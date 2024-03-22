758-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, пише Financial Times. США побоюються, що удари безпілотників по цих об'єктах можуть призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати відповідні заходи Москви щодо енергетичної інфраструктури, важливої для Заходу, зокрема трубопровід "Каспійського Трубопровідного Консорціуму" (КТК), через який здійснюються поставки казахстанської нафти. У 2022 році Москва вже ненадовго припиняла його роботу. Скорочення поставок може призвести до зростання цін, які й так цього року вже зросли приблизно на 15%, до 85 доларів за барель. Зростають і ціни на бензин, ціна галона бензину в США вже досягла 3,50 долара, що відбувається, коли президент США Джо Байден починає свою кампанію з переобрання.

10:30 По ДніпроГЕС було два прямих влучання – в ГЕС-1 і ГЕС-2. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки, тобто ГЕС-2 у критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює, розповів директор Укргідроенерго Сирота:

"Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати"

10:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

200,3% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

75,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

238,0% автомобільної техніки (з них 4,4% за минулий тиждень),

349,7% артилерійських систем (з них 5,5% за минулий тиждень),

91,3% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

51,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:15 Шестеро мирних жителів Запоріжжя постраждали і троє залишаються зниклими безвісти внаслідок обстрілу з боку російських військ, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

10:10 Внаслідок ракетної атаки пошкоджено енергетичні об'єкти в чотирьох районах Дніпропетровської області, буде введено аварійні відключення, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

10:05 У Вінницькій області внаслідок атаки БПЛА і крилатих ракет є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

10:00 Росіяни вранці атакували інфраструктурні об'єкти в Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

09:55 Внаслідок російської атаки вночі на Хмельниччині пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки, дві людини загинули, 8 поранено, під завалами шукають людей, повідомили в обласній держадміністрації.

09:50 Російські війська атакували Івано-Франківську область і шахедами, і ракетами, є влучання по об’єкту критичної інфраструктури і пошкодження, постраждала одна людина, повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук

09:45 Польські фермери вчора ввечері о 21:10 завершили протест у напрямку пункту пропуску "Зосін - Устилуг" і розблокували рух вантажівок, повідомила Державна прикордонна служба України.

09:40 У Стрийському районі російський безпілотник вдарив по об'єкту енергетичної інфраструктури, повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

09:35 Вночі росіяни завдали комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України, повідомили в Повітряних Силах:

- 63 ударні БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Приморсько-Ахтарськ РФ);

- 12 балістичних ракет «Іскандер-М» (Белгородська область - рф., ТОТ Крим);

- 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 (із тринадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – акваторія Каспійського моря);

- 5 крилатих ракет Х-22 (із п’яти бомбардувальників Ту-22М3 – Ростовська обл. Рф);

- 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (із десяти МіГ-31К– Тамбовська область РФ);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (із двох Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорізької області);

- 22 зенітні керовані ракети С-300/С-400 (Белгородська, Курська обл. РФ).

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі:

- 55 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (87%);

- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 (88%);

- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (100%).

09:30 Європейська рада запропонувала швидко ухвалити переговорні рамки, підготовлені Європейською комісією для України та Молдови.

09:25 Росіяни ракетами атакували найбільшу гідроелектростанцію України - ДніпроГЕС у Запоріжжі, виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає, повідомили в "Укргідроенерго".

09:20 Нічна ракетна атака була націлена виключно на об'єкти енергоінфраструктури Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону. Менше ніж за годину ЗС РФ завдали понад 15 ударів ракетами типу С-300 і Х-22. Постраждалих нема.

09:15 За цю ніч Росія атакувала понад 60 "шахедами" і майже 90 ракетами різних типів, повідомив Президент України Володимир Зеленський: "Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей."

09:10 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблів, обидва носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:05 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське військове командування, схоже, формує резерви, здатні підтримувати поточні наступальні операції в Україні, але ці резерви навряд чи зможуть функціонувати як згуртовані широкомасштабні формування для вторгнення або використання в цьому році.

• Російська наступальна тактика, ймовірно, буде посилювати тиск на українську оборону доти, доки триватимуть затримки з наданням західної допомоги у сфері безпеки.

• В ніч з 20 на 21 березня російські війська здійснили масштабну серію ракетних ударів по Києву.

• Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що ні Україна, ні НАТО не спонукали Росію до вторгнення в Україну і що адаптація та інновації українських збройних сил частково змінили сучасну війну.

• Міністерство оборони Росії 21 березня оголосило, що віце-адмірал Кабанцов став виконуючим обов'язки командувача Північного флоту Росії.

• Агентство Bloomberg повідомило 20 березня, що неназване джерело, близьке до Кремля, заявило, що загальноросійські проукраїнські вторгнення в Бєлгородську область змушують російських військових перекидати сили з фронту в Бєлгородську область, хоча ISW подібного не спостерігав.

• Санкції США продовжують впливати на фінансовий сектор у пострадянських країнах: нещодавно два банки в Казахстані заборонили використання російської національної платіжної системи "Мір", щоб запобігти вторинним санкціям.

• Російські чиновники продовжують наголошувати на роботі російської оборонно-промислової бази у підтримці російського вторгнення в Україну.

08:55 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:50 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: