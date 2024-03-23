Конґрес США затвердив бюджет.

Таким чином вдалося запобігти шатдавну уряду за лічені години до дедлайну.

 

 

Конґрес США в ніч на суботу, 23 березня, ухвалив пакет законопроєктів про фінансування, що дозволяє уникнути припинення роботи (шатдавну) федерального уряду країни. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Сенат США услід за Палатою представників за лічені години до дедлайну затвердив документ обсягом 1012 сторінок, який передбачає фінансування федеральних відомств на суму 1,2 трильйона доларів до кінця 2024 фінансового року, який завершується в Сполучених Штатах 30 вересня.

 

За відповідні законопроєкти проголосували 74 сенатори, проти — 24. Раніше Палата представників США схвалила документ. «За» проголосували 286 конґресменів, «проти» – 134. Після цього білль вирушив на підпис президенту США Джо Байдену. Глава Білого дому пообіцяв завізувати документ якнайшвидше.

 

А сенатори і члени Палати представників відправилися на двотижневі канікули з нагоди Великодня. Оскільки Сенат затвердив бюджет до ранку, федеральний уряд продовжив працювати без перебоїв.

 

Документ передбачає асигнування на потреби Держдепартаменту, міністерств оборони, внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та соціальних служб, освіти та законодавчої гілки влади.

 

Схваленню бюджету передували напружені перемовини між демократами й республіканцями. Обом партіям довелося піти на певні компроміси. Так, республіканці вважають своєю перемогою включення до бюджету витрат на збільшення кількості прикордонників та ліжок у центрах тимчасового тримання міґрантів. Демократи називають своїм досягненням збільшення на $1 млрд витрат на програми догляду за дітьми та раннього навчання.

 

Конґрес пів року не міг узгодити проєкт бюджету на 2024 фінансовий рік, що розпочався 1 жовтня 2023 року. Відтоді конґресмени кілька разів ухвалювали законопроєкти про тимчасове фінансування структур федерального уряду.

23.03.2024

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