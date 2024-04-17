Парламент Грузії схвалив у першому читанні закон про іноаґентів.

Раніше документ спровокував масові протести опозиції у Тбілісі.

Парламент Грузії схвалив у першому читанні проєкт закону «Про прозорість іноземного впливу». Критики називають документ копією російського закону про іноземних аґентів. За його ухвалення проголосували 83 депутати, проти — 0. Про це повідомив телеканал «Руставі 2».

Опозиція не голосувала і залишила залу засідань. Документ ще належить ухвалити у другому читанні — слухання відбудуться 17 травня.

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» передбачає, що неурядові організації та засоби масової інформації, понад 20% річного доходу яких припадає на закордонні джерела, мають бути зареєстровані у відповідному реєстрі Міністерства юстиції Грузії. Вони будуть зобов'язані подавати декларацію про майно щорічно. У разі невиконання вимог передбачено адміністративне покарання. Також документ визначає процедури реєстрації та механізми контролю органів, у яких НКО мають пройти реєстрацію.

Одним зі спірних положень законопроєкту є стаття, згідно з якою Міністерство юстиції Грузії може провести моніторинг для «виявлення організації, яка проводить інтереси іноземної сили» або для перевірки виконання вимог закону. Підставою для моніторингу може стати письмова заява громадянина.

Представники правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» стверджують, що документ є «пом'якшеною версією» американського закону про реєстрацію іноземних аґентів. За їхніми словами, закон «значно підвищить якість поінформованості суспільства». Тим часом президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала законопроєкт «прямою провокацією, російською стратегією дестабілізації». Вона звернулася до президента Франції та керівництва Євроунії з вимогою провести позачергове засідання Ради ЄУ з цього приводу.

15 квітня цього року під час обговорення законопроєкту про іноаґентів побилися двоє депутатів грузинського парламенту. Громадяни Грузії кілька днів поспіль виходять на протести проти ухвалення закону до будівлі парламенту.

Закону про іноаґентів правляча партія намагалася протягнути навесні 2023 року. Тоді в Тбілісі почалися масові акції протесту, які були розігнані поліцією із застосуванням спецзасобів. Врешті закон було відкликано. У новому варіанті закону замість терміну «аґент іноземного впливу» використано термін «організація, яка проводить інтереси іноземної сили». Решта змісту законопроєкту факьтчно залишається незмінним.