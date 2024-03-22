758-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, пише Financial Times. США побоюються, що удари безпілотників по цих об'єктах можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні заходи Москви щодо енергетичної інфраструктури, важливої для Заходу, зокрема трубопровід "Каспійського Трубопровідного Консорціуму" (КТК), через який здійснюються поставки казахстанської нафти. У 2022 році Москва вже ненадовго припиняла його роботу. Скорочення поставок може призвести до зростання цін, які й так цього року вже зросли приблизно на 15%, до 85 доларів за барель. Зростають і ціни на бензин, ціна галона бензину в США вже досягла 3,50 долара, що відбувається, коли президент США Джо Байден починає свою кампанію з переобрання.
10:30 По ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, тобто ГЕС-2 у критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює, розповів директор Укргідроенерго Сирота:
"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати"
10:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
200,3% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),
75,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),
238,0% автомобільної техніки (з них 4,4% за минулий тиждень),
349,7% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),
91,3% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),
51,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),
27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
10:15 Шестеро мирних жителів Запоріжжя постраждали і троє залишаються зниклими безвісти внаслідок обстрілу з боку російських військ, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
10:10 Внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області, буде введено аварійні відключення, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
10:05 У Вінницькій області внаслідок атаки БПЛА і крилатих ракет є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
10:00 Росіяни вранці атакували інфраструктурні об'єкти в Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
09:55 Внаслідок російської атаки вночі на Хмельниччині пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, дві людини загинули, 8 поранено, під завалами шукають людей, повідомили в обласній держадміністрації.
09:50 Російські війська атакували Івано-Франківську область і шахедами, і ракетами, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури і пошкодження, постраждала одна людина, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук
09:45 Польські фермери вчора ввечері о 21:10 завершили протест у напрямку пункту пропуску "Зосін - Устилуг" і розблокували рух вантажівок, повідомила Державна прикордонна служба України.
09:40 У Стрийському районі російський безпілотник вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
09:35 Вночі росіяни завдали комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, повідомили в Повітряних Силах:
- 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ РФ);
- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область - рф., ТОТ Крим);
- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);
- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. Рф);
- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область РФ);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);
- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. РФ).
В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:
- 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (87%);
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 (88%);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (100%).
09:30 Європейська рада запропонувала швидко ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України та Молдови.
09:25 Росіяни ракетами атакували найбільшу гідроелектростанцію України - ДніпроГЕС у Запоріжжі, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає, повідомили в "Укргідроенерго".
09:20 Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону. Менше ніж за годину ЗС РФ завдали понад 15 ударів ракетами типу С-300 і Х-22. Постраждалих нема.
09:15 За цю ніч Росія атакувала понад 60 "шахедами" і майже 90 ракетами різних типів, повідомив Президент України Володимир Зеленський: "Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей."
09:10 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблів, обидва носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Російське військове командування, схоже, формує резерви, здатні підтримувати поточні наступальні операції в Україні, але ці резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртовані широкомасштабні формування для вторгнення або використання в цьому році.
• Російська наступальна тактика, ймовірно, буде посилювати тиск на українську оборону доти, доки триватимуть затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки.
• В ніч з 20 на 21 березня російські війська здійснили масштабну серію ракетних ударів по Києву.
• Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що ні Україна, ні НАТО не спонукали Росію до вторгнення в Україну і що адаптація та інновації українських збройних сил частково змінили сучасну війну.
• Міністерство оборони Росії 21 березня оголосило, що віце-адмірал Кабанцов став виконуючим обов'язки командувача Північного флоту Росії.
• Агентство Bloomberg повідомило 20 березня, що неназване джерело, близьке до Кремля, заявило, що загальноросійські проукраїнські вторгнення в Бєлгородську область змушують російських військових перекидати сили з фронту в Бєлгородську область, хоча ISW подібного не спостерігав.
• Санкції США продовжують впливати на фінансовий сектор у пострадянських країнах: нещодавно два банки в Казахстані заборонили використання російської національної платіжної системи "Мір", щоб запобігти вторинним санкціям.
• Російські чиновники продовжують наголошувати на роботі російської оборонно-промислової бази у підтримці російського вторгнення в Україну.
08:55 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
22.03.2024
Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення.
Загалом за минулу добу ворог завдав 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Вчергове російські окупанти масовано атакували Україну. Комбінована атака ворожими ракетами різних типів та БпЛА типу “Shahed” почалася увечері 21 березня із застосування ударних безпілотників. Уночі на 22 березня росіяни запустили крилаті ракети. Інформація щодо наслідків атаки та завданих руйнувань уточнюється.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ворожба, Гриценкове Сумської області; Синьківка Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Терни, Новосадове, Григорівка, Калинівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 8 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.