Насправді шкода, завдана цими зенітними ракетами, значно більша, ніж шкода, яку потенційно може завдати безпілотник".

Буданов спрогнозував, що вже у червні Росія може почати великий наступ, щоби спробувати захопити всю територію Донецької та Луганської областей, сподіваючись, що Дональд Трамп в разі перемоги "ратифікує їхні досягнення".

Буданов вважає, що ця війна триватиме, поки в Росії діятиме путінський режим: "За наступного режиму він може змінитися чи ні, але вікно можливостей з'явиться. Путін став жертвою власної пропаганди. Вони перегріли своє суспільство, кажучи, що вони наймогутніші і всемогутні у світі – і він сам почав у це вірити. Але виявилося, що їхня армія не така сильна, як вони думали. Та росіяни швидко відновлюються – і це факт, про який вам слід пам'ятати. Вони довели це десятки разів. Ми не повинні недооцінювати цю характеристику".

11:05 Президент України Володимир Зеленський під час спеціального засідання Європейської ради розповів про черговий удар росіян по Чернігову і заявив, що "нам усім треба зараз переграти Путіна в рішучості, щоб ця війна нарешті почала йти до справедливого закінчення".

11:00 Голова комітету з питань асигнувань Палати представників Том Коул разом із головою підкомітету з питань оборони Кеном Калвертом та головою підкомітету з питань державних і закордонних операцій Маріо Діас-Баларт оприлюднили низку важливих законопроєктів з питань безпеки, які передбачають надання оборонної допомоги союзникам і партнерам США, повідомила посол України у США Оксана Маркарова. Оприлюднено чотири законопроєкти, два з яких стосуються України, що передбачає асигнування у розмірі $60,8 млрд в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії.

У тому числі оборонні видатки у розміні $49,9 млрд, зокрема:

− $23,2 млрд – поповнення товарів оборонного призначення та послуг, наданих Україні;

− $11,3 млрд – поточні американські операції в регіоні;

− $13,8 млрд – закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг;

− $1,6 млрд зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів.

Також передбачене таке фінансування:

− $26 млн – для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладнання, наданого Україні;

− $ 5 млн – Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги;

− $300 млн – на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

− $100 млн – на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

$9,5 млрд передбачено на економічну допомогу Україні та країнам, що постраждали від вторгнення Росії в Україну:

− $7,849 млрд – на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку (окрім відшкодування пенсій);

− $1,575 млрд – на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам;

− $25 млн – Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн, постраждалих від російського вторгнення;

− $50 млн – для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

Також передбачено виділення:

− $149 млн – Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов’язані з ядерною безпекою в Україні;

− $481 млн – міністерству охорони здоров'я і соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль в США через програму U4U.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення додаткового фінансування, що буде використано у т.ч. для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в нашій державі, пов’язаній з російським вторгненням, зокрема:

− $60 млн – на дипломатичні програми;

− $ 8 млн – Офісу генерального інспектора Держдепу;

− $ 39 млн – на операційні видатки USAID;

− $ 10 млн – Офісу генерального інспектора USAID;

− $98 млн – міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.

Крім того в тексті:

- посилюється нагляд через вимоги моніторингу;

- вимагається від партнерів і союзників надавати співмірні витратам обсяги допомоги;

- передбачається укладення угоди з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку;

- збільшуються ліміти в рамках механізму PDA.

В частині ж законопроєкту «21st Century Peace through Strength Act», що стосується України, передбачається:

- Можливість конфіскації суверенних активів РФ на користь України. Зокрема президенту США надаються повноваження застосувати процедуру конфіскації суверенних активів з подальшою передачею відповідних коштів до спеціальних фондів (Compensation Fund, Ukraine Support Fund). При цьому президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих російських активів з державами Групи семи, ЄС, Австралією та іншими партнерами США. Законопроєкт розроблено на основі законопроєктів «Reburiding Economic Prosperity and Opportunity Ukrainians Act (REPO for Ukrainians Act), що раніше було внесено на розгляд Сенату (S.200) та Палати представників (HR 4175).

- Законопроєкт передбачає, що не пізніше ніж через 90 днів після його ухвалення президент США повинен подати Конгресу звіт, у якому зазначити:

- кожну фізичну та юридичну особу, щодо якої запроваджено санкції ЄС та Великої Британії;

- кожну фізичну та юридичну особу, які відповідає критеріям для запровадження санкцій США за Законом Магнітського про глобальну підзвітність у галузі прав людини від 2016 року; Виконавчим указом президента США №14024 (санкції, пов’язані з визначеною шкідливою діяльністю уряду РФ); Виконавчим указом президента США №14068 (заборона на здійснення певних імпортних та експортних операцій, а також нових інвестицій у зв’язку з триваючою агресією РФ); Виконавчим указом президента США №14071 (заборона нових інвестицій та надання певних послуг РФ у відповідь на триваючу російську агресію).

Президент США повинен запровадити санкції проти кожної фізичної та юридичної особи, ідентифікованої у вищезазначену звіті як такої, проти якої запроваджено санкції ЄС чи Великої Британії та яка відповідає вищезазначеним критеріям санкціонування в США.

Закон містить ще ряд інших санкційних положень, які не стосуються України, і передбачають активізацію боротьби з розповсюдженням фентанолу, посилення санкційної політики США, боротьбу з відмиванням коштів, посилення безпеки інформації, активізацію боротьби зі злочинністю й іншими питаннями внутрішньої політики США.

Як повідомлялося раніше, Комітет з правил повинен виробити процедуру розгляду законопроєкту і погодити його винесення на загальні дебати. Один із варіантів – вибір процедури, яка поєднуватиме всі законопроєкти з міжнародної допомоги США та 21st Century Peace through Strength Act’’ в один пакет.

10:40 Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на саміті ЄС у Брюсселі запропонував закупити системи ППО Patriot у союзників для подальшого постачання їх Україні:

"Ми знаємо, що багато країн мають у своєму розпорядженні великі запаси систем Patriot, можливо, не бажаючи постачати їх безпосередньо. Ми можемо купити це у них, ми можемо доставити це в Україну, у нас є гроші. Це важливо".

10:25 В Івано-Франківській області ППО збила всі ворожі БПЛА, але падіння уламків спричинили пожежі, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Оніщук.

10:10 В результаті ракетного удару росіян по Чернігову вранці 17 квітня загинули 18 людей та ще 77 були поранені, трьох врятували з-під завалів, пошуково-рятувальна операція завершена, повідомила ДСНС України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

210,7% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

79,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

260,1% автомобільної техніки (з них 4,7% за минулий тиждень),

377,6% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

53,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі росіяни атакували 13 ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ РФ та мису Чауда, Крим. Всі 13 «шахедів» збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

За минулі сім днів було збито 48 із 49 (98%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські військові в ніч з 16 на 17 квітня завдали удару по російському військовому аеродрому в окупованому Джанкої в Криму.

• За повідомленнями Головного управління розвідки України, 17 квітня було завдано ударів по російських авіаційних об'єктах у Республіці Мордовія, Республіці Татарстан і Самарській області.

• Речник Кремля Пєсков офіційно підтвердив 17 квітня, що російські "миротворчі сили" розпочали очікуване виведення з Нагірного Карабаху, тоді як російські ЗМІ здебільшого звинувачували вірменське керівництво у захопленні Азербайджаном Нагірного Карабаху на тлі подальших зусиль Вірменії, спрямованих на дистанціювання від політичних та безпекових відносин з Росією.

• Парламент Грузії 17 квітня схвалив у першому читанні законопроєкт, подібний до російського закону про "іноземних агентів", за який вхопилися і російські державні ЗМІ, щоб підтримати прагнення Кремля посилити повідомлення про політичні розбіжності в західних і колишніх радянських країнах.

• Президент США Джо Байден попередив, що Росія та її партнери становлять зростаючу загрозу для НАТО, і наголосив, що військова допомога Україні з боку США може протистояти російській загрозі.

• Палата представників Конгресу США 17 квітня подала законопроєкт про додаткові асигнування, який передбачає виділення Україні близько 60 мільярдів доларів допомоги, і, як повідомляється, голосування щодо цього законопроєкту відбудеться 20 квітня.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: