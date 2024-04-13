780-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:
• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.
• Старобільський відтинок — тривають зіткнення біля Тернів та у Серебрянському лісництві.
• Бахмутський відтинок — ворог атакує в районі Виїмки. Росіяни зайняли Богданівку, сьогодні з'явилося відео невдалої спроби відбити частину села у ворога. Росіяни продовжують атакувати піхотою та накатами техніки на Часів Яр. Деякі навіть добігають до каналу, але поки що закріпитися не можуть і дохнуть. В Іванівському стабільна ситуація, ворог не має повного контролю за селом.
• Донецький відтинок — росіяни штурмували район залізниці біля Новокалинового і мали тактичний успіх силами двох танків, невідомої кількості БМП та за підтримки піхоти. Противник штурмував район Бердичів та Семенівки, але успіху не мав. Тривають накати на Нетайлове та Уманське, на підступах до даних сіл ворог зумів закріпитися. Тривають важкі бої у Георгіївці, Новомихайлівці та Красногорівці (М). Відновилися активні бойові дії південно-східніше Вугледару.
• Запорізький відтинок — не припиняються спроби ворога зайти і закріпитися в Роботиному. Тривають бої за контроль над південною частиною села. Ситуація біля Вербового потребує уточнення після кількох спроб ворога відбити втрачені влітку посадки.
• Таврійський відтинок — без змін.
09:30 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Президент Росії Путін визнав, що триваюча кампанія ударів Росії по українських енергетичних об'єктах має на меті частково зруйнувати українську оборонну промисловість, підтвердивши постійну оцінку ISW, що російські удари по українських енергетичних об'єктах мають на меті послабити український оборонно-промисловий потенціал.
• ISW продовжує вважати, що розвиток української оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати свою оборону від Росії і задовольняти довгострокові потреби національної безпеки за умови значного скорочення іноземної військової допомоги.
• Російські збройні сили в рамках постійних зусиль, спрямованих на вдосконалення ударних комплексів і подолання деградованої системи протиповітряної оборони України виробляють і розгортають нову дозвукову крилату ракету класу "повітря-поверхня" проти України під назвою Х-69.
• Російська ФСБ в рамках зусиль зі створення інформаційних умов для представлення будь-яких майбутніх українських атак на легітимні російські військові об'єкти в окупованій Україні як "терористичних" нападів заявила, що за допомогою України запобігла терористичному нападу групи вихідців з Центральної Азії на російський військовий об'єкт в окупованій Україні, ймовірно.
• За повідомленнями, Росія, щоб компенсувати втрати на фронті, відправляє близько 2400 військовослужбовців Східного військового округу, які зараз перебувають у Росії, воювати в Україні.
• Російські окупаційні чиновники продовжують розширювати освітні програми, спрямовані на індоктринацію українських дітей та стирання їхньої української ідентичності.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
13.04.2024
Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 91 авіаційний удар, здійснив 160 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Суми Сумської області; Липці, Вовчанськ, Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Курилівка Харківської області; Терни, Дружба, Нью-Йорк, Часів Яр, Калинівка, Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка, Водяне, Урожайне, Времівка Донецької області та Роботине і Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Торського Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку окупанти 7 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 6 безуспішних атак на позиції наших військ.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ противника.