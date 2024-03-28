Байден трохи випереджає Трампа за результатом опитування.

Проте наявність незалежних кандидатів, особливо Роберта Кеннеді, схиляє шальки терезів у бік Трампа.

Чинний президент США Джо Байден із невеликим відривом випереджає колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє видання The Hill з покликом на дані свіжого опитування громадської думки, проведеного соціологічним центром Університету Квінніпіак.

Згідно з результатами опублікованого в середу, 27 березня, опитуванням, за Байдена висловили готовність проголосувати 48 відсотків американських виборців, за Трампа – лише 45%. Це якщо у списку для респондентів подавати лише ці два імені.

Але коли опитування розширюється й охоплює незалежного кандидата Роберта Кеннеді-молодшого (Robert F. Kennedy Jr.) та кандидатів від третіх партій, зокрема Джілл Стайн (Jill Stein) та Корнела Веста (Cornel West), шальки соціологічних терезів уже схиляються в бік експрезидента. У Байдена в такому випадку залишається підтримка 38%, а в Трампа – 39%. Як свідчать дані опитування, Кеннеді-молодшого підтримують 13% виборців, Стайн – 4%, Веста – 3%.

Ще раніше Дональд Трамп заявляв, що участь у виборчих перегонах Кеннеді-молодшого сприятливо позначиться на перспективах Республіканської партії. «Кеннеді-молодший – найбільш ліворадикальний кандидат у перегонах. (...) Я думаю, це означає, що він переманить частину електорату від скоцюрбленого Джо Байдена, що надасть велику послугу Америці. Це на руку руху MAGA», – наводить The Hill цитату зі заяви Трампа в його соцмережі Truth Social.

Опитування проводилось з 21 до 25 березня, в ньому взяли участь 1407 зареєстрованих виборців по всій країні. Похибка становила 2,6 відсоткового пункту.