774-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:55 Міністр закордонних справ Кореї Чо Тхе Юл анонсував середньостроковий та довгостроковий пакет допомоги Україні в розмірі 2,3 мільярда доларів.

12:05 Естонія має змогу придбати для української армії мільйон снарядів і ракет (очевидно, для РСЗВ «Град») на суму близько 2-3 мільярдів євро, якщо союзники дадуть на них кошти, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур:

"Що стосується боєприпасів, то фінансування зараз викликає більше занепокоєння, аніж наявність снарядів. Було сказано, що не вистачає боєприпасів, чеська ініціатива придбати 800 тисяч снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є. В Естонії також є широкий вибір країн, де ми могли б закупити снаряди для України. Оскільки замовлення включають снаряди калібру як 155 мм, так і 152 мм, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто може закупити їх першим".

12:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Середньодобова кількість російських втрат (загиблих і поранених) в Україні протягом березня 2024 року зменшилася на 74 до 913. • Зменшення втрат кореспондується з меншою кількістю повідомлень про атаки протягом останнього місяця. Зменшення кількості російських наступальних операцій, найімовірніше, відображає низку факторів: період відпочинку та переозброєння після захоплення Авдіївки, а також намір зменшити кількість повідомлень про загибель під час російських виборів. • З моменту вторгнення в лютому 2022 року російські війська в середньому зазнавали 658 втрат на день. Щороку середньодобові втрати зростали з 400 у 2022 р. до 693 у 2023 р. і до 913 у першому кварталі 2224 р. Таке зростання свідчить про те, що Росія продовжує покладатися на масовість для підтримання тиску на українському фронті.

11:25 Минулої доби і вранці через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень тільки у Харківській області: внаслідок нічної російської атаки було пошкоджено обладнання однієї з високовольтних підстанцій у Харківській області, повідомили в Міненерго. В об’єднаній енергосистемі України дефіциту електроенергії немає. Енергосистема України працює стабільно та збалансовано.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 123 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 244 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:20 Вночі російська армія скинула керовану авіабомбу на житлову забудову в Куп'янську на Харківщині, під завалами чотириповерхового будинку у квартирі на останньому поверсі багатоповерхівки загинула жінка, повідомили в ДСНС.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

207,1% танків (з них 2,6% за минулий тиждень),

78,1% бойових броньованих машин (з них 1,3% за минулий тиждень),

251,0% автомобільної техніки (з них 5,3% за минулий тиждень),

367,2% артилерійських систем (з них 7,6% за минулий тиждень),

92,9% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

53,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Росіяни пізно ввечері вдарили балістикою по Одещині, імовірно "Іскандер-М", спрямувавши її на припортову інфраструктуру Одеси, повідомили Сили оборони півдня. Внаслідок удару виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств. Опівночі ворог продовжив атакувати – безпілотниками типу «Shahed-131/136» вже в іншому напрямку. Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною. Падінням уламків збитих БпЛА пошкоджено кілька будівель та автівки.

09:25 Вночі росіяни завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з тимчасово окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з ТОТ українського Криму та 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда. В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито всі 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

За минулі сім днів було збито 82 із 96 (85%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньої кількості озброєння, щоб боротися за ініціативу на полі бою.

• Зеленський підкреслив, що додаткова західна безпекова допомога необхідна українським силам для ефективного захисту повітряного простору України від посиленої російської ударної кампанії та активізації дій російської авіації вздовж лінії фронту.

• Зеленський застеріг, що прибуття всіх обіцяних винищувачів F-16 від західних партнерів України у 2024 році забезпечить Україні лише 10 відсотків винищувачів, необхідних для повної перемоги над російською авіацією та відновлення здатності України ефективно діяти в повітряному просторі.

• Постійні затримки з наданням безпекової допомоги з боку США особливо негативно впливають на можливості, необхідні українським силам для реагування на зростаючі темпи російських механізованих атак на сході України.

• Кремль 5 квітня відкрито пригрозив своєму давньому союзнику Вірменії через вірменські контакти із Заходом після того, як Росія не змогла запобігти втраті Вірменією Нагірного Карабаху у вересні 2023 року.

• МЗС Росії також продовжує погрожувати Фінляндії і стверджує, що Фінляндія "втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень" після вступу до НАТО – наратив, який Кремль регулярно використовував, щоб брехливо стверджувати, що НАТО контролює Україну і використовує Україну для погроз Росії.

• Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров оголосив 5 квітня, що 3000 колишніх співробітників "групи Ваґнера" приєднаються до спецпідрозділу "Ахмат" після успішних переговорів між командирами "Ахмата" і "Ваґнера".

• Президент Росії Путін 6 квітня ухвалив два закони, які пропонують російському суспільству певні поступки за його жертви на підтримку війни Росії в Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: