Президент Євроради закликав ЄУ перейти у режим «воєнної економіки».

Шарль Мішель застеріг: якщо Євроунія не надасть достатньо допомоги Україні, щоб зупинити Росію, то ЄУ буде наступною.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що якщо Євроунія бажає миру, їй «слід готуватися до війни», адже ЄУ протистоїть найповажнішому виклику в галузі безпеки з часу Другої світової війни. «Ми маємо добре підготуватися у тому, що стосується оборони, і перейти в режим "воєнної економіки"», – написав Мішель у статті, опублікованій у понеділок, 18 березня, в газеті La Libre Belgique.

За його словами, «настав час взяти на себе відповідальність за нашу власну безпеку». «Ми більше не можемо покладатися на інших або залежати від виборчих циклів у Сполучених Штатах чи ще десь», – вважає президент Євроради.

Він закликав «посилити наш потенціал як заради України, так і для Європи, щоб захищати демократичний світ». Мішель підкреслив, що «посилена Європа сприятиме зміцненню НАТО та покращить нашу колективну оборону».

Євроунія, зазначив президент Євроради, «може і повинна зробити ще більше» для свого оборонного потенціалу. Він висловив жаль, що ЄУ досі витрачає загалом на оборону в середньому менше, ніж поставлена НАТО мета у два відсотки ВВП.

«Через два роки після початку війни тепер зрозуміло, що Росія не зупиниться на Україні, як десять років тому не зупинилася на Криму. Росія продовжує свою тактику дестабілізації – у Молдові, Грузії, на Південному Кавказі, на Західних Балканах і навіть далі, на Африканському континенті. Росія становить поважну військову загрозу нашому європейському континенту та ґлобальній безпеці. Якщо ми не відреагуємо належним чином на рівні ЄУ і не надамо достатньо допомоги Україні, щоб зупинити Росію, ми будемо наступними», – застеріг Шарль Мішель.

Президент Євроради закликав європейців і американців не слухати кремлівську пропаганду, яка «намагається переконати наших громадян, що війна в Україні нас не стосується, що вона напружує наші бюджети та роз’єднує нас». «Це відверта брехня. Ми повинні подвоїти наші зусилля, щоб допомогти Україні та зміцнити нашу європейську оборону. Ми повинні вміти говорити не лише мовою дипломатії, а й мовою сили», – заявив він.