750-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
• Російські війська продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту. Росія зосередила свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки в Донецькій області. На ці напрямки припадає 60 відсотків повідомлень про російські обстріли за останні чотири тижні.
• Однак середня кількість щотижневих повідомлень про російські наземні атаки на Україну зменшилася на 13% порівняно з кінцем лютого 2024 року, коли середньотижневий показник сягав 600 атак. Росія захопила контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста в лютому, але відтоді просування сповільнилося.
• Дуже ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил у найближчі тижні, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках.
11:35 Сьогодні, 14 березня, станом на 10:00 споживання зменшилось на 1,5% у порівнянні з тим же часом 13 березня, повідомили в Укренерго. Вчора 13 березня максимум споживання був вранці та на тому ж рівні, що й 12 березня.
11:25 Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів, заявив голова комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль і закликав закликав не ототожнювати протести в Євросоюзі з Україною, оскільки вони стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого стосунку до України:
"І польський, і український уряд повинні знайти порозуміння, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва. Справа непроста, але вона буде вирішена. В історії Європейського Союзу вже були десятки, сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в якійсь країні. І ЄС знає способи, як це зробити."
11:00 Російські війська завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці. Внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Можливі перебої з мобільним зв'язком.
10:45 Польські фермери продовжують блокувати рух українського вантажного транспорту на напрямку 5 пунктів пропуску, через це спостерігаються черги вантажівок і на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі телемарафону. В чергах на території Польщі перебувають приблизно 1050 вантажівок, найбільше навпроти ПП "Рава-Руська" та "Ягодин". Рух вантажівок через ПП "Краківець" наразі не заблоковано.
В напрямку ПП "Ужгород" з боку Словаччини знаходяться 500 вантажівок, навпроти пункту пропуску "Тиса" з боку Угорщини – понад 1000 вантажівок, навпроти двох ПП "Дякове" і "Порубне" з боку Румунії 500 та 350 вантажівок відповідно.
10:35 Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 22 із 36 "Шахедів" (61%), якими росіяни вночі атакували Україну, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
За минулі сім днів було збито 134 із 174 (77%) запущених по Україні БПЛА.
10:20 Вчора з технічних причин було відключено один з атомних блоків на Хмельницькій АЕС, з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень. Для покриття потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації, повідомили в Міненерго. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються.
10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
197,9% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),
74,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),
232,5% автомобільної техніки (з них 6,0% за минулий тиждень),
342,8% артилерійських систем (з них 6,2% за минулий тиждень),
91,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),
50,8% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),
27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
10:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:
• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — тривають бойові дії у прикордонній смузі у Курській та Білгородській областях. Ворог підтягує резерви.
• Сватівський відтинок — були спроби ворога покращити тактичне положення біля Синьківки та Першотравневого — всі атаки відбито. Натомість біля Тернів та Ямполівки росіяни проявляють значні зусилля задля просування в бік даних сіл. На жаль, противник має успіх східніше Тернів.
• Бахмутський відтинок — біля Богданівки на минулому тижні вдалося трохи відкинути росіян. Тривають бої за Іванівське та біля Кліщіївки.
• Авдіївський відтинок — ворог активізувався і посилює тиск на Бердичі, Орлівку та Тоненьке. В Бердичах і Орлівці тривають особливо запеклі бої, де росіяни вводять свіжі сили, щоб зайняти основну частину населених пунктів. Минулого тижня ворог мав успіх у Первомайському, вирівнявши лінію зіткнення. Біля Невельського ситуація погіршилася також, але село перебуває під контролем Сил Оборони. Ворог проводить серію масових атак біля Георгіївки та в самому селі, а також у Новомихайлівці. В останній має успіх і намагається його розвинути, не рахуючись ні з якими втратами.
• Бердянський відтинок — противник намагається покращити тактичне положення біля Шевченко, Приютного та Новодонецького.
• Запорізький відтинок — росіяни продовжують свої банзай-атаки у Роботине, але всі вони рано чи пізно закінчуються ліквідацією їхніх штурмовиків або потраплянням в полон.
• Таврійський відтинок — без змін.
09:50 Вночі росіяни атакували безпілотними літальними апаратами типу “Шахед” цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля, а ракетами – Шостку та Тростянець, повідомили в Сумській ОВА.
09:45 Вночі російські війська безпілотниками масовано атакували об'єкти телевізійної інфраструктури Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. На частині об'єктів тривають відновлювальні роботи.
09:40 Атаки українських безпілотників в останні два дні призвели до зупинки трьох нафтопереробних заводів глибоко на території Росії, що складають близько 12% нафтопереробних потужностей РФ, оцінив Bloomberg.
09:35 Представники Міністерства оборони Китаю на чолі із заступником директора Офісу міжнародного військового співробітництва генерал-майор Яо Цінь та Північноатлантичного Альянсу на чолі з директор Відділу колективної безпеки генерал-майор Дачіан-Тіберіу Щербанем провели в Пекіні 8-й діалог з питань політики безпеки, однією з головних тем якого стало триваюче російське вторгнення в Україну.
09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Дефіцит боєприпасів та іншого військового спорядження в Україні, спричинений затримками у наданні військової допомоги з боку США, може зробити нинішню лінію фронту більш крихкою, ніж може ‑ через відносно повільне просування російських військ у різних секторах здатися – на перший погляд.
• Темпи російського просування на захід від Авдіївки останнім часом сповільнилися, хоча російські війська, ймовірно, зберігають здатність активізувати наступальні операції в цьому районі в будь-який момент на власний розсуд.
• У ніч з 12 на 13 березня українські сили завдали масштабних ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури та військових об'єктах на території Росії.
• Губернатор проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул заявила 13 березня, що її нещодавні зустрічі з російськими чиновниками в Росії призвели до поглиблення економічних зв'язків між Гагаузією і Росією, які Кремль, ймовірно, сподівається використати в рамках своїх ширших зусиль з дестабілізації Молдови і недопущення вступу Молдови до ЄУ.
• Російські джерела стверджують, що російські війська відбили ще одне обмежене транскордонне вторгнення проукраїнських "Добровольчого російського корпусу", "Легіону свободи Росії" і "Сибірського батальйону" в Бєлгородській і Курській областях в ніч на 12 березня і вранці 13 березня.
• Російська влада продовжує спроби цензурування протестів дружин і матерів мобілізованих солдатів напередодні президентських виборів у Росії.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
14.03.2024
Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень.
Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільне, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Предтечине, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максимільянівка, Новомихайлівка, Водяне, Максимівка, Нескучне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 безуспішні штурми позицій наших військ.
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.