746-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 На поточну добу дефіциту електроенергії не передбачається: у резерві – 16 блоків і 3 корпуси ТЕС та ТЕЦ, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго.

10:25 Російські БПЛА атакували дві підстанції «Укренерго»: в південному та центральному регіонах. Без постраждалих, є пошкодження обладнання, але споживачі не знеструмлювались, повідомили в Укренерго. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

197,1% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

74,1% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

229,0% автомобільної техніки (з них 6,3% за минулий тиждень),

339,6% артилерійських систем (з них 8,3% за минулий тиждень),

91,0% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

50,2% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Вночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

09:45 Влучанням одного з дронів на промисловому об'єкті в Одеському районі пошкоджено будівлю. Пожежу, що виникла, рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали, повідомили Сили оборони півдня.

Влучанням на відкритій території Миколаївщини дрон-камікадзе пошкодив ЛЕП. Ведуться відновлювальні роботи.

09:40 У ніч на 10 березня 2024 року російські окупанти ударили 4-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків безпілотників – мис Чауда, Крим, Приморсько-Ахтарськ РФ). В результаті бойової роботи збито 35 «шахедів» (90%) у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

За минулі сім днів було збито 136 із 155 (88%) запущених по Україні БПЛА.

09:25 Станом на 08:00 у Чорному морі, як і вчора, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За повідомленнями, в ніч з 8 на 9 березня українські війська завдали ударів з безпілотників по Ростовській області і, можливо, завдали удару по російському авіаційному заводу, який займається ремонтом і модернізацією російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

• Російські джерела широко розповсюдили кадри російського удару 9 березня, стверджуючи, що російські сили знищили систему протиповітряної оборони "Патріот" на сході України, хоча жодних підтверджень цим заявам поки що немає.

• Американські чиновники повідомили CNN, що Росія розглядає можливість застосування "тактичної або бойової" ядерної зброї в Україні у 2022 році - в той самий час Росія провела інтенсивну інформаційну операцію, спрямовану на Захід, про те, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, щоб стримати підтримку України з боку Заходу.

• Високопосадовці Вірменії заявили, що на тлі погіршення російсько-вірменських відносин Вірменія розглядає можливість набуття членства в Європейському Союзі.

• Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде відкритою для переговорів з Росією лише після того, як Україна та її партнери розроблять мирний план, а Туреччина продовжить просувати власну переговорну платформу щодо війни в Україні.

• Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові знімки і підрахували, що Росія, за повідомленнями, вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, залежно від моделі, зі складів під відкритим небом, хоча ISW не може самостійно перевірити цей звіт.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: