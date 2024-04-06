Мексика розриває дипломатичні відносини з Еквадором.

Причиною став штурму мексиканської амбасади в Кіто еквадорською поліцією, аби арештувати ексвіцепрезидента Еквадору.

Мексика оголосила про розрив дипломатичних відносин з Еквадором після штурму поліцією її амбасади в Кіто, де з грудня 2023 року ховається колишній віцепрезидент Еквадору Хорхе Ґлас (Jorge Glas). Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор (Andres Manuel Lopez Obrador) дав відповідне доручення міністерці закордонних справ Алісії Барсені (Alicia Barcena). Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на твіт мексиканського президента.

Андрес Мануель Лопес Обрадор виступив зі заявою, в якій назвав арешт Ґласа «авторитарним актом», а саму ситуацію зі штурмом амбасади – «брутальним порушенням міжнародного права та суверенітету Мексики».

Алісія Барсена повідомила у соцмережі X, що кілька дипломатів отримали поранення під час штурму будівлі та вказала на порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Раніше стало відомо, що в ніч на суботу, шосте квітня поліція Еквадору увірвалася на територію дипломатичної місії Мексики в Кіто і затримала Ґласа, якого правоохоронці звинувачують у хабарництві і корумпованості. Він уже перебував у еквадорській в'язниці з 2017 до 2022 року.

З грудня минулого року Ґлас проживав на території амбасади Мексики, переховуючись там від еквадорської влади. Ґлас, який має ордер на запобіжний арешт, поскаржився, що його переслідують за політичну діяльність. Він попросив у Мексики політичного притулку та отримав згоду на його надання за кілька годин до штурму амбасади. Еквадор, своєю чергою, заявив, що притулок було надано незаконно і оголосив амбасадора Мексики в Кіто персоною non grata,