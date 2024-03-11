747-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• За даними Міністерства внутрішніх справ Росії, на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України проживає близько 2,8 мільйона осіб, які мають російські паспорти. Росія ставить доступ до послуг у цих регіонах, включаючи соціальні послуги та охорону здоров'я, в залежність від отримання російських паспортів. • У квітні 2023 року президент Росії Володимир Путін видав указ про те, що мешканці ТОТ, які відмовляться від російських паспортів, стануть іноземними громадянами або особами без громадянства. Такі особи мають право проживати на ТОТ лише до 1 липня 2024 року. • Існує реальна ймовірність того, що всі особи, які перебуватимуть на ТОТ після цієї дати і не матимуть російського паспорта, будуть депортовані або опиняться під вартою. Нещодавня риторика заступника голови Ради національної безпеки Росії Медвєдєва вказує на те, що люди можуть бути депортовані у віддалені райони Росії. • Кремль проводить невпинну політику русифікації на ТОТ. Ще один указ про військові округи, виданий 26 лютого 2024 року, стверджує, що відтепер ТКТ стане частиною російського Південного військового округу. Кремль прагне зробити інтеграцію ТОТ до складу Російської Федерації незворотною.

14:00 На п'яти напрямках, де продовжується блокування польськими протестувальниками руху вантажівок на перетин кордону з Україної, в чергах стоїть близько 1700 вантажівок, повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, найбільше в районі пункту пропуску "Ягодин". Попри високу інтенсивність руху на незаблокованому напрямку до пункту пропуску "Краківець" черга там близько 600 вантажівок: водії та перевізники обиратимуть всі можливі напрямки для того, щоб перетнути кордон.

13:45 Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов анонсував "серйозну операцію" у тимчасово окупованому Криму, зазначивши, що місії бойових підрозділів у Чорному морі є підготовчими заходами до неї: "Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарне послання для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули."

13:05 Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що може підтримати пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона щодо надання Україні крилатих ракет Taurus шляхом кільцевого обміну, пише Der Spiegel: "Кільцевий обмін - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже так робили".

13:00 Росія планує виробляє близько 250 тис. артилерійських снарядів на місяць для війни, тобто близько трьох мільйонів на рік, пише CNN з посиланням на оцінки західних розвідок (очевидно, з врахуванням відновлених снарядів із запасів). США ж і Європа можуть виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки в Україну.

12:40 Такої довгої паузи з відсутністю російських військових кораблів у Чорному морі ще не було, зауважив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону: російські війська не виводять свої кораблі у акваторію Чорного моря вже п’ять днів, а ракетоносії перебувають у пунктах базування вже 20 днів.

12:25 Україна починає офіційні перемовини з європейським та американським авіарегуляторами щодо можливості відновлення міжнародних авіарейсів в період воєнного стану, розповів віцепрем’єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубарков.

12:00 Вчора, у неділю 10 березня, добовий максимум споживання електроенергії був близько 19:00 та на 1% нижчим, ніж добовий максимум попередньої неділі, 3 березня, повідомили в Укренерго. Сьогодні, 11 березня, станом на 09:30 споживання знизилось на 0,6% у порівнянні з тим же часом у попередній робочий день, п’ятницю 8 березня.

11:35 В аварійний ремонт виведено блок ТЕС, але в резерві 10 блоків і 2 корпуси теплоелектростанцій, які будуть задіяні у разі потреби, також триває водопілля, активно працюють гідроелектростанції, повідомили в Міненерго. На поточну добу дефіциту електроенергії також не передбачається. Графіки відключень не застосовуються.

11:20 Дванадцять українських пілотів будуть готові пілотувати винищувачі F-16 у бойових умовах у липні, але до того моменту, коли вони повернуться додому, Україні передадуть лише 6 літаків із обіцяних 45, пише New York Times.

11:00 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 120 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 118 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:45 Присутність військових з країн НАТО в Україні не порушуватиме міжнародні норми, заявив президент Чехії Петр Павел, нагадавши, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу (яка по суті була агресією, хоча й у значно менших масштабах, ніж сьогодні) на території України діяла навчальна місія НАТО, до складу якої свого часу входило понад 15 країн, і вона нараховувала близько 1000 осіб. Тобто з точки зору міжнародного права та Статуту ООН ніщо не заважає військам країн – членів НАТО, а також, наприклад, цивільним особам допомагати в цій роботі в Україні. Має бути чітке розмежування між розгортанням бойових підрозділів та можливим залученням військ до певної "допоміжної" діяльності, з якою НАТО вже має досвід: "Я б точно не відмовлявся від дискусії з цього приводу. Якби ми могли домовитися з союзниками про те, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських військових на території країн – членів НАТО та переправляти тисячі військових, скажімо, до Польщі чи Чехії, було б набагато доцільніше переправляти декілька десятків інструкторів на українську територію і там навчати українських військових".

Західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність законним шляхом, "тому що допомога у навчанні та обслуговуванні обладнання в суверенній країні не є бойовим втручанням", нагадавши, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва заявила, що кожен, хто надаватиме будь-яку допомогу Україні, буде законною мішенню: "Сьогодні ми постачаємо Україні не лише стрілецьку зброю, ми постачаємо їй танки, можливо, незабаром ми постачатимемо їй літаки, ми постачаємо їй крилаті ракети середньої дальності, а атак на територію країн НАТО не було. РФ добре знає, що це було б порушенням закону набагато більшого калібру, ніж те, що вона робить зараз".

10:20 Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 15 із 25 "Шахедів" (60%), якими росіяни вночі атакували Україну, повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

За минулі сім днів було збито 151 із 180 (84%) запущених по Україні БПЛА.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

197,3% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

74,2% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

230,3% автомобільної техніки (з них 6,7% за минулий тиждень),

340,7% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

91,1% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

50,4% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Російські війська продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, десять баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136" було збито в небі Одеської області, повідомляє командування Сил оборони півдня України. Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "шахедів", які заходили з акваторії Чорного моря і складними маневрами поміж житлових і промислових кварталів ускладнювали роботу ППО. В Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі – пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано. Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарським будівлям. За попередніми даними, люди не постраждали.

09:30 Російські війська вночі атакували Харків "шахедами", пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури і житлові будинки поруч, повідомив міський голова Ігор Терехов. Загалом зафіксували три влучання "шахедів" поряд з адмінбудівлями на території Слобідського району. На щастя, без жертв.

09:20 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Український військовий посадовець підтвердив, що російські війська завдають ударів по Україні за допомогою вдосконалених керованих авіаційних бомб.

• Російські джерела повідомили, що російське військове командування на посаді головнокомандувача ВМФ Росії замінило адмірала Євменова на командувача Північного флоту адмірала Моісєєва.

• Російська окупаційна влада відкрила в окупованій Україні дострокове голосування на виборах президента Росії 10 березня, яке триватиме до 14 березня.

• Чеченські чиновники організували 10 березня марш у Грозному на підтримку кандидатури президента Росії Путіна на майбутніх березневих президентських виборах.

• Понад 1000 цивільних суден пройшли через український "зерновий коридор" у Чорному морі, незважаючи на постійні спроби Росії підірвати міжнародну довіру до цього коридору.

• Міністерство оборони Росії нагородило державною нагородою відомого російського ультранаціоналіста, який є активним прихильником ув'язненого колишнього офіцера і затятого ультранаціоналіста Гіркіна – ймовірно, в рамках поточної кампанії Кремля із залучення критично налаштованої спільноти мілблогерів.

• Відомі російські ультранаціоналісти 10 березня похвалили російських добровольців і мобілізованих, ймовірно, щоб зменшити тривале невдоволення серед цих людей, незважаючи на неналежне і нерівне ставлення до них у російській армії.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: