772-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:40 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — кількість зіткнень на території Московії практично рівна нулю, але тривають спроби ворога закидати свої ДРГ на нашу територію. Наполегливо рекомендуємо місцевим жителям, які живуть близько до кордону, переміститися в глибину країни.

• Сватівський відтинок — останні дні росіяни проводять штурмові дії біля Тернів, але завдяки злагодженій роботі підрозділів Сил Оборони, вдається завдати ураження та не пустити колони на свої позиції.

• Бахмутський відтинок — противник проводить штурмові дії в Білогорівці (Л) та в районі Веселе-Виїмка. Важка ситуація східніше Часового Яру, адже росіяни зайшли у крайні будинки. Також були штурми і на багатоповерхівки, але там ворогу не вдалося закріпитися. Трохи стабілізувалася ситуація в Іванівському, ворогу завдано суттєвого ураження під час численних штурмів. Силам Оборони важко стримувати натиск противника, який має таку перевагу у живій силі.

• Авдіївський відтинок — ворог просунувся у Бердичах та проводить штурмові дії у бік Семенівки та Уманського. Росіяни захопили Водяне та мали просування у Первомайському за останні дні. Натомість біля Невельського з кількох позицій вдалося відкинути виродків. Зіткнення відбуваються біля Красногорівки, Георгіївки, Вугледара та Побєди, але змін не зафіксовано. Погіршується ситуація в Новомихайлівці.

• Бердянський відтинок — тривають штурмові дії на позиції підрозділів Сил Оборони південніше Урожайного. Біля Старомайорського ворог знову просунувся. Якщо динаміка не зміниться і росіяни продовжать витісняти ТрО з висоти біля села, то подальше утримання населеного пункту буде вкрай дорогим.

• Запорізький відтинок — спочатку силами підрозділу "Скала" вдалося вибити виродків зі школи у Роботиному, але росіяни відновили штурмові дії і погана комунікація між нашими підрозділами зробила свою справу — ворог намагається закріпитися на кількох позиціях на півдні села. Біля Вербового росіян продовжує займатися покращенням тактичного положення.

• Таврійський відтинок — без змін.

10:20 Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на прогресі України в різних сферах – від галузі оборони до реформ у країні:

"За останні місяці Україна досягла помітного прогресу. Вона витіснила російський флот із Чорного моря, відкривши морські шляхи для доставки зерна у світ. Фактично, експорт через Чорне море зараз дорівнює або перевищує експорт до російської агресії в лютому 2022 року. Україна приваблює все більше приватних інвестицій і мужньо утримує позиції на полі бою перед агресією Росії. І я думаю, що цей прогрес показує, що Україна серйозно ставиться до наших рекомендацій та рекомендацій усіх союзників, виконуючи важку роботу, щоб відповідати високим стандартам НАТО. Наша мета – створити міст до повноправного членства України, пропонуючи додаткову підтримку та більш тісне співробітництво, доки Україна проводить реформи, необхідні для вступу до Альянсу".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

205,9% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

77,6% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

248,5% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),

364,1% артилерійських систем (з них 7,0% за минулий тиждень),

92,3% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

52,9% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Безпілотники атакували російський військовий аеродром у Морозовську Ростовської області. Очевидці нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах було перервано електропостачання.

Морозовськ - військовий аеродром, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75 392 Міністерства оборони РФ). На аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

09:45 У Харкові близько 7:30 на півтори години через ситуацію в енергосистемі призупиняв роботу метрополітен.

09:35 Російські військові вночі намагалися атакувати дронами енергетичну інфраструктуру на Одещині, а в Запоріжжі внаслідок падіння уламків збитих безпілотників пошкоджено кілька приватних будинків і господарських будівель, повідомляють Сили оборони півдня. Перша хвиля атаки була спрямована на Запоріжжя та Дніпропетровщину. За дві години бойової роботи було збито 2 безпілотники на Дніпропетровщині та 7 - на Запоріжжі. В наступній хвилі ворог атакував Одещину, спрямувавши удар на енергетичну інфраструктуру. Протягом півгодинної бойової роботи всі 4 дрони були збиті.

09:30 Вночі росіяни атакували двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» (райони пусків Бєлгородська область РФ), а також 13-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито всі 13 «шахедів» у Запорізькій (7), Одеській (4) та Дніпропетровській (2) областях.

За минулі сім днів було збито 55 із 70 (79%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Речник Кремля Пєсков заявив, що НАТО і Росія перебувають у "прямій конфронтації", що, ймовірно, є частиною постійних зусиль Кремля з інтенсифікації існуючих інформаційних операцій, спрямованих на те, щоб змусити Захід до самостримування.

• Начальник російського Генерального штабу генерал армії Герасимов звернувся до членів Співдружності Незалежних Держав (СНД) із закликом посилити співпрацю проти уявних західних загроз як частину зусиль, спрямованих на протистояння Заходу.

• Кремль використав цю загальну інформаційну операцію щодо ескалації у відносинах з НАТО, щоб націлитися саме на Францію, після нещодавніх закликів президента Франції Еммануеля Макрона до Заходу збільшити рівень і види допомоги у сфері безпеки, яку він надає Україні.

• Міністр закордонних справ Росії Лавров також просував інформаційні операції, імітуючи зацікавленість у переговорах, і ймовірні скоординовані інформаційні зусилля Лаврова і Шойгу можуть сигналізувати про новий виток активізації російської риторики щодо переговорів.

• Президент Росії Путін продовжує спроби збалансувати протилежні спроби Кремля сформувати суспільні очікування щодо затяжної російської війни та заспокоїти занепокоєння російського суспільства щодо економічних наслідків війни та трудової міграції.

• Російські війська здійснили 4 квітня механізовану атаку в напрямку Часів Яру (на захід від Бахмута) і просунулися до східних околиць населеного пункту, підкріплену силами роти.

• Як повідомляється, неназваний високопосадовець НАТО заявив російському опозиційному виданню "Важные истории", що розвідувальні служби НАТО не помітили ознак того, що Росія готується до широкомасштабної хвилі часткової мобілізації.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: