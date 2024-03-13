Укрзалізниця призначила додаткові поїзди на час весняних канікул.

Укрзалізниця призначила низку додатковий рейсів на період шкільних весняних канікул. Вони поїдуть у найбільш затребуваних напрямках: з Києва, Харкова, Дніпра на Львівщину та Івано-Франківщину.

 

поїзд №159/160 Київ —Трускавець відправлятиметься з Києва 23 березня о 10:24 та прибуватиме до Трускавця о 19:35. З Трускавця поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 8:26 та прибуватиме до Києва о 18:44.

 

поїзд №191/192 Київ — Львів відправлятиметься з Києва 24 березня о 7:37 та прибуватиме до Львова о 17:21. Зі Львова поїзд відправлятиметься в ту ж дату об 11:55 та прибуватиме до Києва о 22:09.

 

поїзд №255/256 Київ — Рахів курсує через день по парних з Києва о 14:59 та прибуваєдо Рахова о 7:50. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправляється через день по непарних о 19:37 та прибуває до Києва о 13:01.

 

поїзд №192 Львів — Київ відправиться зі Львова 17 березня об 11:55 та прибуде до Києва о 22:09.

 

поїзд №195 Київ — Івано-Франківськ відправиться з Києва 17 березня о 7:37 та прибуде до Івано-Франківська о 18:18. З Івано-Франківська в той же день до Києва о 19:25 відправиться поїзд №91, який прибуде до столиці о 6:19.

 

поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправляється з Харкова через день по парних о 18:55 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправляється по непарних о 16:29 та прибуватиме до Харкова о 12:33.

 

поїзд №203/204 Дніпро — Ворохта відправляється з Дніпра по непарних о 14:35 та прибуватиме до Ворохти о 14:09. З Ворохти поїзд відправлятиметься по парних о 16:29 та прибуватиме до Дніпра о 12:35.

 

Крім того, прогнозуючи майбутній попит, вже зараз Укрзалізниця виділила близько 30 додаткових вагонів під групові дитячі перевезення у березні.

 

13.03.2024

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