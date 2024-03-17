753-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:35 На 73 році життя після важкої хвороби помер Геннадій Москаль, народний депутат України ВРУ VI та VII скликань, колишній голова Закарпатської ОДА та Луганської ОВА, колишній заступник міністра внутрішніх справ та голови СБУ, колишній голова Держкомітету України у справах національностей та міграції.

12:10 В аварійний короткостроковий ремонт виведено блок однієї з ТЕЦ, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії не передбачається.

11:35 Нічна атака дронами Словʼянський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії була проведена Службою безпеки України спільно з Силами спецоперацій та Силами безпілотних систем, повідомило джерело в СБУ. Було зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю. Загалом дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 129 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 143 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:55 Вночі росіяни трьома ракетами атакували Мирноград Донецької області, пошкоджено щонайменше вісім багатоквартирних будинків, освітній заклад, комунальне підприємство, два магазини, два торгові павільйони, три цивільні авто, поранено жінку.

10:35 Вночі безпілотники атакували російський Слов'янський нафтопереробний завод в Краснодарському краю, повідомляють про вибухи і пожежу.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

198,8% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

74,9% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

234,4% автомобільної техніки (з них 4,1% за минулий тиждень),

345,1% артилерійських систем (з них 4,4% за минулий тиждень),

91,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

51,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 У Тульчинському районі Вінницької області виявили в полі уламки ворожого безпілотника з бойовою частиною, що не розірвалася, повідомили в поліції Вінницької області.

09:50 Вночі в Одеському районі російські ударні безпілотники пошкодили два законсервовані агропідприємства, зруйнувавши промислові будівлі, повідомили в Силах оборони півдня. Люди не постраждали.

09:45 Внаслідок атаки РФ двома керованими авіаційними ракетами Х-59 у Чернігівському районі пошкоджено будинок, але, за попередніми даними, без постраждалих, інформував голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

10:35 Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 14 із 16 "шахедів" (88%), якими росіяни вночі атакували Україну, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ. Близько трьох годин тривала бойова робота ППО. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "шахедів", що були випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили з акваторії Чорного моря та маневрували між житлових будинків і в промислових кварталах Одеси. 13 БПЛА ППО збила в небі Одещини, ще один — на підльоті, в небі Миколаївщини.

За минулі сім днів було збито 99 із 131 (76%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Як повідомляється, 16 березня Служба безпеки України провела серію успішних ударів безпілотниками по трьох російських нафтопереробних заводах у Самарській області.

• Проукраїнські добровольці, які є росіянами, продовжують обмежені транскордонні рейди до Бєлгородської та Курської областей.

• Російська влада призначила Боріса Ковальчука, сина "особистого банкіра" президента Росії Путіна Юрія Ковальчука, на посаду в адміністрації президента Росії.

• Російська влада 16 березня пригрозила тим, хто перешкоджає проведенню виборів, і окремим громадянам Росії, що продовжують намагатися зірвати голосування на президентських виборах.

• Країни "Великої сімки" опублікували 15 березня спільну заяву, в якій застерегли Іран від передачі Росії балістичних ракет або пов'язаних з ними технологій.

• Російське інсайдерське джерело повідомило 16 березня, що директор росгвардії Золотов скасував угоду, яка дозволяла колишнім підрозділам "групи Ваґнера" діяти незалежно у складі росгвардії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: