Європарламент схвалив закон про штучний інтелект.

Це перший такий закон в історії людства.

Європейський парламент схвалив закон про штучний інтелект (AI Act), який, за задумом його авторів, має гарантувати безпеку та дотримання основних прав громадян, водночас стимулюючи інновації. Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Це перший у світі законодавчий акт, який регулюватиме розвиток і застосування ШІ. Документ був погоджений ще в грудні 2023 року на перемовинах між Європарламентом і державами – членами Євроунії.

«Нарешті ми маємо перший у світі зобов'язуючий закон про штучний інтелект, покликаний знизити ризики, створити можливості, боротися з дискримінацією та забезпечити прозорість. Завдяки Європейському парламенту неприйнятні методи штучного інтелекту будуть заборонені в Європі, а права працівників і громадян будуть захищені», – заявив на дебатах співдоповідач із цього питання, євродепутат від Італії Брандо Беніфеї (Brando Benifei).

Як сказано в комюніке Європарламенту, мета документа – «захист фундаментальних прав, демократії, верховенства закону та екологічної стійкості від високоризикованого штучного інтелекту, а також стимулювання інновацій та утвердження Європи як лідера у цій галузі».

Нові правила забороняють певні застосування штучного інтелекту, «які загрожують правам громадян, у тому числі системи біометричної категоризації, засновані на чутливих характеристиках, а також нецільове вилучення зображень осіб з інтернету або записів камер відеоспостереження для створення баз даних розпізнавання осіб».

Згідно з новим законом, використання систем біометричної ідентифікації правоохоронними органами «в принципі заборонено, за винятком вичерпно перерахованих та вузько визначених ситуацій». Таке використання в реальному часі може бути застосоване лише за дотримання суворих заходів безпеки і «вимагає спеціального попереднього судового або адміністративного дозволу». Йдеться, наприклад, про цілеспрямований пошук зниклої людини або запобігання терористичній атаці.

Закон після технічних уточнень має бути офіційно ухвалений Радою ЄУ. Він набуде чинності через двадцять днів після публікації його в «Офіційному журналі» Євроунії та буде повністю застосований через 24 місяці після набуття чинності за низкою винятків.