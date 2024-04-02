769-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Вночі росіяни атакували керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також десятьма ударними безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено дев’ять «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської області.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Спільне розслідування 60 Minutes, The Insider та Der Spiegel переконливо свідчить про те, що Кремль протягом десятиліття веде постійну кінетичну кампанію, безпосередньо спрямовану проти американського урядового персоналу як у Сполучених Штатах, так і за кордоном, з ймовірною метою фізичного ураження американських урядовців.

• Служба зовнішньої розвідки Росії активізує зусилля, спрямовані на неправдиве звинувачення України в терористичній атаці в Крокус Сіті Холі 22 березня, заперечуючи будь-яку відповідальність або причетність Ісламської держави до цієї атаки.

• Російська влада вживає заходів для подальшого посилення репресій проти громад мігрантів у Росії після теракту в "Крокус Сіті Холі".

• Міністерство оборони Росії на тлі початку весняного піврічного призову на строкову військову службу, який розпочався 1 квітня продовжує запевняти російську громадськість, що російські військовослужбовці строкової служби не будуть розгортатися на більшій частині окупованої України і не братимуть участі в бойових діях в Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: