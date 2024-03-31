767-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:20 Російське населення, яке приїхало на українські території після окупації, муситиме виїхати і з Криму, і з інших окупованих територій, заявила постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева на Всеукраїнському форумі "Культурна та інформаційна реінтеграція деокупованих територій", презентуючи Стратегію когнітивної деокупації.

13:00 Франція в рамках нового пакета військової допомоги надасть Україні сотні бронемашин старого зразка, а також ракети Aster, повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, зазначивши, що "це старе обладнання, яке досі працює, зможе принести значну користь Україні. Можна говорити про сотні бронетранспортерів у 2024-му та на початку 2025 року. Бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, замінюють у французькій армії на бронеавтомобілі нового покоління Griffon. Ракети Aster 30" використовуються для систем SAMP/T MAMBA – аналогів американської Patriot.

12:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Нещодавній аналіз космічних знімків виявив чотири баржі, розміщені біля входу до об'єкту Чорноморського флоту в Новоросійському морському порту. Це спроба посилити оборону порту від атак з боку українських надводних безпілотників. • Через підвищений ризик українських ударів по традиційному порту базування Чорноморського флоту в Севастополі Новоросійський порт відіграє важливу роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту. • Колишнього командувача Чорноморського флоту адмірала Соколова було замінено після успіхів України у використанні надводних безпілотників проти російських цілей як у морі, так і в порту. Його наступник, віцеадмірал Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом вжиття додаткових превентивних і оборонних заходів, в тому числі шляхом звуження проходу до портових споруд.

12:05 Внаслідок одного з російських ударів на Одещині від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів. Знеструмлювалися побутові споживачі в Одесі та області (їх частково заживлено), а також припиняли генерацію об’єкти ВДЕ – дві біогазові станції та вітрова електростанція. Під час ракетної атаки аварійно вимкнулася повітряна лінія у Львівській області, знеструмлювався один з населених пунктів. Усіх споживачів заживлено.

11:35 Вночі росіяни знову атакували один із газових об’єктів у західному регіоні (на Стрийщині), повідомили в Міненерго. За попередньою інформацією, загинула одна людина (не працівник підприємства).

11:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 128 населених пунктів на території 14 областей України, підтверджено ураження 147 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Вночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах, повідомили в Укренерго. Ціллю були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні. Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в Одесі та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Продовжують діяти обмеження споживання на Харківщині та в Кривому Розі. Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

204,0% танків (з них 2,3% за минулий тиждень),

76,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

245,1% автомобільної техніки (з них 4,4% за минулий тиждень),

358,6% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

91,7% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

52,6% засобів ППО (з них 1,2% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:05 Над Одеською областю ППО збила всі 8 російських "шахедів", які атакували вночі. Падіння уламків одного з них спричинило пожежу і знеструмило кілька населених пунктів, повідомили Сили оборони півдня.

10:00 У ніч на 31 березня 2024 року російські війська атакували 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл РФ),11 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Приморсько-Ахтарськ РФ та ТОТ українського Криму), балістичною ракетою «Іскандер-М» (ТОТ українського Криму) та керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області).

У результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 (64%) та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131» (82%).

За минулі сім днів було збито 132 із 145 (91%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 по 06:27, росіяни атакували крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 та 29 березня, повідомив голова ОВА Максим Козицький. Загинула людина, зруйновано адмінбудівлю, пожежу оперативно загасили. Рятувальники розбирають завали.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський зазначив, що затримки з наданням американської військової допомоги змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою, не змагатися за неї та й надалі загрожують обороноздатності України.

• Російські ракетні удари 22 березня зруйнували одну з найбільших теплових електростанцій у Харківській області, оскільки постійні затримки з наданням допомоги у сфері безпеки з боку США послаблюють систему протиповітряної оборони України та збільшують здатність Росії завдавати значної шкоди українській енергосистемі.

• Російські війська демонструють технологічну і тактичну адаптацію та все частіше використовують безпілотні літальні апарати на лінії фронту в Донецькій області.

• Як повідомляється, російські військові формують мобільні вогневі групи для протидії загрозам ударів українських безпілотників, але, ймовірно, найближчим часом їм буде складно розгорнути ці групи в необхідному масштабі.

• Російська влада продовжує посилювати правовий тиск на мігрантів після нападу на "Крокус Сіті Холл" 22 березня, в результаті чого як збільшує кількість депортацій, так і мігранти добровільно залишають Росію.

• Російські мобілізовані військовослужбовці продовжують зазнавати значних втрат під час бойових дій в Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: