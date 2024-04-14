Ізраїль зі союзниками відбив потужну повітряну атаку Ірану.

Нетаньягу має намір обговорити зі союзниками удари у відповідь по Ірану.

У ніч на неділю, 14 квітня, Іран вчинив потужну повітряну атаку на Ізраїль. «Іран запустив масивний рій з понад 300 дронів-камікадзе, крилатих і балістичних ракет», – заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) контрадмірал Даніель Хаґарі, слова котрого цитує телерадіокомпанія ВВС. За його даними, системи оборони Ізраїлю та його союзників у реґіоні перехопили 99 відсотків ракет та безпілотників. Приблизно 80 відсотків з них, за його словами, було збито за межами ізраїльської території.

Допомагали Ізраїлю захиститися від повітряної атаки три натовські держави – США, Велика Британія і Франція, – а також сусідні арабські країни, зокрема Йорданія і Саудівська Аравія.

Внаслідок падіння кількох іранських ракет було завдано невеликої шкоди одному ізраїльському військовому об'єкту, повідомив Хаґарі. Про який об'єкт йдеться, він не уточнив. За інформацією ізраїльських ЗМІ, пошкодження могла отримати військова база у пустелі Неґєв на півдні Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після відбиття повітряної атаки Ірану по країні написав у соцмережі X: «Ми перехопили. Ми блокували. Разом ми переможемо».

Як повідомляє телеканал CNN, Нетаньягу має намір обговорити зі союзниками удари у відповідь по Ірану. Однак президент США Джо Байден заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі воєнних дій проти Ірану. Байден сказав, що найближчої доби зв'яжеться з лідерами G7, щоб виробити спільну дипломатичну відповідь на аґресію Ірану.

Через деякий час після початку атаки Іран виступив із заявою, з якої випливає, що він не завдаватиме подальших ударів, але застерігає Ізраїль від дій у відповідь, а США – від будь-якого втручання.

Іран атакував Ізраїль сотнями дронів і крилатими ракетами у відповідь на удар ізраїльської авіації по іранському консульству в Дамаску першого квітня. Внаслідок ізраїльського удару загинуло семеро членів Корпусу вартових ісламської революції.