752-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:35 Генсек ООН засудив спроби РФ провести так звані президентські вибори на тимчасово окупованій території України, пише Reuters. Гутерреш зазначив, що спроба незаконної анексії українських регіонів не має жодної юридичної сили за міжнародним правом.

15:00 Фінляндія перестала пускати авто з російськими номерами, повідомляє Ilta-Sanomat з посиланням на фінську Митну службу. Раніше заборонили в’їзд авто з номерами РФ всі країни Балтії разом із Польщею, Норвегією і Болгарією.

14:25 На виконання вимог 12-го пакету санкцій Євросоюзу від 19 грудня 2023 року, згідно з яким "запроваджуються обмеження на постачання в Росію різних видів програмного забезпечення", американські компанії Microsoft і Amazon оголосили, що з 20 березня закриють доступ до своїх хмарних продуктів для російських компаній.

13:20 Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Одесі збільшилася до 21 людини, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко: в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС. Понад 70 осіб дістали поранення.

13:10 У федеральному уряді Німеччини, пише Business Insider, циркулює "вибуховий аналіз" військової загрози з боку Росії: німецькі спецслужби вважають, що Росія готується до масштабного конфлікту із Заходом і "вже не можна виключати", що Росія "з 2026 року" нападе принаймні на частину території НАТО, наприклад, у країнах Балтії або Фінляндії. На це вказує реорганізація російської армії, пересування військ і розміщення ракет на заході країни, а також нарощування російського виробництва озброєнь, що може подвоїти військову міць Росії протягом наступних п'яти років. За оцінкою американських спецслужб, "в середньостроковій перспективі" не видко небезпеки нападу Росії на НАТО, російським збройним силам знадобиться ще від п'яти до восьми років, щоб відновити військову міць, яку вони мали до вторгнення в Україну.

12:40 Фонд пенсійного та соціального страхування Росії виправив дані про кількість чоловіків з інвалідністю. Раніше російське видання "Верстка" опублікувало новину про те, що у 2023 році в Росії було зафіксовано рекордну кількість чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років, її використала у своєму щоденному звіті розвідка міністерства оборони Великої Британії, однак пізніше цей фонд заявив, що опублікував помилкові дані: мовляв, рекордні показники належали до нових вікових категорій: не 31-59 років, як у попередніх випадках, а 31-63 роки.

12:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Згідно з аналізом даних Фонду пенсійного та соціального страхування Росії, проведеним виданням "Верстка", у 2022-2023 роках спостерігалося рекордне зростання кількості російських чоловіків у віці 31-59 років з інвалідністю за вісім років, за які є дані. У 2022 році в Росії офіційно налічувалося 1,67 мільйона чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років. У 2023 році ця цифра зросла на 507 тис. або на 30%. • Російські демографи повідомили виданню, що збільшення кількості чоловіків з інвалідністю, швидше за все, відбулося за рахунок зростання кількості військових інвалідів. Це майже напевно так і є. Значна більшість з понад 355 тис. жертв, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, - це поранені військовослужбовці. Середньоденна кількість російських втрат зростала від початку російської наступальної кампанії восени 2023 року, досягнувши піку в 983 особи на добу в лютому 2024 року, що є найвищим показником з початку війни. • Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років та поранених матиме значний вплив на російські медичні та соціальні служби.

11:35 Більша частина німецьких депутатів Європарламенту від партій правлячої коаліції Німеччини підтримала резолюцію щодо передачі Україні ракет Taurus. Під час засідання Європарламенту в Страсбурзі політики з СДПН, ВДП і "Зелених" в своїй більшості проголосували за резолюцію необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС, де в 11 пункті зазначається, що: "Країна особливо потребує високорозвинених систем ППО, крилатих ракет великої дальності, таких як Taurus, систем Storm Shadow і Scalp, сучасних бойових літаків, різних видів артилерії і боєприпасів, а також дронів".

11:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 125 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 174 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 В аварійний короткостроковий ремонт виведено блок ТЕС, повідомили в Міненерго. Для покриття потреб споживачів задіяно резерви тепло- та гідрогенерації. Ситуація контрольована. Дефіциту електроенергії не передбачається.

10:10 Греція приєдналася до коаліції для допомоги Україні в розмінуванні, яку очолює Литва, повідомили в Міноборони Греції.

10:05 Зранку безпілотники атакували два нафтопереробні заводи в Самарській області РФ за 800 км від лінії фронту, на підприємствах спалахнули пожежі. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані, кілька інших –Новокуйбишевський НПЗ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

198,5% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

74,8% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

233,6% автомобільної техніки (з них 4,5% за минулий тиждень),

344,2% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

91,2% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

50,9% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Кіберфахівці Служби безпеки заблокували партію комплектуючих для виробництва 1600 "Шахедів" і 4000 мікросхем для крилатих ракет, повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі телемарафону, зазначивши, що кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, що координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

09:40 Вночі 02:25 уламки російського "Шахеда" впали на території села Козача Лопань Харківської області, є пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, повідомили в Харківській ОВА. Постраждалих немає.

09:30 У ніч на 16 березня 2024 року Силами оборони України знищено 2 із 2 ударних БпЛА типу «Shahed» на Харківщині.

За минулі сім днів було збито 120 із 154 (78%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 8:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська, ймовірно, навесні 2024 року продовжуватимуть наступальні дії з метою дестабілізації українських оборонних ліній, одночасно готуючись до прогнозованої нової наступальної операції влітку 2024 року. Надання західної безпекової допомоги, швидше за все, відіграватиме вирішальну роль у здатності України утримати територію зараз і відбити нові російські наступальні зусилля в найближчі місяці.

• Добре забезпечені українські війська продемонстрували, що вони можуть перешкодити російським військам досягти навіть незначних успіхів під час широкомасштабних російських наступальних операцій, і немає жодних підстав сумніватися, що Україна зможе ще більше стабілізувати лінію фронту і підготуватися до відбиття російських наступальних операцій влітку цього року, якщо дефіцит матеріально-технічних ресурсів зменшиться.

• Загроза значних успіхів Росії в найближчі місяці не означає, що відсутня загроза того, що російські війська зможуть досягти таких успіхів у ході наступальних операцій цієї весни.

• Гостра нестача систем протиповітряної оборони і ракет, якщо ця проблема не буде швидко вирішена, ймовірно, різко знизить здатність України захищатися від російських ударів як в тилу, так і на передовій в найближчі тижні,

• Російські війська продемонстрували здатність адаптуватися до бойових дій в Україні і, ймовірно, намагатимуться використати уроки, отримані під час війни в Україні, в поточних зусиллях з підготовки російських збройних сил до потенційної довгострокової конфронтації з НАТО.

• Високопоставлені європейські посадовці підкреслили, що перемога Росії в Україні призведе до того, що Росія становитиме стратегічну загрозу безпеці НАТО.

• Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв поставив під сумнів суверенітет Латвії, країну-члена НАТО, і погрожував президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу після того, як 14 березня Медведєв закликав до повного знищення України і поглинання України Росією за "мирною формулою" Медведєва.

• Президент Франції Еммануель Макрон заявив 15 березня, що не виключає введення західних військ в Україну, але нинішня ситуація цього не вимагає.

• Президент Росії Путін 15 березня заперечив продовження обмежених рейдів з території України в прикордонні райони Росії.

• Українські війська завдали удару безпілотником по російському нафтопереробному заводу в Калузькій області, а нещодавні українські удари по нафтопереробних заводах, за повідомленнями, спричинили стрибок цін на нафту на внутрішньому ринку Росії.

• Кілька росіян зробили поодинокі спроби зірвати перший день голосування на президентських виборах в Росії 15 березня.

• Представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що Росія активізувала свої зусилля з вербування військовослужбовців з-за кордону.

• Українські джерела та російські опозиційні ЗМІ повідомили, що окупаційна влада продовжує примусові заходи зі штучного завищення явки виборців та рівня підтримки президента РФ Владіміра Путіна в окупованій Україні.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: