772-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:
• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — кількість зіткнень на території Московії практично рівна нулю, але тривають спроби ворога закидати свої ДРГ на нашу територію. Наполегливо рекомендуємо місцевим жителям, які живуть близько до кордону, переміститися в глибину країни.
• Сватівський відтинок — останні дні росіяни проводять штурмові дії біля Тернів, але завдяки злагодженій роботі підрозділів Сил Оборони, вдається завдати ураження та не пустити колони на свої позиції.
• Бахмутський відтинок — противник проводить штурмові дії в Білогорівці (Л) та в районі Веселе-Виїмка. Важка ситуація східніше Часового Яру, адже росіяни зайшли у крайні будинки. Також були штурми і на багатоповерхівки, але там ворогу не вдалося закріпитися. Трохи стабілізувалася ситуація в Іванівському, ворогу завдано суттєвого ураження під час численних штурмів. Силам Оборони важко стримувати натиск противника, який має таку перевагу у живій силі.
• Авдіївський відтинок — ворог просунувся у Бердичах та проводить штурмові дії у бік Семенівки та Уманського. Росіяни захопили Водяне та мали просування у Первомайському за останні дні. Натомість біля Невельського з кількох позицій вдалося відкинути виродків. Зіткнення відбуваються біля Красногорівки, Георгіївки, Вугледара та Побєди, але змін не зафіксовано. Погіршується ситуація в Новомихайлівці.
• Бердянський відтинок — тривають штурмові дії на позиції підрозділів Сил Оборони південніше Урожайного. Біля Старомайорського ворог знову просунувся. Якщо динаміка не зміниться і росіяни продовжать витісняти ТрО з висоти біля села, то подальше утримання населеного пункту буде вкрай дорогим.
• Запорізький відтинок — спочатку силами підрозділу "Скала" вдалося вибити виродків зі школи у Роботиному, але росіяни відновили штурмові дії і погана комунікація між нашими підрозділами зробила свою справу — ворог намагається закріпитися на кількох позиціях на півдні села. Біля Вербового росіян продовжує займатися покращенням тактичного положення.
• Таврійський відтинок — без змін.
10:20 Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на прогресі України в різних сферах – від галузі оборони до реформ у країні:
"За останні місяці Україна досягла помітного прогресу. Вона витіснила російський флот із Чорного моря, відкривши морські шляхи для доставки зерна у світ. Фактично, експорт через Чорне море зараз дорівнює або перевищує експорт до російської агресії в лютому 2022 року. Україна приваблює все більше приватних інвестицій і мужньо утримує позиції на полі бою перед агресією Росії.
І я думаю, що цей прогрес показує, що Україна серйозно ставиться до наших рекомендацій та рекомендацій усіх союзників, виконуючи важку роботу, щоб відповідати високим стандартам НАТО.
Наша мета – створити міст до повноправного членства України, пропонуючи додаткову підтримку та більш тісне співробітництво, доки Україна проводить реформи, необхідні для вступу до Альянсу".
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
205,9% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),
77,6% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),
248,5% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),
364,1% артилерійських систем (з них 7,0% за минулий тиждень),
92,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),
52,9% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),
27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 Безпілотники атакували російський військовий аеродром у Морозовську Ростовської області. Очевидці нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах було перервано електропостачання.
Морозовськ - військовий аеродром, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75 392 Міністерства оборони РФ). На аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.
09:45 У Харкові близько 7:30 на півтори години через ситуацію в енергосистемі призупиняв роботу метрополітен.
09:35 Російські військові вночі намагалися атакувати дронами енергетичну інфраструктуру на Одещині, а в Запоріжжі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено кілька приватних будинків і господарських будівель, повідомляють Сили оборони півдня. Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину. За дві години бойової роботи було збито 2 безпілотники на Дніпропетровщині та 7 - на Запоріжжі. В наступній хвилі ворог атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті.
09:30 Вночі росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область РФ), а також 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито всі 13 «шахедів» у Запорізькій (7), Одеській (4) та Дніпропетровській (2) областях.
За минулі сім днів було збито 55 із 70 (79%) запущених по Україні БПЛА.
09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Речник Кремля Пєсков заявив, що НАТО і Росія перебувають у "прямій конфронтації", що, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля з інтенсифікації існуючих інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб змусити Захід до самостримування.
• Начальник російського Генерального штабу генерал армії Герасимов звернувся до членів Співдружності Незалежних Держав (СНД) із закликом посилити співпрацю проти уявних західних загроз як частину зусиль, спрямованих на протистояння Заходу.
• Кремль використав цю загальну інформаційну операцію щодо ескалації у відносинах з НАТО, щоб націлитися саме на Францію, після нещодавніх закликів президента Франції Еммануеля Макрона до Заходу збільшити рівень і види допомоги у сфері безпеки, яку він надає Україні.
• Міністр закордонних справ Росії Лавров також просував інформаційні операції, імітуючи зацікавленість у переговорах, і ймовірні скоординовані інформаційні зусилля Лаврова і Шойгу можуть сигналізувати про новий виток активізації російської риторики щодо переговорів.
• Президент Росії Путін продовжує спроби збалансувати протилежні спроби Кремля сформувати суспільні очікування щодо затяжної російської війни та заспокоїти занепокоєння російського суспільства щодо економічних наслідків війни та трудової міграції.
• Російські війська здійснили 4 квітня механізовану атаку в напрямку Часів Яру (на захід від Бахмута) і просунулися до східних околиць населеного пункту, підкріплену силами роти.
• Як повідомляється, неназваний високопосадовець НАТО заявив російському опозиційному виданню "Важные истории", що розвідувальні служби НАТО не помітили ознак того, що Росія готується до широкомасштабної хвилі часткової мобілізації.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
05.04.2024
Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 13 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області; Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Іванівське, Дружба, Залізне, Андріївка, Нью-Йорк, Олександропіль, Очеретине, Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Водяне, Володимирівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 30 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку протягом минулої доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 4 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,
2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.