У Конґресі США репрезентовано новий законопроєкт про допомогу Україні.

Він передбачає надання допомоги на понад $60 млрд та передачу Україні ракет ATACMS.

 

 

У середу, 17 квітня, спікер Палати представників Майк Джонсон репрезентував новий законопроєкт про допомогу Україні. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Він передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд та передачу їй далекобійних ракет ATACMS.

 

Щоправда, близько $23 млрд від передбачених законопроєктом $60,84 млрд має бути спрямовано на заповнення американських арсеналів. Ще $13,8 млрд підуть на закупівлю озброєнь Україні та оборонних послуг, $11,3 млрд — на забезпечення «поточних військових операцій США в реґіоні».

 

Причому в разі ухвалення законопроєкту Україна повинна буде в майбутньому відшкодувати всі витрати. Не пізніше 60 днів з моменту ухвалення закону президент США буде зобов'язаний домовитися з урядом України щодо повернення коштів. Президент зможе списати до половини боргу, але зробити це можна не раніше, ніж 15 листопада поточного року.

 

Окремими законами обумовлена допомога США для Ізраїлю та Тайваню. Голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні в Палаті представників призначено на 20 квітня.

 

Президент США Джо Байден висловився на підтримку представленого Майком Джонсоном законопроєкту про допомогу для України, Ізраїлю та потреб Індо-Тихоокеанського реґіону. Він висловив готовність їх підписати після схвалення в обох палатах Конґресу. «Я рішуче підтримую цей пакет законопроєктів, спрямований на надання необхідної допомоги Ізраїлю, Україні, надзвичайно необхідної допомоги палестинцям у Секторі Гази, а також на зміцнення безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському реґіоні», – заявив Байден.

 

17.04.2024

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