759-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:00 Орієнтовна мапа нинішньої атаки ударними БпЛА типу «Shahed» на основі відкритих джерел від monitorwar (клікнути для збільшення).

14:40 59% німців підтримує збільшення допомоги Україні, а за зменшення виступають 39%, вказують результати опитування «Політичний барометр», який проводить телеканал ZDF, передає Укрінформ. На запитання, як Україні слід поводитися щодо Росії, 40% заявили, що якщо війну можна закінчити, то варто відмовитися від окупованих Росією територій. 48% висловилися за те, щоб Україна продовжувала боротися за визволення всіх своїх територій. Однак, 59% німців проти передачі Україні ракет "Taurus", зокрема, серед соціал-демократів – 65%, серед зелених – 38%, вільних демократів – 44%, опозиційних християнських демократів – 47%.

13:55 Через пошкодження ДніпроГЕС було втрачено 20% регулюючих потужностей Укргідроенерго, повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота – ДніпроГЕС не виробляє електроенергію і терміни відновлення роботи поки невідомі:

"Те, що є обладнання, яке не підлягатиме відновленню, а потребуватиме заміни - очевидні речі. Ми розуміємо, що це обладнання індивідуального замовлення і термін його виготовлення досить тривалий. Але щодо обладнання, яке підлягатиме заміні і капітальному ремонту ми можемо сказати згодом".

13:20 Офіційний представник США повідомив CBS News, що у США справді є розвіддані, які підтверджують заяву ІДІЛ про її відповідальність, і немає підстав сумніватися в ній. США непублічно попередили, що з'явилися розвідувальні дані, які вказують на підготовку нападу. The Wall Street Journal пояснила, що відповідно до давньої політики американські спецслужби, дізнавшись про небезпеку, "зобов'язані попереджати" потенційні цілі, навіть якщо ці країни вважаються потенційними супротивниками США, – як це було, коли вони таємно попередили Іран, що ІДІЛ готує теракт, який стався на початку січня під час процесії біля могили іранського генерала Касема Сулеймані.

Путін 19 березня на розширеному засіданні колегії ФСБ назвав публічне попередження посольств США та Британії "відвертим шантажем", "націленим на залякування і дестабілізацію суспільства". А отриманої інформації було достатньо, щоб визнати її такою, що "дає підстави для дій", тобто у Москви був час, щоб після отриманого попередження підготуватися до атаки, з листопада йшов постійний потік розвідданих про те, що ІДІЛ хоче завдати удару на території Росії, повідомили WSJ американські посадовці. The New York Times дізналася, що у березні США зібрали розвіддані про те, що напад на Москву планувала філія ІДІЛ в Афганістані ІД-Хорасан.

12:50 Росіяни почати наносити потужні удари по нашій енергетичній інфраструктурі саме навесні з кількох причин, розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк:

"Зараз, на момент переходу з опалювального сезону на звичайний, росіяни можуть сконцентрувати удари саме на тому, що відновлення роботи промисловості, сільського господарства теж суттєво зав'язано на енергетику, зокрема, й робота портової інфраструктури. Можуть бути в пріоритеті у ворога саме такі аспекти. Знищення таких потужних повітряних розвідувальних пунктів, як літаки А-50, внесло серйозні поправки в плани втілення масованих ракетних ударів. Вони координували діяльність авіації та морських ракетоносіїв, могли збирати максимум розвідданих і розуміти напрямки зосередження зусиль таких атак.

12:15 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 17 березня 2024 року представник української розвідки заявив, що Україна успішно завдала ударів по 12 російських нафтопереробних заводах за допомогою безпілотних літальних апаратів (БПЛА). 15-16 березня українські медіа повідомили, що також були атаковані три великі нафтопереробні заводи в Самарській області на півдні Росії. • Деякі з найвіддаленіших об'єктів, що зазнали атак, знаходяться приблизно за 900 км від України, що підкреслює досяжність атак українських БПЛА. Ці удари завдають фінансових збитків Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок. Нещодавні удари по нафтопереробних заводах, ймовірно, вивели з ладу щонайменше 10 відсотків російських нафтопереробних потужностей. Залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт може зайняти значний час і витрати. Санкції, найімовірніше, збільшують час і вартість пошуку нового обладнання. • За словами представника Міністерства енергетики Росії, для захисту нафтопереробних заводів планується розгорнути зенітно-ракетні комплекси "Панцир". Однак, враховуючи розмір і масштаби російської енергетичної галузі, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти.

11:35 Триває подолання наслідків масованої ворожої атаки на об’єкти енергетики та визначення обсягу пошкоджень, повідомили в Міненерго. Працюють 7 атомних блоків, потужності теплової, гідрогенерації та ВДЕ.

В Харкові за ніч заживили 50 тисяч споживачів, залишаються без світла 260 тисяч абонентів, триває відновлення.

На Одещині енергетики заживили всіх споживачів, які відключалися через мережеві обмеження. Однак у разі збільшення споживання електроенергії в регіоні можуть вводитися додаткові обмеження.

На Дніпропетровщині енергетики заживили всіх споживачів, які напередодні відключалися через бойові дії, зокрема повністю відновлено електропостачання Кривого Рогу.

У Хмельницькій області також усі споживачі з напругою. Але якщо споживання електроенергії різко зростатиме, можливе застосування тимчасових обмежень.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 145 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 98 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Внаслідок нічної російської атаки "Шахедами" на Дніпропетровщині та у Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів, повідомили Сили оборони Півдня.

10:10 Вночі БПЛА атакували російський Куйбишевський НПЗ у Самарській області, загорілася колона первинної переробки нафти.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

200,6% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

75,7% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

238,9% автомобільної техніки (з них 4,5% за минулий тиждень),

350,8% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

91,3% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

51,2% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Курська обл. РФ, мис Чауда – Крим). В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 «шахед» (91%) у межах Полтавської (19), Миколаївської (1), Дніпропетровської (4), Запорізької (4) та Херсонської (3) областей.

За минулі сім днів було збито 117 із 135 (87%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і позавчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• У ніч з 21 на 22 березня російські війська здійснили найбільшу з початку повномасштабного вторгнення серію комбінованих ударів з використанням ракет та безпілотників по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

• Російські удари по українських енергетичних об'єктах можуть бути націлені на підрив оборонно-промислового потенціалу України, а російські війська, ймовірно, в новій спробі зруйнувати енергетичну мережу України намагаються використати дефіцит ракет української системи ППО.

• Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції протягом весни 2024 року, готуючись до очікуваної наступальної операції влітку 2024 року, хоча російські війська, ймовірно, намагатимуться розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію на кількох оперативних напрямках в Україні одночасно.

• Російські війська, ймовірно, намагатимуться скористатися нинішнім дефіцитом матеріально-технічних ресурсів в Україні, готуючись до дій, які змусять Україну витратити значну частину західної допомоги у сфері безпеки, яку вона може отримати в найближчі місяці.

• Українське військове командування, схоже, надає пріоритет ротаціям передових підрозділів, але буде змушене вирішувати додаткові кадрові проблеми, якщо українські збройні сили захочуть перехопити ініціативу навіть на локальному рівні у 2024 році, на що сподіваються українські вищі військові офіцери.

• За повідомленнями, російська влада на тлі повідомлень про значне скорочення кількості добровольців має намір починаючи з весни 2024 року значно розширити приховану мобілізацію.

• Видання "Верстка" повідомило, з посиланням на слова окремих російських посадовців, що російське військове командування сподівається, що збільшення мобілізації дозволить російським військам провести майбутню наступальну операцію з оточення Харкова. Однак така операція створить значні проблеми як для російських сил, відповідальних за її проведення, так і для ширшої російської кампанії в Україні.

• Відповідальність за масову стрілянину і вибухи на концертному майданчику в передмісті Москви ввечері 22 березня взяла на себе Ісламська держава.

• Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 22 березня, що українська влада допомогла повернути ще дев'ятьох українських дітей на підконтрольну Україні територію з окупованих територій України та Росії.

• Повідомляється, що московський військкомат почав розсилати електронні повістки на весняний призов 2024 року.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: