782-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:00 Росія змогла швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, що зазнали ударів від українських безпілотників, пише Reuters. За підрахунками видання, потужності російських НПЗ, що простоювала через атаки, скоротилися до близько 10% з майже 14% наприкінці березня.

17:25 Віцепрезидентка США в приватній зустрічі з Зеленським просила утриматися від нападу на російські нафтопереробні заводи, пише WP. Подібна тактика, на думку американських посадовців, призведе до зростання світових цін на енергоносії та спричинить більш агресивні відповідні дії Росії всередині України. Цей запит, як повідомляється, роздратував Зеленського та його головних помічників, які вважають серію ударів безпілотників по російських енергетичних об'єктах рідкісною світлою плямою у війні з більшим і краще оснащеним супротивником, що триває. Зазначається, що Зеленський "відмахнувся" від цих рекомендацій, оскільки не був впевнений, що це відображення консенсусної позиції адміністрації Байдена.

16:50 В окупованому Криму під ракетний удар потрапили високопоставлені російські офіцери, повідомляє Суспільне з посиланням на джерела. Як зазначається, в тимчасово окупованому Криму внаслідок ракетної атаки Сил оборони України було уражено командний пункт, в якому перебували російські офіцери.

16:15 Україна планує отримати від партнерів мінімум п'ять протимінних кораблів, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Він зазначив, що передані Великої Британією екіпажі мінних тральників вже пройшли підготовку та несуть службу.

"Минулого року вони отримали оцінку сумісності І рівня з державами НАТО. У цьому році сподіваємося отримати вже найвищу оцінку — II рівень сумісності, який дозволить працювати, виконувати завдання у складі ордерів, тобто це вже повна сумісність. Ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії для України. На них екіпажі вже так само починають проходити навчання. Тобто загалом ми плануємо отримати як мінімум п'ять кораблів, які є протимінними".

15:45 Нідерланди нададуть Україні 4,4 млрд євро допомоги впродовж двох років, повідомляє пресслужба уряду Нідерландів. Також уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони – міноборони отримуватиме додаткові 500 мільйонів євро з 2028 року, зокрема на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.

15:10 Російський Чорноморський флот уже втратив близько третини своїх кораблів, заявив речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Він застеріг, що не варто недооцінювати ворога та необхідно надалі продовжувати роботу зі знищення російського флоту. Наразі РФ посилює свою авіаційну складову в Чорному морі, "хоча із залученням досить застарілого парку".

14:35 Переспрямування коштів з телемарафону на фінансування української армії не є "доцільним", заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на відповідну петицію. За його словами, забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки й оборони і складовою протидії воєнній агресії РФ проти України.

14:00 Макрон заявив про свою ініціативу щодо світового перемир’я на час проведення Олімпійських ігор, повідомляє BFMTV. Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для "олімпійського перемир’я", уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані. Французький президент розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

13:25 Уряд Польщі створить Раду з питань співробітництва з Україною, повідомив голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах Павел Коваль. Інституція працюватиме над питаннями залучення Польщі до відбудови України. Коваль зазначив, що Рада комплексно підходитиме до польсько-українських відносин і співпрацюватиме з аналітичними центрами – Польським економічним інститутом і Центром східних досліджень.

12:50 Сили США на Близькому Сході під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменш" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників, повідомило Центральне командування збройних сил США. Одну балістичну ракету разом з пусковою установкою та сім ударних дронів, які збиралися запускати з території Ємену проіранські хусити, вразили ще перед пуском.

12:35 Речник Військо-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону відреагував на статтю The Sun про плани України знищити Кримський міст:

"Ми неодноразово про це говорили відверто, про це казав наш Президент. Ця незаконна прибудова до нашого Криму, вона має бути зруйнована. І одного дня ви вчергове побачите новини, які ви бачили раніше. Про те, що міст виведено з ладу. Питання лише в тому, який буде ступінь цього пошкодження. І, звісно, ми будемо робити все можливе для того, щоб його там більше не було. Для росіян він має, можливо, навіть більше символічний характер. Використовувати його для військової логістики після отриманих пошкоджень вони вже не можуть. На ньому залишається енергетична гілка, яка заходить у Крим. Але здебільшого ним користуються саме пересічні росіяни, які незаконно відвідують український Крим. Тому цілком логічне рішення російського керівництва побудувати альтернативний шлях зі зрозумілих причин".

12:05 Щонайменше дев'ять іранських ракет у вчорашню ніч змогли подолати систему ППО Ізраїлю і вразити дві ізраїльські авіабази, повідомляє ABC News із посиланням на високопоставленого представника США: п'ять балістичних ракет вразили авіабазу Неватім, пошкодивши транспортний літак C-130, невикористовувану злітно-посадкову смугу і порожні складські приміщення, ще чотири балістичні ракети вразили авіабазу Негев, але повідомлень про значну шкоду нема.

В заяві ЦАГАЛу стверджували, що 99% ракет і БПЛА, випущених Іраном та їхніми "проксі", було перехоплено, з чого можна було зробити висновок, що не перехопили три ракети.

12:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 104 населені пункти на території 10 областей України, підтверджено ураження 155 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:40 Через погодні умови знеструмлено 36 населених пунктів у Житомирській та Хмельницькій областях, повідомили в Укренерго. На Одещині тривають роботи з відновлення енергопостачання після пожежі на високовольтному обладнанні на території області. На ранок знеструмленими залишалися 2 населені пункти. З інших причин на ранок знеструмлено 416 населених пунктів, через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській областях.

11:20 Через мережеві обмеження вчора і нині застосовуються графіки відключень у Харківській області, повідомили в Міненерго. Загалом енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

11:05 Зенітно-ракетні комплекси Patriot, встановлені на території Польщі як країни НАТО, цілком могли б прикривати західну частину України під час російських обстрілів, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону:

"Нині все реально. Насправді це б захистило країни НАТО від “прильотів” дронів або ракет на їхню територію. Коли ми сидимо за зачиненими дверима, то я всім партнерам говорю: дорогі мої, що завгодно. Хочете в оренду – давайте в оренду, хочете, щоб прикривав ваш кордон, – прикриватиме ваш кордон, але дайте".

10:30 Командувачем військ оперативного командування «Захід» призначено бригадного генерала Володимира Шведюка, повідомили в ОК «Захід».

Шведюк народився 23 червня 1969 року у Вінницькій області в родині військового. У 1990 році він служив у танкових військах, зі служби в НДР в 1992 році повернувся до України. У 2003 році служив у морській піхоті Криму. Пізніше перейшов до берегової охорони. Під час АТО, у 2014 році, переїхав разом із сім'єю до Чернівців. Вже у 2015 році, після рішення повернутись на службу, був назначений на посаду начальника штабу – першого заступника командира 59-ої окремої мотопіхотної бригади. В 2016 році очолив посаду військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату ОК "Захід"; з 2018 по 2019 роки очолював посаду командира 59-ої окремої мотопіхотної бригади; до березня 2022 року перебував на посаді заступника командувача Сил тероборони ЗСУ; з березня 2022 року очолив штаб угруповання Об’єднаних сил; з січня 2024 року обіймав посаду начальника штабу – заступник командувача Сил ТрО ЗСУ.

10:15 Під час недільної телефонної розмови президента США Джо Байдена з лідерами Конгресу (з лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером, спікером Палати представників Майком Джонсоном, лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом і лідером меншості в Сенаті Мітчем МакКоннеллом) був "консенсус" щодо того, що законодавцям необхідно вжити швидких заходів, щоб спрямувати допомогу Україні та Ізраїлю, заявив Чак Шумер.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

210,2% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

79,5% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

258,3% автомобільної техніки (з них 5,5% за минулий тиждень),

376,2% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

53,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Успіх Ізраїлю в захисті від широкомасштабних іранських ударів ракетами і безпілотниками з іранської території 13 квітня підкреслює вразливість, яку географічне розташування України і подальша деградація української системи протиповітряної оборони створюють для українських зусиль щодо захисту від регулярних російських ударів ракетами та безпілотниками.

• Виснаження внаслідок затримок з відновленням військової допомоги Україні з боку США наданих США засобів протиповітряної оборони, а також вдосконалення російської ударної тактики призвели до зростання ефективності російської кампанії з завдання ударів по Україні.

• Ударна кампанія Росії проти України демонструє, що навіть обмежена кількість успішних ударів балістичними або крилатими ракетами може завдати значної і, ймовірно, довгострокової шкоди енергетичній та іншій інфраструктурі, що підкреслює необхідність ефективної і добре забезпеченої "парасольки" протиповітряної оборони, здатної забезпечити стабільно високий рівень перехоплення.

• МЗС Росії брехливо ототожнює масштабні іранські удари по Ізраїлю 13 квітня з ізраїльським ударом 1 квітня по офіційних особах КВІР у Дамаску, посилюючи "виправдання" Ірану для ударів 13 квітня.

• Російські мілблогери переважно відреагували на іранські удари по Ізраїлю 13 квітня, припустивши, що зростання загрози військової ескалації на Близькому Сході, ймовірно, відверне увагу Заходу, зокрема США, від України і зменшить її допомогу.

• Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що вище російське військове командування має намір захопити Часів Яр в Донецькій області до російського свята "дня перемоги" 9 травня.

• За повідомленнями, реструктуризація Західного військового округу на Московський і Ленінградський військові округи, що триває в Росії, призводить до зміни зон оперативної відповідальності для російських угруповань військ в Україні.

• Повідомляється, що міністерство оборони Росії звільнило командирів загальновійськової армії та мотострілецького полку, що діють на півдні України, ймовірно, за нездатність відвоювати території, втрачені під час українського контрнаступу влітку-восени 2023 року.

• Українські війська просунулися на південь від Кремінної та на південний захід від Донецька, а російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Часова Яру (захід від Бахмута) та Авдіївки.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: