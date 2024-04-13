780-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:45 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Старобільський відтинок — тривають зіткнення біля Тернів та у Серебрянському лісництві.

• Бахмутський відтинок — ворог атакує в районі Виїмки. Росіяни зайняли Богданівку, сьогодні з'явилося відео невдалої спроби відбити частину села у ворога. Росіяни продовжують атакувати піхотою та накатами техніки на Часів Яр. Деякі навіть добігають до каналу, але поки що закріпитися не можуть і дохнуть. В Іванівському стабільна ситуація, ворог не має повного контролю за селом.

• Донецький відтинок — росіяни штурмували район залізниці біля Новокалинового і мали тактичний успіх силами двох танків, невідомої кількості БМП та за підтримки піхоти. Противник штурмував район Бердичів та Семенівки, але успіху не мав. Тривають накати на Нетайлове та Уманське, на підступах до даних сіл ворог зумів закріпитися. Тривають важкі бої у Георгіївці, Новомихайлівці та Красногорівці (М). Відновилися активні бойові дії південно-східніше Вугледару.

• Запорізький відтинок — не припиняються спроби ворога зайти і закріпитися в Роботиному. Тривають бої за контроль над південною частиною села. Ситуація біля Вербового потребує уточнення після кількох спроб ворога відбити втрачені влітку посадки.

• Таврійський відтинок — без змін.

09:30 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носієм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін визнав, що триваюча кампанія ударів Росії по українських енергетичних об'єктах має на меті частково зруйнувати українську оборонну промисловість, підтвердивши постійну оцінку ISW, що російські удари по українських енергетичних об'єктах мають на меті послабити український оборонно-промисловий потенціал.

• ISW продовжує вважати, що розвиток української оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати свою оборону від Росії і задовольняти довгострокові потреби національної безпеки за умови значного скорочення іноземної військової допомоги.

• Російські збройні сили в рамках постійних зусиль, спрямованих на вдосконалення ударних комплексів і подолання деградованої системи протиповітряної оборони України виробляють і розгортають нову дозвукову крилату ракету класу "повітря-поверхня" проти України під назвою Х-69.

• Російська ФСБ в рамках зусиль зі створення інформаційних умов для представлення будь-яких майбутніх українських атак на легітимні російські військові об'єкти в окупованій Україні як "терористичних" нападів заявила, що за допомогою України запобігла терористичному нападу групи вихідців з Центральної Азії на російський військовий об'єкт в окупованій Україні, ймовірно.

• За повідомленнями, Росія, щоб компенсувати втрати на фронті, відправляє близько 2400 військовослужбовців Східного військового округу, які зараз перебувають у Росії, воювати в Україні.

• Російські окупаційні чиновники продовжують розширювати освітні програми, спрямовані на індоктринацію українських дітей та стирання їхньої української ідентичності.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: