ЄУ і НАТО розкритикували Франціска за слова про «білий прапор» для України.

Німецькі католики порадили Понтифіку звернутися краще до Путіна, який розв’язав цю війну.

 

 

Керівники Європейської Унії та НАТО виступили з рішучою критикою заклику Папи Римського Франціска до України «мати мужність підняти білий прапор». Про це повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Ми хочемо справедливого миру, миру, сформульованого на умовах жертви цієї війни – України. Питання про мир в Україні перебуває в руках однієї людини, і це президент РФ Володимир Путін, який розпочав цю війну і досі її продовжує», – заявив офіційний речник зовнішньополітичної служби Євроунії Петер Стано (Peter Stano) на брифінгу у Брюсселі.

 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) також розкритикувала вимоги Понтифіка. «Ніхто не бажає миру більше, ніж народ України. Але це має бути справжній і справедливий мир, а не окупація чи пригнічення», – зазначила вона й додала, що миру не бажає саме Росія.

 

Незгоду зі словами Франциска висловив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенерґ. «Якщо ми хочемо досягти довгострокового мирного рішення шляхом перемовин, то спосіб досягти цього – надати військову підтримку Україні», – зазначив він під час виступу у Брюсселі. За словами Столтенберґа, говорити про капітуляцію України – недоречно й шкідливо. «Це було б трагедією для українців. Це також було б небезпечним для всіх нас», – пояснив глава НАТО.

 

Слова Папи Франціска про «білий прапор» для України також викликали критику Берліна. Бундесканцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він «не згоден з Папою у цьому питанні». Про це повідомив часопис Der Spiegel. Офіційний речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), наголосив, що Україна є країною, яка захищається від аґресора і отримує велику підтримку з боку міжнародної спільноти, зокрема, від Німеччини.

 

Голова найбільшої у Німеччини опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) назвав заяву Франциска «в корені хибною». За його словами, історія показує, що і Католицька церква припускається помилок. Водночас Мерц вимагає зробити все можливе, «щоб допомогти Україні перемогти у цій війні».

 

Центральний комітет німецьких католиків (ZdK) закликав Папу Римського звернутися до Росії. «Рішуче, швидке і чітке втручання Ватикану в цьому питанні однозначно віталося б», – підкреслила глава організації Ірме Штеттер-Карп (Irme Stetter-Karp). Організація також підтримала подальші постачання Києву зброї. «Міцне відновлення територіальної цілісності України неможливо досягти шляхом капітуляції», – заявив Штеттер-Карп.

12.03.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
746-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 73 бойові зіткнення, найбільше – на Авдіївському (відбито 16 атак) та Новопавлівському (відбито 30 атак) напрямках.
10.03.24 | | Україна
Навчитися розрізняти поняття "опонент" і "ворог"
Мирослав МАРИНОВИЧ
Ми починаємо суперечку як опоненти, а закінчуємо її як вороги, до яких ставимося затятіше, ніж навіть до справжнього ворога.
08.03.24 | | Дискурси
Путінова спроба «остаточного розв’язання» українського питання
Микола Рябчук
Якби патології Путіна були вчасно розпізнані, то не сягнули б геноциду
08.03.24 | | Дискурси
Шевченко: «ЦВІТ»
9 березня у Гарнізонному храмі свв.апп. Петра і Павла — вечір «ЦВІТ», присвячений до дня народження Тараса Шевченка, його поезія лунатиме голосом народної пісні та сучасних композиторів Богдани Фроляк і Валентина Сильвестрова.
07.03.24 | | Штука
Український Відень
Тетяна ШПАЙХЕР
Через два роки після повномасштабного вторгнення у столиці Австрії чи не щотижня відбуваються великі українські заходи: мистецькі, громадські, молитовні.
07.03.24 | | Галичина
Як красти квіти
Юрій Винничук
Термін «антологія» перекладається з грецької як «збирання квітів». Але квіти можна по-різному збирати. Хоча... Відповідальність мусить бути завше.
06.03.24 | | Дискурси
Музична Шевченкіана в Музеї митрополита Андрея
10 березня о 17.00 у Львові відбудеться поетично-музичний Шевченківський вечір, присвячений пам’яті Кобзаря, із циклу Наталії Ревакович та о. Севастіана Дмитруха «Музичні вечори в музеї митрополита Андрея».
06.03.24 | | Штука
Прем’єра: «Жадан. Я буду твоїми очима»
6-7 березня на сцені «Стрих» театру ім. Заньковецької  –  прем’єра вистави «Жадан. Я буду твоїми очима». В основі сюжету – вірші та проза Сергія Жадана, які  можна назвати «пророчими», – на цьому наголошує режисер вистави, литовець Андріюс Дарела. 
05.03.24 | | Штука

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.