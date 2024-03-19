ЄУ запроваджує мито на зерно з Росії та Білорусі.

Це, на думку експертів, може знищити попит на російське й білоруське збіжжя.

Європейська комісія планує незабаром обкласти митом зернові культури з Росії та Білорусі. Про це пише газета Financial Times з покликом на інформовані джерела. Попередньо відомо, що мито становитиме 95 євро за тонну імпортного збіжжя.

За твердженням співрозмовників видання, це призведе до зростання цін щонайменше на 50% і ліквідує попит на російське та білоруське зерно.

Передбачається, що 50-відсоткові мита також будуть встановлені на насіння олійних культур та продукти їхньої переробки. Це мито стане першим обмеженням, запровадженим Європейською Унією на продовольчі товари після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Видання зазначає, що Євроунія довго чинила опір тиску з боку Польщі та країн Балтії, які вимагали обмежити імпорт продовольства з РФ та Білорусі. У Брюсселі побоювалися, що такий крок може підірвати глобальні продовольчі ринки і завдати шкоди розвитковим країнам.

У 2023 році Росія поставила до ЄУ чотири мільйони тонн зазначеної продукції, що відповідає приблизно одному відсотку від загального європейського попиту, зазначає Financial Times.

Раніше Латвія в односторонньому порядку відмовилася від закупівлі багатьох продуктів харчування з Росії та Білорусі, а Литва запровадила суворі перевірки таких вантажів.