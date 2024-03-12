ЄУ і НАТО розкритикували Франціска за слова про «білий прапор» для України.

Німецькі католики порадили Понтифіку звернутися краще до Путіна, який розв’язав цю війну.

Керівники Європейської Унії та НАТО виступили з рішучою критикою заклику Папи Римського Франціска до України «мати мужність підняти білий прапор». Про це повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Ми хочемо справедливого миру, миру, сформульованого на умовах жертви цієї війни – України. Питання про мир в Україні перебуває в руках однієї людини, і це президент РФ Володимир Путін, який розпочав цю війну і досі її продовжує», – заявив офіційний речник зовнішньополітичної служби Євроунії Петер Стано (Peter Stano) на брифінгу у Брюсселі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) також розкритикувала вимоги Понтифіка. «Ніхто не бажає миру більше, ніж народ України. Але це має бути справжній і справедливий мир, а не окупація чи пригнічення», – зазначила вона й додала, що миру не бажає саме Росія.

Незгоду зі словами Франциска висловив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенерґ. «Якщо ми хочемо досягти довгострокового мирного рішення шляхом перемовин, то спосіб досягти цього – надати військову підтримку Україні», – зазначив він під час виступу у Брюсселі. За словами Столтенберґа, говорити про капітуляцію України – недоречно й шкідливо. «Це було б трагедією для українців. Це також було б небезпечним для всіх нас», – пояснив глава НАТО.

Слова Папи Франціска про «білий прапор» для України також викликали критику Берліна. Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він «не згоден з Папою у цьому питанні». Про це повідомив часопис Der Spiegel. Офіційний речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), наголосив, що Україна є країною, яка захищається від аґресора і отримує велику підтримку з боку міжнародної спільноти, зокрема, від Німеччини.

Голова найбільшої у Німеччини опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) назвав заяву Франциска «в корені хибною». За його словами, історія показує, що і Католицька церква припускається помилок. Водночас Мерц вимагає зробити все можливе, «щоб допомогти Україні перемогти у цій війні».

Центральний комітет німецьких католиків (ZdK) закликав Папу Римського звернутися до Росії. «Рішуче, швидке і чітке втручання Ватикану в цьому питанні однозначно віталося б», – підкреслила глава організації Ірме Штеттер-Карп (Irme Stetter-Karp). Організація також підтримала подальші постачання Києву зброї. «Міцне відновлення територіальної цілісності України неможливо досягти шляхом капітуляції», – заявив Штеттер-Карп.