Нетаньягу відмовився завдати удару відплати по Ірану.

Цього вимагали два генерали, які є членами кабінету.

Ізраїльські міністри, котрі є генерал-лейтенантами запасу Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) Бені Ґанц та Ґаді Айзенкот пропонували негайно здійснити потужній удар по Ірану у відповідь на його повітряну атаку в ніч проти неділі, 14 квітня. Проте ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу не погодився з таким планом. Про це повідомив інформаційний порта Axios з покликом на свої джерела в уряді Ізраїлю.

Портал зазначає, що Ґанц та Айзенкот — обидва колишні начальники генштабу ЦАГАЛу. Вони запевняли, що «чим довше Ізраїль зволікатиме, тим важче йому буде домогтися міжнародної легітимності» для завдання удару у відповідь. Вони також наполягали, що негайна контратака Ізраїлю, «найімовірніше, завадить Ірану розпочати ще одну атаку».

Проте пан Нетаньягу й інші члени військового кабінету виступили проти цієї ідеї «головним чином тому, що на той момент не було ясно, чи завдав іранський напад якоїсь шкоди, чи спричинив жертви». За словами неназваного ізраїльського чиновника, прем'єр Ізраїлю також хотів дочекатися телефонного дзвінка президента США Джо Байдена.

«Було кілька варіантів відплати, але дзвінок (Байдена, – ред.) зупинив його (Біньяміна Нетаньягу, – ред.). Цей потяг пішов, і тепер ми можемо перевести дух і ще раз подумати», — пояснив чиновник.

Нагадаємо, що в ніч на 14 квітня по території Ізраїлю було запущено понад 300 безпілотників та ракет. Іран назвав це відплатою за удар по своєму консульству в Дамаску першого квітня, внаслідок якого загинули два іранські генерали і п'ять офіцерів іранського Корпусу вартових ісламської революції. Ізраїль заявив, що перехопив понад 99% цілей і його інфраструктура зазнала незначної шкоди. Іран стверджує, що досяг усіх цілей.