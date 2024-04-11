778-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:00 Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони та знайшла біля 100 батарей Patriot по всьому світу, які потенційно могли б бути доступними, – є сусідні країни, що мають більше однієї батареї, яка охороняє порт чи аеродром, проте деякі держави опираються передачі навіть однієї зі своїх систем Україні, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише The Washington Post. Зараз він працює над отриманням семи батарей. Це допоможе захистити найбільші міста України, а також уможливить використання Patriot ближче до передової, де активно працює російська авіація. Кулеба навіть пропонував країнам позичити в них Patriot, пообіцявши повернути батареї, щойно буде потрібно. І він зізнався, що відчував глибоке розчарування: "Я відчуваю, що вдаряюся об стіну власною головою, хоча я дипломат, а це означає, що мушу розбирати стіну по цеглинці. Але оскільки така дипломатія не працює, мені хочеться вдаритися об стіну. Я просто не розумію, чому передачі Patriot не відбувається".

12:45 Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса, щоби взяти участь у саміті "Тримор’я" та підписати ще одну двосторонню безпекову угоду.

12:40 З 06:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень, для промислових споживачів діють ліміти споживання і на Криворіжжі; в інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались, повідомили в "Укренерго". В години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 диспетчерський центр "Укренерго" закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами.

12:30 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 111 населених пунктів на території 13 областей України, підтверджено ураження 71 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:05 Внаслідок нинішньої масованої ракетної атаки війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС в Київській області: через влучання спалахнула масштабна пожежа в турбінному цеху, повідомив голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота. На даний момент "Центренерго" втратило 100% генерації.

12:00 Сьогодні вранці внаслідок масованої комбінованої атаки російськими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції "Укренерго" й об’єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях, повідомили в "Укренерго".

11:35 Нині вранці росіяни атакували два підземні сховища газу України, вони продовжують працювати, повідомили в НАК "Нафтогаз України". Співробітники не постраждали.

11:20 Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. "За" проголосували 283 народні депутати:

"Слуга народу" – 192,

"ЄС" – 0,

"Батьківщина" – 2,

"Платформа за життя та мир" – 18,

"Голос" – 16,

"Відновлення" – 16,

"За майбутнє" – 12,

"Довіра" – 15,

позафракційні – 12.

11:15 Під час нинішньої ракетної атаки Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання підприємств, повідомили в компанії. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні майже 170 разів.

11:05 Росіяни вночі атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській та Одеській областях, повідомили в Міненерго. На Одещині та у Запорізькій області на високовольтних підстанціях внаслідок атаки пошкоджено обладнання, у Львівській, Харківській, Київській областях під час повітряної тривоги відключалося обладнання на об’єктах генерації електроенергії. Окрім цього, на Львівщині ворог атакував об’єкт газової інфраструктури. Без постраждалих.

11:00 Кілька ракет і дронів, випущених російськими військами по енергетичних об'єктах на заході України вранці, збили сили протиповітряної оборони в небі над Івано-Франківською областю, повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

10:50 Російські війська здійснили масовану ракетну атаку по Запоріжжю, внаслідок цього пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури в Запорізькому районі, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

10:40 Три російські безпілотники українські сили ППО збили у двох районах Дніпропетровської області, два на Криворіжжі й один у Павлоградському районі – повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

10:35 Вночі росіяни атакували Одещину ударними дронами, сили ППО знищили 7 безпілотників, але уламки збитих "шахедів" призвели до загоряння на території енергетичного об'єкта, пожежу оперативно ліквідували, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

10:30 Російські війська вночі атакували критичну інфраструктуру в Київській області, спалахнула пожежа, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

209,0% танків (з них 3,0% за минулий тиждень),

78,8% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

254,8% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),

371,6% артилерійських систем (з них 7,5% за минулий тиждень),

93,3% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

53,4% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Вночі російські війська завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА. Основний напрямок – Львівщина.

Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. РФ);

- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К (район пусків – Тамбовська область РФ);

- 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської обл. РФ);

- 40 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда – Крим).

- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької обл.).

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 (80%);

- 39 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (98%);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (59%).

За минулі сім днів було збито 148 із 163 (91%) запущених по Україні БПЛА.

09:50 Вночі російські крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області: обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанцію у Червоноградському, пожежі вогнеборці оперативно загасили, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Жертв та постраждалих нема.

09:40 Станом на 08:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Ефективне використання українськими військовими безпілотників на полі бою не може повністю компенсувати дефіцит критично важливих боєприпасів на всьому театрі бойових дій.

• Зеленський заявив, що не існує способів пом'якшення наслідків недостатньої кількості систем протиповітряної оборони, і вказав, що російські удари змушують Україну перерозподіляти і без того дефіцитні засоби протиповітряної оборони для захисту міста Харкова.

• Зеленський попередив про загрозу потенційної майбутньої наземної наступальної операції Росії на Харків, що змусить Україну перерозподілити частину своїх і без того напружених людських і матеріальних ресурсів з інших активних і критично важливих ділянок фронту.

• Верховна Рада України 10 квітня розглянула й ухвалила положення проєкту закону про мобілізацію в рамках постійних зусиль, спрямованих на підвищення стійкості української мобілізації в довгостроковій перспективі.

• Російські офіційні особи на тлі оголошення Швейцарії про проведення 15 і 16 червня глобального мирного саміту з питань війни продовжують вказувати на те, що вони не зацікавлені в будь-яких змістовних переговорах щодо війни в Україні.

• Речник Кремля Пєсков спробував применшити напруженість у вірменсько-російських відносинах на тлі постійних зусиль Вірменії дистанціюватися від політичних і безпекових відносин з Росією.

• Голова російського слідчого комітету Бастрикін заявив, що Росія не має економічних причин для імпорту іноземної робочої сили, що прямо суперечить нещодавнім зусиллям президента Путіна виправдати чинне міграційне законодавство Росії перед своїм ксенофобським ультранаціоналістичним електоратом.

• Вісім російських сенаторів і 16 депутатів державної думи внесли на розгляд державної думи законопроєкт, який, ймовірно, дозволить російській владі направляти співробітників федеральної служби виконання покарань в Україну на тлі повідомлень про те, що Росія посилює свої зусилля з криптомобілізації.

09:15 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:10 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

09:05 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: