784-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:55 Внаслідок нічного удару по аеродрому у Джанкої в окупованому Криму росіянам завдано дуже значних втрат, як у озброєнні, так і в особовому складі, повідомляють, що знищено склад ракет "Циркон" та "С-300", ліквідвано біля тридцяти російських військовослужбовців і близько 80 поранено. уцілілі гелікоптери та літаки з Джанкойського аеродрому перекидають на аеродром Кіровське. Супутники НАСА зафіксували вогонь приблизно о 3:40. Пожежа поширилась як на території аеродрому (на стоянці літаків і недалеко від злітно-посадкової смуги), так і поруч із ним. На аеродромі "Джанкой" дислокується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу. На початку березня, згідно із супутниковими знімками, на базі перебували 10 вертольотів Мі-28, два вертольоти Ка-52 і чотири штурмовики Су-25.

14:20 Безпілотники ГУР вранці атакували російський авіаційний завод ім. Горбунова у російському Татарстані, де виготовляють та ремонтують бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, розповіли джерела в спецслужбах.

13:50 Станом на 13:30 відомо про 14 людей, що загинули внаслідок російського ракетного удару по Чернігову, травмовано 61 особу, з них троє дітей, є інформація про шістьох зниклих безвісти громадян. Пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури, будівлю вишу, лікарню, 16 житлових багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста.

13:20 Нині українські безпілотники атакували російський 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в Ковилкіно в Мордовії, повідомили джерела в ГУР. Це була спецоперація Головного управління розвідки Міноборони України, ціллю був загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер" із дальністю виявлення цілей близько 3000 км та висотою виявлення понад 100 км. Відстань від українського кордону до місця ураження – близько 680 кілометрів.

Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Перший зразок РЛС "Контейнер" росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках.

12:35 За попередніми даними, російські війська вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами "Іскандер", розповів начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Вибухи пролунали через десять хвилин після оголошення о 08:49 в області тривоги. Наразі відомо про понад 50 потерпілих та 11 загиблих. Під завалами можуть перебувати люди.

12:20 Нині на російському аеродромі «Кряж» у Самарі знищено транспортний вертоліт Мі-8, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

12:10 Видання Верховної Ради України "Голос України" опублікувало Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№ 3633-IX). Закон, окрім деяких окремих положень, набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування.

12:00 Вчора в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії, для підтримки балансу в енергосистемі диспетчерський центр «Укренерго» з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії загальним обсягом 400 МВТ·год.

11:40 У Чернігові після ракетного удару РФ 11 загиблих, 22 травмованих, трьох вважають безвісти зниклими, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

11:15 На ранок через дощ та шквальний вітер без світла повністю та частково залишаються близько 17 населених пунктів у Київській, Сумській та Чернігівській областях, а також залишаються знеструмленими 107 споживачів у Запорізькій області, повідомили в Укренерго.

11:10 Через похолодання та хмарну погоду споживання електроенергії стрімко зростає. Сьогодні вранці його рівень на 6,5% більше аналогічного вчорашнього показника, повідомили в Укренерго. Вчора добовий максимум споживання був близько 21:00. Він майже на 2% перевищив максимальне споживання понеділка 15 квітня.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 107 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 118 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі, обмеження діють і сьогодні, повідомили в Міненерго.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

210,6% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

79,7% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

259,6% автомобільної техніки (з них 4,8% за минулий тиждень),

377,2% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

53,8% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Росіяни трьома ракетними ударами вдарили майже по центру Чернігова, є загиблі цивільні та багато поранених, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський наголосив, що дефіцит систем протиповітряної оборони й артилерії не дає Україні ефективно захищатися від російських ударів і наземних нападів.

• Зеленський 16 квітня підписав новий закон про мобілізацію, кодифікувавши важке, але критично важливе рішення в зусиллях України стабілізувати свій апарат генерування сил і належним чином підготувати українські Збройні Сили як до оборони, так і до наступу.

• Російські війська на сході України використовують невеликі групи для здійснення нападів і, як повідомляється, страждають від проблем з моральним духом. Але незважаючи на ці проблеми, російські напади навряд чи досягнуть апогею в найближчому майбутньому через нестачу української матеріальної бази.

• Інструктор російського "Штурму-Z" стверджує, що російські війська повинні скористатися проблемами України, спричиненими нестачею озброєнь, щоби збільшити кількість ударів російських керованих планерних бомб для підтримки російських наземних операцій.

• Президент Росії Путін під час телефонної розмови з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі 16 березня продовжив демонструвати підтримку іранської агресії проти Ізраїлю.

• Президент Китайської Народної Республіки і Генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін 16 квітня зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і запропонував передумови для припинення війни в Україні – це свідчить про те, що Сі продовжує позиціонувати себе як нейтрального посередника у війні, незважаючи на зростання кількості повідомлень про підтримку Китаєм воєнних зусиль Росії.

• Служба безпеки України нещодавно знищила російську радіолокаційну станцію дальнього радіусу дії "Небо-У" в Брянській області.

• Кремль продовжує централізувати владу над силами спецназу "Ахмат" глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова через міністерство оборони Росії.

• Російський федеральний цензор Роскомнагляд розглядає можливість заборони TikTok в Росії.

• За повідомленнями, Республіка Татарстан готує нову програму працевлаштування молоді, яка дозволить неповнолітнім віком від 14 років працювати на підприємствах російської оборонно-промислової бази, що, ймовірно, є частиною поточних зусиль з розширення російської ОПБ.

• Російські окупаційні чиновники використовують систему освіти, зокрема курси історії, для русифікації українських дітей, які проживають на окупованих територіях.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: