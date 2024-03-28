764-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:30 Дані щодо підготовки росіян до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідають дійсності, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він наголосив, що Сили оборони готові до всіх можливих загроз.

"У Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію, і є частиною кампанії "пропаганда страху". Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози соловйова - поки лише розмови. Це ІПсО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати і тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами".

14:55 Команда Міноборони зустрілась із представниками Європарламенту, повідомляє пресслужба міністерства. Заступник міністра оборони України Юрій Джигир обговорив з делегацією політичної групи Європарламенту Renew Europe потреби Сил оборони та прискорення постачання озброєння й техніки для українського війська. Заступник міністра оборони наголосив, що серед пріоритетних потреб залишаються системи протиповітряної оборони, ракети великої дальності, артилерія та боєприпаси.

14:20 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що міжурядові консультації з Польщею сприятимуть врегулюванню проблемних питань:

"Сьогодні ми провели черговий раунд українсько-польських урядових консультацій. Україна і Польща - стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємна підтримка, і потенціал нашої співпраці. Обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес у нашій співпраці. Приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні та торгівля в агросекторі. Розуміємо, як будемо рухатися. Очікуємо на заборону Єврокомісією транзиту та експорту з Росії та Білорусі товарів, а також на узгодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску. Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат, і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань".

13:40 У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею тимчасово (орієнтовно до 2 квітня) завершилося блокування руху вантажівок в обох напрямках, повідомляє Державна прикордонна служба України. На перетин кордону тут очікують 120 вантажівок.

13:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Ініційовані російською владою управлінські ініціативи на тимчасово окупованих територіях України продовжуються. Російська академія народного господарства і державної служби відкриває магістратуру за спеціальністю "Державне і муніципальне управління", яка, за словами представника вишу, надасть випускникам навички для роботи на всіх рівнях влади, в тому числі в "Донецькій і Луганській народних республіках", а також у Херсонській і Запорізькій областях. Міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко також оголосив, що Росія створила 58 федеральних пенітенціарних установ на тимчасово окупованих територіях України. • Цілком ймовірно, що створення магістерської програми частково спрямоване на подолання дефіциту бажаючих і кваліфікованих кадрів на російських державних посадах на тимчасово окупованих територіях України. Це може бути пов'язано з планами президента Росії Путіна створити нову адміністративну еліту, як зазначено в його зверненні до нації минулого місяця, та виданням президентського указу в січні 2024 року про створення нового кадрового резерву. • Це є ще одним свідченням русифікаторських заходів, спрямованих на приведення правової та політичної системи тимчасово окупованих територій України у відповідність до законодавства Російської Федерації. Інші подібні заходи на сьогодні включають поширення російської системи правосуддя, нав'язування російської освітньої програми, видачу російських паспортів та розбудову російської телекомунікаційної інфраструктури.

12:40 Внаслідок атаки російських військ по енергосистемі України 22 березня втрачено майже 2 ГВт доступної потужності, один-два блоки ТЕС ДТЕК почнуть працювати раніше, але загалом на відновлення потрібно 6–24 місяці або навіть більше, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук:

"Ми втратили 50% встановленої потужності. У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%... У деяких випадках потрібно будувати блоки майже з нуля".

12:20 Команда низки українських міністерств і представники профільних асоціацій під час тристоронніх переговорів Україна-Польща-Євросоюз обговорили питання розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи, повідомили в Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Переговори тривали понад шість годин, міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський підсумував:

"Це була складна, але відверта розмова між міністерствами та асоціаціями. Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу".

11:40 Хоч у ремонт виведено корпус ТЕС, дефіциту в енергосистемі немає, повідомили в Міненерго. Через пошкодження обладнання НЕК «Укренерго» є мережеві обмеження та, відповідно, неможливість передати необхідний для споживачів обсяг електроенергії у Харківській, Одеській областях. У цих регіонах діють графіки погодинних відключень, повідомили в Міненерго. Вчора на Хмельниччині були відключення у пікові години навантаження. У Дніпропетровській та Харківській області застосовувалися аварійні відключення.

11:05 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 119 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 178 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:40 Графіки відключень діють лише на Харківщині, повідомили в Укренерго, але попередили, що із зростанням споживання можливе застосування обмеження на Одещині та Хмельниччині. На Криворіжжі відключення не прогнозуються.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

202,5% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

76,3% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

243,1% автомобільної техніки (з них 5,1% за минулий тиждень),

355,8% артилерійських систем (з них 6,1% за минулий тиждень),

91,6% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

51,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Зранку з акваторії Чорного моря росіяни з літака тактичної авіації спрямували по Одещині керовану авіаційну ракету. Сили протиповітряної оборони збили ракету над морем, повідомили Сили оборони півдня України.

09:40 Вночі о 00:15 росіяни атакували безпілотниками типу Shahed Київський район Харкова. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов. Постраждалих немає.

09:30 У ніч на 28 березня 2024 року росіяни завдали ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл. РФ, мис Чауда – Крим).

Знищено 26 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (93%)у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

За минулі сім днів було збито 167 із 187 (89%) запущених по Україні БПЛА.

09:20 Станом на 06:30 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 26 березня оприлюднила свою 38-му доповідь про ситуацію з правами людини в Україні, підтвердивши кілька давніх оцінок Інституту вивчення війни щодо систематичних порушень Росією міжнародного права прав людини та гуманітарного права на окупованих територіях та стосовно українських військовополонених.

• Російські офіційні особи після нападу на "Крокус Сіті Холл" пов'язують США і Захід з ширшим набором "терористичних" атак проти Росії, що, ймовірно, посилить риторику про нібито західні та українські загрози, щоб генерувати більшу внутрішню підтримку війни в Україні.

• Російська влада посилює правовий тиск на мігрантів у Росії після нещодавніх пропозицій російських чиновників щодо жорсткіших заходів проти мігрантських громад у відповідь на напад на "Крокус Сіті Холл" 22 березня.

• Російські військовослужбовці з "Штурм-Z" продовжують скаржитися на погане ставлення до них з боку міністерства оборони Росії, в той час як російське міноборони прагне представити ефективність своєї системи формування сил і розподілу соціальних виплат.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: