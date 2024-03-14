Європарламент пропонує розглянути можливість прийняти Вірменію кандидатом у члени ЄУ.

ЄП також закликає зміцнити військову співпрацю з Вірменією у той час, коли Єреван «переглядає своє членство в ОДКБ».

Європейський Парламент у середу, 13 березня, ухвалив резолюцію на підтримку можливості для Вірменії подати заявку на статус кандидата в члена Європейської Унії. Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am. Резолюція також містить заклик підтримувати прагнення Єревана до розширення співпраці з Брюсселем, зокрема, щодо лібералізації візового режиму. За документ проголосували 504 члени Євопарламенту, чотири виступили проти, 32 утрималися.

«Європейський Парламент вважає, що, якщо Вірменія буде зацікавлена у подачі заявки на статус кандидата до ЄУ та у продовженні шляху послідовних реформ, які зміцнюють її демократію, то це може підготувати ґрунт для змін у відносинах ЄУ та Вірменії. Європарламент закликає Єврокомісію та Раду ЄУ активно підтримувати прагнення Вірменії до розширення співпраці з ЄУ не лише в галузі економічного партнерства, а й у галузі політичного діалогу, контактів між народами, галузевої інтеґрації та співпраці у сфері безпеки», – йдеться у резолюції.

Окрім цього, Європарламент заявив про «гостру необхідність» зміцнити співпрацю між Євроунією та Вірменією в галузі оборони у той час, коли Єреван «переглядає своє членство в ОДКБ». Резолюція також закликає реагувати на запити Вірменії про військову допомогу та підтримувати вірменських військовиків.

Серед іншого в документі зазначається, що ЄУ має бути готовим застосувати санкції щодо будь-яких фізичних та юридичних осіб, які «загрожують суверенітету, незалежності та територіальній цілісності Вірменії». Європарламент водночас закликав Азербайджан вступити в діалог з карабахськими вірменами, «поважати їхні права та гарантувати їхню безпеку», а також «звільнити всіх мешканців Нагірного Карабаху та Вірменії, які залишаються під вартою в Азербайджані». Окрім того, євродепутати звернулися до Туреччини та інших союзників Азербайджану із закликом сприяти мирному врегулюванню.