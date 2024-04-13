781-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

210,1% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

79,3% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

257,7% автомобільної техніки (з них 5,8% за минулий тиждень),

374,9% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),

93,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

53,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Сили США на Близькому Сході перехопили – за допомогою винищувачів – понад 70 ударних безпілотників і – з есмінців у Середземному морі – щонайменш три балістичних ракети з тих, якими Іран вночі обстріляли Ізраїль, повідомив CNN.

09:35 Сили оборони України 13 квітня успішно вразили російський пункт управління угруповання військ "Центр" в окупованому Луганську, підтвердив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

09:30 Вночі російські війська атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області РФ, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

За минулі сім днів було збито 132 із 145 (91%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Вночі Іран масовано атакував Ізраїль ударними безпілотниками і ракетами: за повідомленням ізраїльських посадовців було випущено 185 дронів-камікадзе, 36 крилатих ракет і 110 ракет класу "земля - земля", 99% цілей було збито (більша частина –поза територією Ізраїлю). Більша частина пусків здійснювалася з іранської території, але також незначна частина – з Іраку та Ємену. Атака тривала близько п'яти годин. В обороні брали участь сили ППО, зокрема системи "Залізний купол" і "Праща Давида", а також винищувачі армії Ізраїлю і військові кораблі США та Великої Британії. До оборони приєдналися і збройні сили Йорданії. Ізраїль заявив, що жертв і руйнувань, незначно постраждала одна військова база в пустелі Негев. Кілька мирних жителів постраждали від уламків збитих снарядів, їх шпиталізовано.

Північ Ізраїлю також було атаковано ракетами типу "Катюша" з території Лівану, всі були перехоплені силами ППО, а у відповідь ізраїльські винищувачі завдали удару по позиціях ісламістського угруповання "Хезболла" в південному Лівані.

Нетаньяху має намір обговорити із союзниками удари у відповідь по Ірану, повідомляє CNN. Однак президент США Джо Байден заявив, що Америка не підтримає Ізраїль у разі його військових дій проти Ірану.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська проводять щонайменше три операції на оперативному рівні, які не є взаємодоповнюючими, але дозволяють російським військам визначати пріоритети для отримання тактичних переваг на одному секторі за власним вибором. Українським військам буде дедалі важче протистояти цим російським заходам, чим довше Україна не матиме подальшої військової допомоги від США.

• Російське військове командування, ймовірно, оцінює, що українські війська не зможуть захиститися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій через затримки або остаточне припинення військової допомоги США.

• Наступальна операція із захоплення Часів Яру відкриває перед російськими військами найближчі перспективи оперативно значущого просування вперед, оскільки захоплення міста, ймовірно, дозволить російським військам розпочати подальші наступальні операції проти міст, які фактично формують значний оборонний пояс України в Донецькій області.

• Російські загрози щодо захоплення Дружківки та Костянтинівки є дуже важливими з оперативної точки зору, оскільки ці міста-фортеці допомагають формувати кістяк української оборони в Донецькій області та на сході України в цілому.

• Російські війська не зможуть швидко захопити Часів Яр і, ймовірно, намагатимуться використати його оперативне значення доти, доки українські війська матимуть ресурси, необхідні для утримання своїх позицій.

• Нестача української артилерії та засобів протиповітряної оборони, спричинена відсутністю безпекової допомоги з боку США, дозволяє російським механізованим військам досягати незначних тактичних успіхів, а майбутні російські механізовані наступальні операції можуть досягти більш значних успіхів, якщо США продовжуватимуть відмовляти Україні в допомозі.

• Німеччина заявила, що негайно передасть Україні ще один зенітно-ракетний комплекс "Patriot" у відповідь на нещодавні нагальні прохання України про надання додаткових комплексів "Patriot" для захисту від посилення російської ударної кампанії та поточних зусиль України з розширення можливостей протиповітряної оборони України.

• Агентство Bloomberg повідомило 12 квітня, що Росія все ще покладається на китайські компанії у постачанні більшості компонентів верстатів і мікроелектроніки іноземного виробництва для російської оборонної промисловості, необхідних для виробництва російського озброєння.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: