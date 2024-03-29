Ворог знову атакував енергетичні об'єкти на Львівщині та Івано-Франківщині. Є влучання.

Сьогодні у ніч на 29 березня ворог знову завдав масованого обстрілу України ударними безпілотниками та різними видами ракет. У Командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що в небі було 60 російських БпЛА типу Shahed, три ракети «Кинджал», дві ракети «Іскандер», чотири крилаті ракети «Іскандер-К», дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 21 крилата ракета Х-101/Х-555. Атаковано об’єкти паливної та енергетичної інфраструктури.

На Львівщині та Івано-Франківщині були зафіксовані безпілотники Shahed, крилаті ракети та ракети «Кинджал». Про це повідомили голови обласних військових адміністрацій – Максим Козицький та Світлана Онищук відповідно.

Сигнал повітряної тривоги на Львівщині пролунав о 02:12, а вже о 02:33 Максим Козицький повідомив, що ворожий безпілотник зайшов на територію області у напрямку Стрия. О 02:50 голова ЛОВА повідомив про роботу ППО на Львівщині.

Про ударні безпілотники, що рухалися в напрямку Стрия, Максим Козицький також повідомляв о 03:10 та о 04:31. О 05:00 він повідомив про ракети «Кинджал» в напрямку Стрия, а о 05:22 – про групу крилатих ракет курсом на Стрийщину.

Пізніше Максим Козицький повідомив, що вночі 29 березня Львівщину атакували 11 ворожих безпілотників та дві ракети «Кинджал». Усі БпЛА знищила ППО, а ракети збити не вдалося.

«Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. Системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі», –сказав голова ЛОВА.

За інформацією прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ворог пошкодив на Львівщині об’єкт енергетичної інфраструктури.

Є влучання в об'єкт критичної сфери на Івано-Франківщині.

"Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти критичної інфраструктури. Росіяни вкотре здійснили масовану атаку по українських містах, застосувавши різні типи озброєння. Не оминула загроза і Прикарпаття. Ціллю ворога став об'єкт критичної сфери", – повідомила голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Онищук.

За її словами, на щастя, обійшлося без жертв.

"На світанку наші відважні захисники неба знешкодили повітряні цілі. Дякуємо силам ППО за те, що цілодобово стоять на захисті нашого спокою, дякуємо всім, хто кожен день працює задля майбутнього країни, хто рятує, оберігає та боронить рідну землю, не втрачає віру у нашу Перемогу і мирне життя!" – додала очільниця ОВА.

Нагадаємо, що це другий за тиждень обстріл об’єктів енергетики на Львівщині та Прикарпатті. Після атаки 22 березня виведено з ладу всі блоки Бурштинської ТЕС.

