746-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 На поточну добу дефіциту електроенергії не передбачається: у резерві – 16 блоків і 3 корпуси ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго.
10:25 Російські БПЛА атакували дві підстанції «Укренерго»: в південному та центральному регіонах. Без постраждалих, є пошкодження обладнання, але споживачі не знеструмлювались, повідомили в Укренерго. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
197,1% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),
74,1% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),
229,0% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),
339,6% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),
91,0% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),
50,2% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),
27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),
36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:50 Вночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
09:45 Влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Пожежу, що виникла, рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали, повідомили Сили оборони півдня.
Влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Ведуться відновлювальні роботи.
09:40 У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти ударили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ РФ). В результаті бойової роботи збито 35 «шахедів» (90%) у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.
За минулі сім днів було збито 136 із 155 (88%) запущених по Україні БПЛА.
09:25 Станом на 08:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• За повідомленнями, в ніч з 8 на 9 березня українські війська завдали ударів з безпілотників по Ростовській області і, можливо, завдали удару по російському авіаційному заводу, який займається ремонтом і модернізацією російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
• Російські джерела широко розповсюдили кадри російського удару 9 березня, стверджуючи, що російські сили знищили систему протиповітряної оборони "Патріот" на сході України, хоча жодних підтверджень цим заявам поки що немає.
• Американські чиновники повідомили CNN, що Росія розглядає можливість застосування "тактичної або бойової" ядерної зброї в Україні у 2022 році - в той самий час Росія провела інтенсивну інформаційну операцію, спрямовану на Захід, про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, щоб стримати підтримку України з боку Заходу.
• Високопосадовці Вірменії заявили, що на тлі погіршення російсько-вірменських відносин Вірменія розглядає можливість набуття членства в Європейському Союзі.
• Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде відкритою для переговорів з Росією лише після того, як Україна та її партнери розроблять мирний план, а Туреччина продовжить просувати власну переговорну платформу щодо війни в Україні.
• Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові знімки і підрахували, що Росія, за повідомленнями, вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, залежно від моделі, зі складів під відкритим небом, хоча ISW не може самостійно перевірити цей звіт.
09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
10.03.2024
Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення.
Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 20 ударних БпЛА було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гранів, Синьківка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Новосадове, Терни, Ямполівка, Миколаївка, Семенівка, Богданівка, Часів Яр, Торецьк, Дружба, Желанне, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Новоолександрівка, Новобахмутівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Максимільянівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.
На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.
На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.
Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу, станції радіоелектронної боротьби та засобу протиповітряної оборони окупантів.