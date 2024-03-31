768-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Санкції, ймовірно, продовжують порушувати постачання ключових ресурсів для російської оборонної промисловості. Ізоляція Росії обмежує кількість країн, з якими вона може безпосередньо торгувати, що, ймовірно, збільшує час і вартість придбання товарів, які раніше вона могла б купувати вільно. Дослідження Інституту економіки країн, що розвиваються, Банку Фінляндії свідчить, що треті країни стягують цінові надбавки у розмірі понад 60 відсотків при експорті певних товарів, що потрапили під санкції, до Росії. • Хоча Росія збільшила виробництво ключових боєприпасів, які найчастіше використовуються в Україні, таких як артилерійські снаряди, вплив санкцій, найімовірніше, найбільше позначиться на більш сучасних і складних російських системах озброєнь. Ці системи у виробництві і розробці майже напевно мають підвищену залежність від іноземних компонентів і технологій. • Санкції, ймовірно, продовжують порушувати як попит, на російський експорт озброєнь, так і його пропозицію, а також значно ускладнюють механізми платежів до Росії. Це майже напевно призвело до значного скорочення російського експорту озброєнь і збільшення затримок у поставках, в тому числі деяким найважливішим покупцям озброєнь, що залишилися в Росії. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, частка Росії у світовій торгівлі зброєю впала до 11% у період з 2019 по 2023 рік порівняно з 21% у період з 2014 по 2018 рік.

12:45 Співробітники російської розвідки могли викликати «гаванський синдром» у американських та канадських дипломатів та працівників спецслужб, вважають автори спільного розслідування The Insider, 60 Minutes CBS News та Der Spiegel. Розслідувачі з’ясували, що симптоми «гаванського синдрому» спостерігалися у закордонних дипломатів у ті ж періоди та в тих же місцях, куди приїжджали співробітники військової частини 29155 Головного управління Генерального штабу ЗС Росії (відомого як ГРУ). Саме цей підрозділ також пов’язують із отруєннями «Новичком» Сергія та Юлії Скрипалів у Великій Британії, а також бізнесмена Еміліана Гебрева у Болгарії.

12:20 Ще дві авіабомби 500-кілограмові авіаційні бомби з фугасною боєголовкою позаштатно скинули російські літаки на Бєлгородську область, пише ASTRA: 31 березня ФАБ-500 знайшли в районі хутора Ніна, а в районі села Крюково знайшли вирву, в якій, попередньо, також знаходиться ФАБ-500. Вже зафіксовано 16 випадків "позаштатного сходження" авіабомб на території Бєлгородської області за останні два тижні.

12:10 Наразі приводів для евакуації населення з Харкова немає, будь-яка інша інформація є частиною російської ІПСО з метою залякати містян, заявив міський голова Ігор Терехов, зазначивши, що евакуація триває там, де продовжуються бойові дії, "і ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті - 1,3 млн мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян".

11:50 Через пошкодження завдані російськими ракетами та дронами електростанціям на лівому березі Дніпра, в цьому регіоні наявний локальний дефіцит електроенергії, повідомили в Укренерго. У західному регіоні фахівці Укренерго відновили роботу частини обладнання на об’єктах, тим самим підвищивши надійність живлення споживачів.

11:25 Російські війська наразі менше застосовують ракети "Калібр" через складнощі з логістичними шляхами, пояснила в ефірі телемарафону керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк:

"Найімовірніше, тут дійсно комплекс причин. Для росіян зараз проблематично і обслуговувати ракетні установки, які випускають "Калібри", і перезавантажуватися "Калібрами", бо вся ця логістика та інфраструктура залишається в севастопольських бухтах, а туди для ракетоносіїв зараз дуже проблематично дістатися".

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 137 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 103 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Спікер Палати представників США Майк Джонсон обіцяє поставити на голосування питання фінансування допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул, повідомив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер. Після повернення до роботи питання допомоги Києву має бути першим на порядку денному.

10:30 Станом на ранок аварійні відключення електроенергії не застосовуються, повідомили в Міненерго. Діють графіки погодинних обмежень у Харкові та мережеві обмеження споживання для промисловості у Криворізькому районі. Дефіциту електроенергії немає.

10:20 Приблизний маршрут КРПБ Х-101/555, БпЛА "Shahed" під час атаки вночі 30.03 – вранці 31.03 (візуалізація monitoringwar за публікаціями Повітряних сил України)

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

204,6% танків (з них 2,7% за минулий тиждень),

76,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

245,7% автомобільної техніки (з них 4,2% за минулий тиждень),

359,6% артилерійських систем (з них 5,8% за минулий тиждень),

91,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

52,7% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Вчора пізно ввечері російські війська вдарили по Харкову керованим авіабомбами, частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок, горіли автобуси, вантажівка та легкове авто, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Постраждалих немає.

09:30 Станом на 07:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, підконтрольна Кремлю Російська православна церква Московського патріархату наказала всім своїм священнослужителям змінити літургію, включивши до неї провоєнні молитви на підтримку загарбницької війни Росії проти України, і, ймовірно, погрожує позбавити сану священнослужителів РПЦ МП, які не підтримують війну.

• Керівництво РПЦ МП посилило внутрішню перевірку священнослужителів РПЦ МП і, як повідомляється, позбавило сану кількох священнослужителів, які відмовилися поширювати запроваджені Кремлем молитви на підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

• У ніч з 30 на 31 березня Росія здійснила чергову серію ударів ракетами та безпілотниками, в основному спрямованих на українську енергетичну інфраструктуру, поки затримки з наданням допомоги з боку США продовжують погіршувати систему протиповітряної оборони України і дозволяють Росії завдати значної шкоди українській енергосистемі.

• Українські сили, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку 30 березня поблизу Авдіївки, Донецька область - першу батальйонну механізовану атаку відтоді, як російські війська розпочали кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

• Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорн оголосив 31 березня, що Франція надасть Україні неназвану кількість зенітно-ракетних комплексів Aster 30 і "сотні" бронемашин та іншого обладнання.

• Президент Росії Путін 31 березня підписав плановий указ про проведення піврічного весняного військового призову, під час якого з 1 квітня по 15 липня буде призвано 150 000 росіян.

• Як повідомляється, російське військове командування призначило начальника штабу Сухопутних військ Росії генерал-полковника Лапіна командувачем новоствореного Ленінградського військового округу.

• Кремль продовжує докладати зусиль для дотримання російських федеральних законів у пострадянських країнах, де Росія не має юридичної юрисдикції.

• Російський уряд і далі не виплачує належної компенсації добровольцям та іррегулярним формуванням, які воюють в Україні, незважаючи на нещодавнє прийняття нового законодавства, що спрощує доступ до статусу ветерана для цих військовослужбовців та їхніх родин.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: