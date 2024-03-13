Німеччина взялася за термінову модернізацію ракет TAURUS.

14 березня Бундестаґ знову голосуватиме щодо постачання цих ракет Україні. 

 

 

Уряд Німеччини ухвалив рішення модернізувати та повернути в бойову готовність усі далекобійні крилаті ракети TAURUS, які перебувають на озброєнні Бундесверу. Про це повідомила німецька газета Die Welt. У вівторок, 12 березня, міністерство оборони ФРН заявило про відповідні плани під час секретної частини екстреного засідання профільного комітету Бундестаґу.

 

За даними видання, в арсеналі збройних сил Німеччини налічується близько шести сотень TAURUS’ів виробництва компанії MBDA, що дислокується в баварському містечку Шробенгаузені. Точне число ракет засекречено. Однак на даний момент лише половина з них вважається придатною для бойового використання. Востаннє технічне удосконалення функціональної частини ракет проводили 2018 року, а в решти взагалі закінчився термін сертифікації.

 

Тепер усі ракети мають пройти повну перевірку, а ті, в яких закінчився термін сертифікації, відправлені на капітальний ремонт. Цим, найімовірніше, займатиметься підприємство-виробник, тобто MBDA.

 

Як підкреслює Die Welt, рішення про введення в дію всіх TAURUS’ів відкриває перед німецьким урядом нові можливості. Передовсім йдеться про те, що Німеччина буде здатна передати Україні більше крилатих ракет, не наражаючи на небезпеку національну обороноздатність. Можливим варіантом є й так званий круговий обмін ракетами зі союзниками. Згідно з цим варіантом, Німеччина може передати ракети TAURUS Великій Британії, а та, своєю чергою, поставить Україні нову партію далекобійних ракет Storm Shadow.

 

Наразі міністерство оборони ФРН відмовляється коментувати інформацію щодо ракет TAURUS. Відомо лишень, що у четвер, 14 березня, у Бундестазі відбудеться нове голосування щодо постачання цих ракет Україні. Досі бундесканцлер Олаф Шольц категорично відкидав ідею поставки ракет TAURUS Києву.

13.03.2024

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