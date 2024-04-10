777-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:30 83% поляків вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі, це на 9% більше, ніж у листопаді 2023 року, свідчать дані березневого опитування CBOS. Це практично той рівень, який був на початку російського вторгнення, коли багато хто сумнівався, чи зможе Україна захистити себе навіть протягом кількох тижнів.

12:10 Станом на 11:30 через пошкодження в мережах обленерго аварійно знеструмлено споживачів у Херсонській та Миколаївській областях, тривають відновлювальні роботи, повідомили в Укренерго: вранці російські БПЛА та ракети атакували енергооб’єкти в південному регіоні, пошкоджено обладнання на одній з підстанцій «Укренерго». Аварійно знеструмлювались споживачі в Херсонській та Миколаївській областях. На 08:00 енергоживлення було відновлене, але під час наступної повітряної тривоги знову почались відключення.

12:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 123 населені пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 132 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:45 Протягом минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі графіки відключень застосовувалися лише в Харківській області, повідомили в Міненерго. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

11:35 Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів "Альфа-Банку" Пьотра Авена і Міхаіла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку, вирішивши, що підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала.

11:10 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — ворог продовжує авіаційні удари по нашому прикордонню, особливо активно на Харківщині та Сумщині.

• Старобільський відтинок — зіткнення відбуваються східніше Тернів, це безумовно найгарячіша точка на ділянці. Проте ворог не має успіху, і злагоджені дії Сил оборони приносять результати.

• Бахмутський відтинок — росіяни проводять штурмові дії південніше Виїмки, бої тривають. За попередньою інформацію, про закріплення мови не йде, бо зробити це противнику непросто. Ворог проводить штурмові дії в Богданівці, Іванівському та на підступах до Часова Яру. Росіяни просунулися у заказнику Ступки-Голубовські. Зростає число авіаційних ударів, російська артилерія та дрони панують в небі, що збільшує наші втрати в обороні та дає їм перевагу при штурмах позицій Сил оборони. Свою роль грає і слабка підтримка РЕБів, хоча в районі Авдіївки наші РЕБи гасять і своїх, і чужих.

• Донецький відтинок — ворог просунувся південніше Новокалинового, через невдалі рішення у 115 ОМБр відбулася ціла трагедія з відновленням втрачених позицій. Подальше ігнорування проблем лише призводить до їх повторення. Ворог продовжує штурм Бердичів, останні дні в основному піхотою. Біля Уманського росіяни лізуть технікою на позиції 25-ки. Північніше Водяного утворилася величезна сіра зона, де поки важко встановити крайню лінію ворога. Але факт залишається фактом — росіяни прориваються до околиць Уманського. Закінчилася важка і тривала оборона Первомайського, виродки окупували село. Біля Невельского всі атаки ворога відбито. Противник штурмує південно-східні околиці Красногорівки (М), але десантники з 80-ої дають відсіч ворогу, хоча подібні штурми із заїздом в місто не пророкують нічого хорошого. В Новомихайлівці росіяни продовжують просуватися, крайня лінія ворога уточнюється. Біля Урожайного противник провів невдалі наступальні дії.

• Запорізький відтинок — тривають бої в південній частині Роботиного, ворог продовжує малими групами проникати в село та закріплятися. Спотворена тактична обстановка призведе до стратегічних прорахунків у майбутньому.

• Таврійський відтинок — без змін, бойові дії тривають у Кринках.

Найважча ситуація залишається в смузі ОТУ "Донецьк" та на околицях Часова Яру. Фіксується зменшення ударів КАБами біля Авдіївки та перекидання засобів ураження на іншу ділянку фронту. Потенційно, росіяни можуть посилити тиск на Часів Яр. Його важливість у війні колосальна, і тому росіяни будуть тиснути, не рахуючись ні з якими втратами. В Московії продовжується ріст "підйомних" для охочих відправитися на війну, що свідчить про спад добровольців, яких намагаються вмотивувати більшими грошима. Ситуація залишається складною, а місцями близькою до критичної.

11:00 Державний департамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на суму $138 мільйонів для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk.

10:35 В окупованому Криму знищено російський корабельний багатофункціональний​ гелікоптер Ка-27, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

10:30 Атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки, застеріг керівник Пентагону Ллойд Остін на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил, закликавши Україну зосередитись на тактичних та оперативних цілях, що можуть вплинути безпосередньо на воєнну ситуацію.

10:25 Вночі росіяни атакували південь України черговими хвилями ударних дронів, під прицілом знов була енергетична інфраструктура, повідомили в Силах оборони півдня України. В ході бойової роботи сил протиповітряної оборони було знищено 14 дронів: 12 — на Миколаївщині, 2 — на Одещині.

На жаль, на Миколаївщині ворог поцілив по об'єкту енергетики, пожежу вогнеборці локалізували. Уламки збитих дронів спричинили пожежу на рекреаційному об'єкті в прибережній смузі Очаківської громади. На світанку росіяни атакували Одещину ракетами, застосували і балістику, вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Відомо про 2 постраждалих працівників транспортного підприємства, пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

208,8% танків (з них 3,3% за минулий тиждень),

78,8% бойових броньованих машин (з них 1,6% за минулий тиждень),

254,0% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

370,1% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

93,3% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

53,3% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:35 Вночі росіяни атакували 17 ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда, двома крилатими ракетами «Іскандер-К» та однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з тимчасово окупованого Криму. Усього збито 14 «шахедів» (82%) на Миколаївщині та Одещині. Крім того, вчора близько 20:00 знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

За минулі сім днів було збито 120 із 143 (84%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 08:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські державні ЗМІ під час зустрічей міністра закордонних справ Росії Лаврова з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ Китаю Ван І в Пекіні 9 квітня висвітлювали спільні зусилля Росії і Китаю у боротьбі з "подвійним стримуванням" Заходу, спрямованим проти Росії і Китаю.

• Центральне командування США оголосило 9 квітня, що передало Україні стрілецьку зброю і боєприпаси, захоплені 4 квітня у Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР), чисельністю близько бригади.

• Українське Головне управління військової розвідки (ГУР), ймовірно, несе відповідальність за удар безпілотника по Борисоглібській авіабазі у Воронезькій області в ніч з 8 на 9 квітня.

• Російські ультранаціоналістичні мілблогери продовжують використовувати агресивну антимігрантську риторику та заклики до ксенофобської внутрішньої політики, але при цьому викривають притаманне Росії лицемірство у ставленні до власних корінних етнічних меншин.

• Кремль, ймовірно, зможе використати нову угоду, підписану пов'язаною з Кремлем губернатором проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул і державним російським банком, для продовження своїх зусиль з дестабілізації молдовського суспільства, атак на демократичний уряд Молдови і запобігання вступу Молдови до Європейського Союзу.

• За повідомленнями, Росія розглядає можливість створення нового міністерства молодіжної політики та патріотичного виховання, що, ймовірно, є частиною постійних спроб прищепити прокремлівську і схвалену Кремлем ідеологію наступному поколінню росіян.

• Російська військова влада у Вірменії затримала ще одного російського громадянина у цій країні, ймовірно, у спробі утвердити військову і політичну владу над Вірменією і кинути виклик її суверенітету на тлі погіршення вірменсько-російських відносин.

• Кремлівські чиновники продовжують докладати зусилля, щоб зменшити побоювання громадськості щодо чергової можливої хвилі часткової мобілізації.

• Російський окупаційний режим в Криму систематично переслідує духовенство та парафії, пов'язані з Православною церквою України (ПЦУ) на території окупованого півострова.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: