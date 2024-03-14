750-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російські війська продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту. Росія зосередила свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки в Донецькій області. На ці напрямки припадає 60 відсотків повідомлень про російські обстріли за останні чотири тижні. • Однак середня кількість щотижневих повідомлень про російські наземні атаки на Україну зменшилася на 13% порівняно з кінцем лютого 2024 року, коли середньотижневий показник сягав 600 атак. Росія захопила контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста в лютому, але відтоді просування сповільнилося. • Дуже ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил у найближчі тижні, оскільки Росія продовжуватиме відновлювати сили і здійснювати атаки на пріоритетних напрямках.

11:35 Сьогодні, 14 березня, станом на 10:00 споживання зменшилось на 1,5% у порівнянні з тим же часом 13 березня, повідомили в Укренерго. Вчора 13 березня максимум споживання був вранці та на тому ж рівні, що й 12 березня.

11:25 Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів, заявив голова комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль і закликав закликав не ототожнювати протести в Євросоюзі з Україною, оскільки вони стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого стосунку до України:

"І польський, і український уряд повинні знайти порозуміння, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва. Справа непроста, але вона буде вирішена. В історії Європейського Союзу вже були десятки, сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в якійсь країні. І ЄС знає способи, як це зробити."

11:00 Російські війська завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Тимчасово виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці. Внаслідок пошкоджень частина території області тимчасово не може приймати український телевізійний і радіосигнал. Можливі перебої з мобільним зв'язком.

10:45 Польські фермери продовжують блокувати рух українського вантажного транспорту на напрямку 5 пунктів пропуску, через це спостерігаються черги вантажівок і на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в ефірі телемарафону. В чергах на території Польщі перебувають приблизно 1050 вантажівок, найбільше навпроти ПП "Рава-Руська" та "Ягодин". Рух вантажівок через ПП "Краківець" наразі не заблоковано.

В напрямку ПП "Ужгород" з боку Словаччини знаходяться 500 вантажівок, навпроти пункту пропуску "Тиса" з боку Угорщини – понад 1000 вантажівок, навпроти двох ПП "Дякове" і "Порубне" з боку Румунії 500 та 350 вантажівок відповідно.

10:35 Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 22 із 36 "Шахедів" (61%), якими росіяни вночі атакували Україну, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

За минулі сім днів було збито 134 із 174 (77%) запущених по Україні БПЛА.

10:20 Вчора з технічних причин було відключено один з атомних блоків на Хмельницькій АЕС, з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень. Для покриття потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації, повідомили в Міненерго. Ситуація контрольована. Графіки відключень не застосовуються.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

197,9% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

74,6% бойових броньованих машин (з них 0,8% за минулий тиждень),

232,5% автомобільної техніки (з них 6,0% за минулий тиждень),

342,8% артилерійських систем (з них 6,2% за минулий тиждень),

91,2% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

50,8% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — тривають бойові дії у прикордонній смузі у Курській та Білгородській областях. Ворог підтягує резерви.

• Сватівський відтинок — були спроби ворога покращити тактичне положення біля Синьківки та Першотравневого — всі атаки відбито. Натомість біля Тернів та Ямполівки росіяни проявляють значні зусилля задля просування в бік даних сіл. На жаль, противник має успіх східніше Тернів.

• Бахмутський відтинок — біля Богданівки на минулому тижні вдалося трохи відкинути росіян. Тривають бої за Іванівське та біля Кліщіївки.

• Авдіївський відтинок — ворог активізувався і посилює тиск на Бердичі, Орлівку та Тоненьке. В Бердичах і Орлівці тривають особливо запеклі бої, де росіяни вводять свіжі сили, щоб зайняти основну частину населених пунктів. Минулого тижня ворог мав успіх у Первомайському, вирівнявши лінію зіткнення. Біля Невельського ситуація погіршилася також, але село перебуває під контролем Сил Оборони. Ворог проводить серію масових атак біля Георгіївки та в самому селі, а також у Новомихайлівці. В останній має успіх і намагається його розвинути, не рахуючись ні з якими втратами.

• Бердянський відтинок — противник намагається покращити тактичне положення біля Шевченко, Приютного та Новодонецького.

• Запорізький відтинок — росіяни продовжують свої банзай-атаки у Роботине, але всі вони рано чи пізно закінчуються ліквідацією їхніх штурмовиків або потраплянням в полон.

• Таврійський відтинок — без змін.

09:50 Вночі росіяни атакували безпілотними літальними апаратами типу “Шахед” цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля, а ракетами – Шостку та Тростянець, повідомили в Сумській ОВА.

09:45 Вночі російські війська безпілотниками масовано атакували об'єкти телевізійної інфраструктури Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. На частині об'єктів тривають відновлювальні роботи.

09:40 Атаки українських безпілотників в останні два дні призвели до зупинки трьох нафтопереробних заводів глибоко на території Росії, що складають близько 12% нафтопереробних потужностей РФ, оцінив Bloomberg.

09:35 Представники Міністерства оборони Китаю на чолі із заступником директора Офісу міжнародного військового співробітництва генерал-майор Яо Цінь та Північноатлантичного Альянсу на чолі з директор Відділу колективної безпеки генерал-майор Дачіан-Тіберіу Щербанем провели в Пекіні 8-й діалог з питань політики безпеки, однією з головних тем якого стало триваюче російське вторгнення в Україну.

09:30 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Дефіцит боєприпасів та іншого військового спорядження в Україні, спричинений затримками у наданні військової допомоги з боку США, може зробити нинішню лінію фронту більш крихкою, ніж може ‑ через відносно повільне просування російських військ у різних секторах здатися – на перший погляд.

• Темпи російського просування на захід від Авдіївки останнім часом сповільнилися, хоча російські війська, ймовірно, зберігають здатність активізувати наступальні операції в цьому районі в будь-який момент на власний розсуд.

• У ніч з 12 на 13 березня українські сили завдали масштабних ударів безпілотниками по об'єктах енергетичної інфраструктури та військових об'єктах на території Росії.

• Губернатор проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул заявила 13 березня, що її нещодавні зустрічі з російськими чиновниками в Росії призвели до поглиблення економічних зв'язків між Гагаузією і Росією, які Кремль, ймовірно, сподівається використати в рамках своїх ширших зусиль з дестабілізації Молдови і недопущення вступу Молдови до ЄУ.

• Російські джерела стверджують, що російські війська відбили ще одне обмежене транскордонне вторгнення проукраїнських "Добровольчого російського корпусу", "Легіону свободи Росії" і "Сибірського батальйону" в Бєлгородській і Курській областях в ніч на 12 березня і вранці 13 березня.

• Російська влада продовжує спроби цензурування протестів дружин і матерів мобілізованих солдатів напередодні президентських виборів у Росії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: