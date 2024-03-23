Згоріла дерев'яна церква в Сможому на Сколівщині, пам'ятка архітектури національного значення.

Нині зранку згоріла розташована при цвинтарі дерев'яна церква в селі Сможе на Сколівщині, що при трасі Львів–Ужгород, за 12 км від перевалу. Церква була пам'яткою архітектури національного значення.

Інформацію про пожежу рятувальники отримали о 10:53, на момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу (церква розміром 27 на 7 метрів, висотою 20 метрів) й охопило більшу частину будівлі. Куполи церкви обвалилися. Існувала загроза перекидання загорання на поруч розташовану дерев'яна двоярусну дзвіницю храму.

О 12:14 пожежу вдалось локалізувати, а о 12:37 – загасити. Церква повністю знищена вогнем, дзвіницю врятовано.

Обставини та причина виникнення пожежі встановлюють, постраждалих нема.

Церква Святого Архангела Михаїла у селі Сможе – чинна, її використовують спільно громади УГКЦ і ПЦУ. Від 1979 року входить до пам'яток архітектури державного (тепер національного) значення.

Теперішню дерев’яну парафіяльну церкву збудував на початку минулого століття (за різними шематизмами – у 1901-му чи 1903 році) майстер Лука Снігур із, як відзначила Ірина Пустиннікова, "оригінально вирішеним закінченням двох бічних об'ємів, де перехід від восьмерика до четверика відбувається за допомогою трикутних парусів, що надають композиції такий любий бойкам пірамідальний характер": своєрідним силуетом храму він зумів надати церкві індивідуальності. У 1930-х роках дахи церкви (окрім маківок) були під ґонтами, вже в радянський період її замінили бляхою, за незалежності України стіни четверика і восьмериків оббили залізом. У 2013 році родзинку церкви, її восьмибічний верх над навою, замінили типовою банею à la russe, яку покрили металізованою бляхою.

З 1961 по 1989 рік церква стояла зачиненою. З 1997 року – в почерговому користуванні греко-католицької та православної громад.

Дерев’яна двоярусна дзвіниця з ХІХ ст., перенесена з недалекого с. Долинівка, розташована на північний захід від церкви.