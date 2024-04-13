США та Велика Британія заборонили імпорт металів з Росії.

Під заборону потрапили алюміній, мідь та нікель російського походження.

Велика Британія та Сполучені Штати запровадили ембарґо на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Торгівля цими металами буде заборонена на біржах у Чикаго та Лондоні, випливає із заяв на сайтах Міністерства фінансів США та британського уряду, опублікованих у п'ятницю, 12 квітня. У Мінфіні США уточнили, що обмеження не стосуються металів, які були видобуті до набрання чинності забороною.

Цим кроком Мінфін США продемонстрував прихильність до заяви лідерів «Великої сімки» про скорочення доходів Росії від продажу металів. «Наші нові заборони на ключові метали, введені в координації з нашими партнерами в Об’єднаному Королівстві, будуть і надалі спрямовані на скорочення доходів, які Росія може отримати для продовження своєї жорстокої війни проти України. Здійснюючи ці дії цілеспрямованим і відповідальним чином, ми зменшимо прибутки Росії, одночасно захистивши наших партнерів і союзників від небажаних побічних ефектів», – заявила американська міністерка фінансів Джанет Єллен (Janet Yellen).

«Ми можемо ефективніше позбавити Путіна можливостей вести незаконну війну в Україні, якщо діятимемо разом з нашими союзниками. Завдяки лідерству Великої Британії в цій галузі, наші рішучі дії зі США щодо спільної заборони російських металів на двох найбільших біржах не дозволять Кремлю скерувати більше грошей у свою військову машину», – заявив канцлер Казначейства Великої Британії Джеремі Гант (Jeremy Hunt).

Тим часом імпорт металів із РФ залишається однією з основних статей у торгівлі між Росією та Європейською Унією. За даними на кінець 2023 року, ввезення російських металів до ЄУ з початку війни в Україні сягнуло 13,7 млрд євро. Серед найбільших покупців російських металів – німецька GGP Metal Powder (мідь на 66 млн доларів з початку вторгнення), французький виробник зброї Safran (титан на 25 млн доларів) та нідерландська логістична фірма C. Steinweg (різні метали на 100 млн доларів).