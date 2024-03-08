745-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:05 Велика Британія готова допомогти Німеччині розв'язати проблему з поставками крилатих ракет Taurus в Україну, заявив міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід, але відмовився розкрити подробиці з метою "не повідомляти нашим опонентам, що ми задумали". Можливим варіантом при цьому називають кругові поставки, які передбачають, що Німеччина передасть Taurus британській стороні, а та направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.

13:30 Польські прикордонники передали українській стороні інформацію про те, що польські фермери планують тимчасово припинити блокувати рух на пункті пропуску "Краковець" до 13 березня, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Станом на ранок у чергах на перетин кордону на в'їзд з Польщі в Україну перебувають 2300 вантажівок. Найскладніша ситуація навпроти пункту пропуску "Ягодин" і "Шегині".

13:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 1 березня 2024 року Росія запровадила шестимісячну заборону на експорт бензину для стабілізації цін на внутрішньому ринку на тлі зростання попиту. Постанова уряду РФ № 243 від 29 лютого 2024 року відновлює експортне ембарго, яке діяло з 21 вересня 2023 року по 17 листопада 2023 року. • Ймовірно, що російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах по всій Росії. Заборона експорту зменшить тиск на постачання і дозволить Росії провести ремонт на своїх НПЗ. Ремонт, ймовірно, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів. • Російський уряд буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного вжитку напередодні президентських виборів 15-17 березня.

12:40 Наприкінці 2022 року США "ретельно готувалися" до того, що Росія потенційно може завдати удару по Україні з застосуванням ядерної зброї, пише CNN. Адміністрація Байдена була особливо стурбована тим, що Росія може використати тактичну або бойову ядерну зброю. До висновку про ризик ядерного удару "призвів не один показник, а сукупність подій, аналізу і вельми чутливих нових розвідувальних даних": побоювання "були не просто гіпотетичними".

З кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала серію засідань, щоб розробити плани дій на випадок появи дуже чітких ознак того, що росіяни збираються атакувати із застосуванням ядерної зброї. В той час російська пропагандистська машина поширювала фейк про "українську брудну бомбу", яка, як побоювалися офіційні особи США, могла бути використана як прикриття для російської ядерної атаки. Крім того, західні спецслужби отримали інформацію про те, що між російськими офіційними особами на той час велися переговори, в яких відкрито обговорювався ядерний удар. Водночас США жодного разу не отримували розвідданих, які б вказували на те, що Росія робить кроки щодо мобілізації своїх ядерних сил для проведення такої атаки.

12:05 Генерал-лейтенанта Сергія Шапталу за висновком ВЛК звільнено з військової служби за станом здоров’я з вилученням із військового обліку, повідомили джерела УП в Міністерстві оборони.

11:45 Ексголовнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний взимку пройшов військово-лікарську комісію і його визнали непридатним для служби в армії; у лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби, пише "Дзеркало тижня", зазначивши, що після звільнення зі своєї посади рішенням Президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умєров не запропонував, як не запропонував її раніше і Президент Зеленський.

11:25 У суботу вранці росіяни випустили ракету Х-31 по Одеській області з літака тактичної авіації, вона влучила в поле за межами населеного пункту, повідомили Сили оборони півдня. Люди та інфраструктура не постраждали.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 101 населений пункт на території 9 областей України, підтверджено ураження 128 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 В аварійний ремонт виведено блок на одній з ТЕЦ. У резерві 15 блоків і 2 корпуси ТЕС, які будуть задіяні у разі потреби, повідомили в Міненерго. Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає.

10:25 Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою альтернативного пакета допомоги Україні, повідомляє NBC News. Плани перебувають на початковій стадії, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до ухвалення закону, щойно Конґрес затвердить черговий термін фінансування уряду 22 березня. Серед пропозицій, що обговорюються, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, російські активи, заарештовані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава. Голова комітету в закордонних справах Палати представників Майк Маккол заявив, що ця пропозиція зробить Росію принаймні частково відповідальною за оплату витрат на відбудову України. Республіканці сподіваються, що їхній пакет допомоги – це альтернатива, що може пройти через Конґрес, не відштовхнувши консерваторів, які виступають проти подальшого фінансування України.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

196,5% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

73,9% бойових броньованих машин (з них 1,1% за минулий тиждень),

227,9% автомобільної техніки (з них 5,9% за минулий тиждень),

338,4% артилерійських систем (з них 7,8% за минулий тиждень),

90,8% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

50,1% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень),

27,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, за допомогою БПЛА вразивши авіабудівний завод із великою кількістю продукції військового призначення, повідомив спікер Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

09:40 Вночі у Криворізькому районі російський БПЛА влучив у промислове підприємство, п'ять "шахедів" збили силами ППО, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

09:30 Вночі росіяни атакували 15 ударними безпілотниками типу «Shahed» (райони пусків Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ РФ). В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 «шахедів» (80%) у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

За минулі сім днів було збито 101 із 116 (87%) запущених по Україні БПЛА.

09:15 Станом на 07:00 у Чорному морі, як і вчора зранку, немає російських кораблів на бойовому чергуванні, повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент України Володимир Зеленський повторив, що припинення вогню в Україні дозволить Росії відновити свої сили і засоби для майбутніх наступальних операцій, як це було раніше після початку російського вторгнення у 2014 році.

• Деякі російські війська, можливо, покращили свої тактичні можливості й використали обмежену тактичну несподіванку в останні тижні російських зусиль із захоплення Авдіївки, це свідчить про те, що окремі елементи російських збройних сил могли засвоїти тактичні адаптації, отримані під час проведення наступальних операцій в Україні.

• Командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук заявив 8 березня, що українські сили регулярно атакують російські винищувачі.

• Європейські партнери України продовжують докладати зусиль для надання Україні додаткової допомоги та матеріально-технічних засобів.

• Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію із закликом до Росії вивести свої війська із Запорізької атомної електростанції, що підриває спроби Москви використати МАГАТЕ й інші міжнародні організації для легітимізації своєї окупації станції.

• Зусилля України, спрямовані на заохочення жінок до служби в українських збройних силах, продовжують давати змогу Україні використовувати ширшу мобілізаційну базу для своїх військових зусиль.

• Російські суб'єкти інформаційного простору посилюють свою увагу до висвітлення останніх подій навколо губернатора проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул і поширюють спрямовані на дестабілізацію Молдови кремлівські наративи на ширшу аудиторію.

• Нещодавнє замовлене державою російське соціологічне опитування свідчить про те, що Кремль прагне досягти заздалегідь визначеного "рівня підтримки" президента Росії Путіна на президентських виборах 17 березня на рівні близько 80%, намагаючись зобразити Путіна як легітимно популярного і використати березневі вибори для легітимізації наступного терміну Путіна на посаді.

• Російська служба BBC та російське опозиційне видання "Медіазона" опублікували 8 березня спільну доповідь про те, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 46 678 російських солдатів, у тому числі щонайменше 1 555 підтверджено вбитими за останні два тижні.

• Невідомі, ймовірно, українські партизани, 6 березня вбили російського окупаційного чиновника в окупованому Бердянську Херсонської області.

09:05 Інтенсивність російських атак (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:55 Інтенсивність російських ракетних та авіаційних ударів і обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах (за даними зведень Генерального штабу ЗСУ):

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: