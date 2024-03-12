748-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:25 Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон – добровольчі російські формування, які воюють на стороні України, повідомили, що зранку зайшли в Курську і Бєлгородську області РФ у рамках спільної операції. В Тьоткіно Курської області зафіксовано стрілецький бій.

11:20 Служба безпеки України затримала агента ворожої ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ в Запорізькій області, зрадником виявився чинний військовослужбовець української армії, якого завербували через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганської області. Росіяни викрали родичів фігуранта просто з їхньої оселі, а потім посадили до місцевих катівень. Там потерпілих жорстоко катували, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на користь РФ.

11:10 У резерві – 9 одиниць генеруючого обладнання теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. На поточну добу дефіциту електроенергії не передбачається. Графіки відключень не застосовуються.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 101 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 199 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Вночі внаслідок російських атак "шахедами" загорівся обʼєкт інфраструктури в Кременецькому районі на Тернопільщині, повідомили в Тернопільській ОВА. Загиблих та травмованих немає.

10:40 Вночі росіяни знов атакували південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136", повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Протягом 2,5 годин підрозділи ППО відбивали атаку, 8 цілей було знищено: 2 на Херсонщині, 4 в небі над Миколаївщиною, ще 2 – на Дніпропетровщині. Під час атаки ворог здійснив також пуск ракети Х-59 в напрямку Одещини, яка була знищена підрозділами ППО над морем.

10:25 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

197,6% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

74,3% бойових броньованих машин (з них 1,0% за минулий тиждень),

231,0% автомобільної техніки (з них 6,5% за минулий тиждень),

341,4% артилерійських систем (з них 6,9% за минулий тиждень),

91,1% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

50,5% засобів ППО (з них 0,9% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 17 із 22 "Шахедів" (77%), якими росіяни вночі атакували Україну, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

За минулі сім днів було збито 150 із 180 (83%) запущених по Україні БПЛА.

09:35 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Український військовий оглядач надав оцінки російського військового потенціалу та потужностей оборонно-промислової бази: збільшення виробництва російської оборонно-промислової бази, ймовірно, не є стійким у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оскільки воно, схоже, страждатиме від нестачі робочої сили, скорочення запасів озброєння і техніки, а також нездатності повністю компенсувати військову продукцію і продукцію подвійного призначення, яку вона більше не може придбати через санкції.

• Передачі північнокорейської зброї до Росії морським шляхом, схоже, відновилися після паузи з середини лютого 2024 року.

• Українське військове джерело зазначило, що російські війська на запорізькому напрямку все частіше використовують гранати, споряджені хімічними речовинами, що є потенційним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, підписантом якої є Росія.

• МЗС Молдови викликало посла Росії в Молдові Васнєцова у відповідь на заяви про те, що Росія буде керувати виборчими дільницями у самопроголошеному регіоні Молдови Придністров'ї під час президентських виборів у РФ.

• Росія, Китай та Іран з 11 по 15 березня проведуть спільні військово-морські навчання "Морський пояс безпеки - 2024" в Оманській затоці.

• Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Захід має намір використовувати Вірменію як інструмент проти Росії, помітно активізувавши свої інформаційні операції з критикою спроб Вірменії дистанціюватися від відносин з Росією у сфері безпеки.

• Президент Росії Путін 11 березня підписав закон, який дозволяє російській владі ще більше обмежити діяльність суб'єктів, яких вона вважає "іноземними агентами", з метою посилення контролю над російським інформаційним простором напередодні президентських виборів.

• Повідомляється, що Франція готова створити коаліцію країн, які відкриті для потенційного відправлення західних військових в Україну.

• Президент Росії Путін продовжує докладати зусиль для підтримки російських військовослужбовців та їхніх родин, обіцяючи різні соціальні пільги.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: