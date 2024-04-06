773-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:10 Ситуація в районі проведення операції Сил оборони України залишається складною, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський:

"Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Ворог продовжує ведення наступальних дій вдень і вночі, застосовуючи штурмові групи за підтримки бронетехніки. На окремих напрямках намагається вести штурмові дії в пішому порядку, хвилями, від взводу до роти, інколи батальйону. Особливо складна обстановка склалася на Бахмутському напрямку в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; на Авдіївському – в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського; на Новопавлівському – в районі Новомихайлівки. Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі. На Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках обстановка також залишається напруженою. Так, на Лиманському напрямку противник веде локальні наступальні дії в районах Білогорівки, Веселого; на Оріхівському – в районах Роботине та Вербового з метою відновлення втраченого положеня; на Херсонському – намагається витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі ріки Дніпро в районі Кринки. Але успіху на цих напрямках не має. Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх. Сили оборони продовжують стійко утримувати займані рубежі та позиції, виснажувати ворога, завдавати йому значних втрат в особовому складі, озброєнні та військовій техніці."

12:00 Вночі в районі Азову Ростовської області РФ внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту», завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін, повідомили в ГУР МО України, зазначивши, що об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях.

11:35 Під час нічної атаки ворога під загрозами ударів були промисловість, агропромисловість та енергетика, на Херсонщині відбулося влучання у сільськогосподарські підприємства, повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

11:15 В пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» польські рільники, котрі блокують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок, повідомили польські прикордонники.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 123 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 244 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:05 Минулої доби в Україні через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі протягом кількох годин застосовувалися графіки аварійних відключень світла у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях, мережеві обмеження можливі і поточної доби, повідомили в Міненерго. Сьогодні продовжують застосовуватися обмеження та діятимуть графіки погодинних відключень у Харківській області. Але дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Енергосистема працює збалансовано.

10:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

206,6% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

77,6% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

249,7% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),

365,5% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),

92,5% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

53,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:05 Внаслідок російських ударів ракетами С-300 по Шевченківському району Харкова вночі з 00:20 до 00:43 6 осіб загинуло, 11 було поранено, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Пошкоджено 9 житлових будинків, адміністративну будівлю, дитсадок, кафе, автомийку СТО, приміщення магазину АЗС, будівлі гуртожитків, легкові та вантажні автомобілі.

09:50 Візуалізація від monitoringwar приблизного маршруту КРПБ Х-101/555, КРМБ "Калібр", ЗР С-300, БпЛА "Shahed" під час атаки вчора ввечері – нині вранці (за інформацією Повітряних Сил України)

09:40 Вночі російські війська атакували 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ РФ, а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито обидві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 ударних БпЛА «Shahed-131/136» (88%).

За минулі сім днів було збито 74 із 90 (82%) запущених по Україні БПЛА.

09:30 Станом на 7:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, в ніч з 4 на 5 квітня Служба безпеки України та українські війська провели одну з найбільших серій ударів безпілотниками по військових об'єктах на території Росії, націлених щонайменше на чотири російські авіабази.

• Нещодавнє посилення темпів наступальних операцій російських військ в Україні, ймовірно, призведе до збільшення втрат у живій силі та матеріальних засобах, але Міністерство оборони Росії, схоже, вдало пом'якшує ці втрати.

• Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна починає комплектувати нові підрозділи, але потребує подальшої військової допомоги Заходу для їх належного оснащення.

• Шмигаль також повідомив, що російські ракетні удари і удари безпілотниками за останні тижні пошкодили або перервали близько 80% виробництва електроенергії на українських теплових електростанціях, оскільки російські війська продовжують використовувати ослабення української системи протиповітряної оборони, намагаючись зруйнувати українську енергосистему.

• Українські офіційні особи продовжують наголошувати на тому, що російські війська систематично і все частіше застосовують хімічну зброю та інші ймовірно заборонені хімічні речовини в Україні.

• Невідомий безпілотник завдав удару по військовій частині в проросійській молдовській самопроголошеній республіці Придністров'я 5 квітня на тлі гібридної операції Кремля, спрямованої на дестабілізацію Молдови зсередини.

• Повідомляється, що Росія здійснила тисячі кібератак на залізничну транспортну інфраструктуру Чехії та інших європейських країн в рамках більш широких зусиль з підриву транспортної логістики країн-членів НАТО з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

• Оборонна промисловість Росії продовжує мобілізацію для забезпечення потреб російської армії в Україні.

• Президент Росії Путін оголосив 4 квітня, що Росія найближчим часом відкриє в окупованих Запорізькій та Херсонській областях два молодіжних центри, спрямованих на індоктринацію української молоді російською культурою та історичними наративами.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: