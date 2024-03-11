Віктор Орбан розповів про план Трампа припинити війну Росії проти України.

За словами прем'єра Угорщини, Трамп у разі перемоги на виборах цілковито припинить допомогу Україні.

 

 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розповів у інтерв'ю місцевому телеканалу M1 про плани претендента на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа зупинити війну Росії проти України. «Трамп у разі перемоги на виборах президента США не дасть жодного цента військової допомоги Україні. Припинення військової допомоги допоможе зупинити війну. Якщо Америка не дасть грошей, то європейці одні не зможуть фінансувати цю війну, і тоді війна буде закінчена», – заявив Орбан, розповідаючи про свою зустріч з Трампом у Флориді.

 

Керівник угорського уряду назвав Трампа «президентом-миротворцем». Далі він пояснив: «Він (Трамп, – ред.) був першим президентом (США, – ред.) за довгий час, за каденції якого не почалася війна. Ми знаємо з його президентства, що він людина миру, і він не приховує своїх намірів навіть зараз. Він чітко сказав, що його мета – досягти миру в російсько-українській війні. А ми також не хочемо нічого, крім миру та припинення вогню, це закінчує нескінченну війну якомога швидше».

 

Орбан запевнив, що колишній американський президент має детальні плани миротворчості, і що ці ідеї також збігаються з планами Угорщини. Він підкреслив, що хоча Трамп ще не переміг на виборах, та його соратники з Республіканської партії у Конґресі вже заважають демократам «фінансувати війну» в Україні. Водночас Віктор Орбан назвав адміністрацію чинного президента США демократа Джо Байдена «провоєнною».

 

Нагадаємо, що Віктор Орбан у п’ятницю, восьмого березня, зустрічався з Трампом у його маєтку в Мар-а-Лаґо у Флориді. Дональд Трамп назвав угорського прем'єра видатним лідером. «Немає кращого, розумнішого чи здібнішого лідера, ніж Віктор Орбан. Він фантастичний. Він чудовий, фантастичний лідер. У Європі та в усьому світі поважають його», – сказав Трамп.

11.03.2024

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